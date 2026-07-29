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Com 45 anos, Fernando Alonso é o piloto mais velho do século na F1

Apesar da marca, o espanhol está longe de superar o recorde da história da categoria, feito por Louis Chiron em 1958

PorDavi CaldasRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 14:30
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Fernando Alonso, da Aston Martin, chega ao Texas para o GP dos Estados Unidos de F1 (Foto: Jim Watson / AFP)
Fernando Alonso seguirá na Aston Martin em 2027 (Foto: Jim Watson / AFP)

Nesta quarta-feira (29), Fernando Alonso completa 45 anos de idade. A marca, além de impactante, serve para ampliar o recorde do bicampeão mundial como piloto mais velho a estar no grid da Fórmula 1 no século 21.

Além de ser o veterano da era atual, Alonso é o dono absoluto do recorde de maior número de Grandes Prêmios disputados na história da categoria, ultrapassando a marca de 400 corridas. Sem planos de se aposentar, Fernando Alonso cravou que cumprirá seu contrato com a Aston Martin em 2027, logo antes do GP da Hungria e em meio a especulações de que trocaria de equipe.

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O espanhol afirmou que se sente rápido, motivado e renovado, mas ressaltou que precisa voltar a sentir prazer na categoria. Na atual temporada, Alonso soma apenas um ponto, conquistado no GP de Mônaco, e não escondeu o incômodo com o desempenho do carro, desabafando que as últimas etapas em pistas como Spa e Silverstone não foram divertidas de pilotar e nem de assistir.

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Alonso não é o piloto mais velho da história da F1

Embora lidere isolado os números da F1 recente, a marca de piloto mais velho a disputar uma prova em todas as eras do automobilismo ainda está longe do alcance de Fernando Alonso. O recorde absoluto de piloto mais velho a participar de um GP de Fórmula 1 pertence a Louis Chiron.

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Em 1958, aos 58 anos e 277 dias, o monegasco disputou o famoso GP de Mônaco, entrando durante a corrida (algo comum na época). Os pontos, caso conquistassem, eram igualmente divididos entre os pilotos que se revezavam, independentemente de quantas voltas cada um concluísse.

O piloto mais velho a largar em uma corrida na F1 também foi Louis Chiron, no mesmo GP, mas em 1955, quando tinha 55 anos e 292 dias. Outro feito histórico do veterano foi que, até Charles Leclerc vencer o Grande Prêmio de Mônaco em 2024, ele era o único piloto monegasco a vencer em Monte Carlo. O recorde durou 93 anos, já que o piloto conquistou o feito em 1931, ainda antes do surgimento da Fórmula 1.

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Louis Chiron venceu o GP de Mônaco de 1931, antes da existência da F1 (Foto: Bibliothèque Nationale de France)
Louis Chiron venceu o GP de Mônaco de 1931, antes do surgimento da F1 (Foto: Bibliothèque Nationale de France)

Além de Chiron, vários pilotos "mais velhos" se destacaram nas primeiras décadas da categoria. O pentacampeão Juan Manuel Fangio, por exemplo, conquistou seu último título mundial em 1957, aos 46 anos e 41 dias. Até hoje, o argentino é o piloto mais velho a ser campeão mundial da Fórmula 1. Giuseppe Farina, o primeiro campeão da história, faturou o título de 1950 aos 43 anos e 358 dias, enquanto Jack Brabham finaliza o pódio de campeões mais velhos com o título de 1966, aos 40 anos e 155 dias.

O vencedor de um Grande Prêmio da F1 mais velho da história é o italiano Luigi Fagioli, que ganhou o GP da França de 1951 aos 53 anos e 22 dias. O título da temporada, contudo, ficou com Fangio.

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