F1: Europa ganha força para receber fim da temporada após cancelamentos no Oriente Médio A categoria aguarda a evolução do conflito no Oriente Médio antes de confirmar os substitutos para Bahrein e Arábia Saudita

A Europa desponta como principal alternativa da Fórmula 1 para receber a reta final da temporada 2026. Após o cancelamento dos Grandes Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita por conta do conflito no Oriente Médio, a categoria aguarda até meados de setembro para decidir quais circuitos substituirão as etapas e completar o calendário com 24 corridas.

O presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, afirmou nesta quarta-feira (29) que a organização acompanhará a evolução da situação geopolítica antes de tomar uma decisão definitiva. Segundo o dirigente, caso o cenário permaneça instável, a reta final do campeonato será disputada em circuitos europeus.

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Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen and McLaren's Australian driver Oscar Piastri race during the 2025 Saudi Arabia Formula One Grand Prix at the Jeddah Corniche Circuit on April 20, 2025. (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)

Europa é o plano da Fórmula 1

Domenicali explicou que a categoria está em contato com outras competições que também precisaram alterar seus calendários por causa do conflito no Oriente Médio, como o Mundial de Endurance (WEC).

— Vamos usar o máximo de tempo disponível para acompanhar o desenvolvimento da situação e tomaremos uma decisão no momento adequado; esse momento não chegará antes de meados de setembro — afirmou.

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O dirigente reforçou que, se não houver melhora no cenário internacional, a Europa será a única alternativa viável para receber as provas.

— Se a situação não melhorar, o final da temporada será na Europa, porque não podemos ir a outros lugares.

Imola aparece entre as candidatas

Entre os circuitos cotados para receber uma das etapas substitutas está Imola. Fora do calendário de 2026, a pista italiana voltou ao radar da Fórmula 1 como possível sede de uma das corridas.

— Imola está na lista, mas não é algo definitivo. O que quero dizer é que está entre as opções — disse Domenicali.

Qatar e Abu Dhabi seguem confirmados

Apesar dos cancelamentos no Bahrein e na Arábia Saudita, as etapas do Qatar e de Abu Dhabi permanecem mantidas no calendário. Segundo Domenicali, ambas seguem com ingressos esgotados, o que reforça a expectativa de realização das corridas.

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