F1: Europa ganha força para receber fim da temporada após cancelamentos no Oriente Médio
A categoria aguarda a evolução do conflito no Oriente Médio antes de confirmar os substitutos para Bahrein e Arábia Saudita
A Europa desponta como principal alternativa da Fórmula 1 para receber a reta final da temporada 2026. Após o cancelamento dos Grandes Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita por conta do conflito no Oriente Médio, a categoria aguarda até meados de setembro para decidir quais circuitos substituirão as etapas e completar o calendário com 24 corridas.
O presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, afirmou nesta quarta-feira (29) que a organização acompanhará a evolução da situação geopolítica antes de tomar uma decisão definitiva. Segundo o dirigente, caso o cenário permaneça instável, a reta final do campeonato será disputada em circuitos europeus.
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Europa é o plano da Fórmula 1
Domenicali explicou que a categoria está em contato com outras competições que também precisaram alterar seus calendários por causa do conflito no Oriente Médio, como o Mundial de Endurance (WEC).
— Vamos usar o máximo de tempo disponível para acompanhar o desenvolvimento da situação e tomaremos uma decisão no momento adequado; esse momento não chegará antes de meados de setembro — afirmou.
O dirigente reforçou que, se não houver melhora no cenário internacional, a Europa será a única alternativa viável para receber as provas.
— Se a situação não melhorar, o final da temporada será na Europa, porque não podemos ir a outros lugares.
Imola aparece entre as candidatas
Entre os circuitos cotados para receber uma das etapas substitutas está Imola. Fora do calendário de 2026, a pista italiana voltou ao radar da Fórmula 1 como possível sede de uma das corridas.
— Imola está na lista, mas não é algo definitivo. O que quero dizer é que está entre as opções — disse Domenicali.
Qatar e Abu Dhabi seguem confirmados
Apesar dos cancelamentos no Bahrein e na Arábia Saudita, as etapas do Qatar e de Abu Dhabi permanecem mantidas no calendário. Segundo Domenicali, ambas seguem com ingressos esgotados, o que reforça a expectativa de realização das corridas.
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