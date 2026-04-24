Bicampeão olímpico diz ser fã de João Fonseca e avalia: 'tem que dar tempo'

Lenda do esporte brasileiro e dono de cinco medalhas olímpicas na vela, Robert Scheidt é fã declarado de João Fonseca. O bicampeão olímpico praticou tênis na infância, se tornou um entusiasta do esporte, e tem acompanhado com atenção a trajetória da promessa do esporte.

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— Eu sou fã dele! Assisto aos torneios, torço muito pelo João. Acho que ele está amadurecendo, a gente tem que dar tempo para ele. Ele tem só 19 anos. A maturidade esportiva dele vai vir com 22, 23, 24, 25 anos… até mais tarde. Eu sei que o brasileiro quer o resultado ontem, quer que vença toda semana, mas é um esporte muito duro, compete muitas semanas no ano - declarou, em conversa com a imprensa durante participação no CBC & Clubes Expo, promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes.

Scheidt conquistou seu primeiro título mundial adulto aos 22 anos, e a primeira medalha olímpica, o ouro nos Jogos de Atlanta, veio um ano depois. Por isso, conhece bem o caminho de amadurecimento como atleta, forjado à base de muito treinamento e, inevitavelmente, tempo.

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— Para ele melhorar um pouquinho, no nível em que ele está agora, ele precisa de muito treinamento. Porque agora começa a chegar ao número 20 do mundo. Para se dar um salto para 15 do mundo, precisa de muita coisa. Eu acho que ele está no caminho certo. Eu acho que ele vai chegar, mas tem que dar tempo. As coisas têm seu tempo, têm um processo, que é natural para qualquer atleta - opinou.

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Ícone do esporte brasileiro, Robert Scheidt disputou sete edições de Olimpíadas (Foto: World Sailing)

Relação entre tênis e vela?

Apesar da grande diferença entre tênis e vela, Robert Scheidt soube levar alguns aprendizados das quadras para o leme. Durante sua palestra no evento, ele revelou que adotou a disciplina do tênis em sua carreira e se inspirou em grandes referências da modalidade, citando Brad Gilbert, ex-treinador de Andre Agassi, como uma de suas inspirações. Apesar da paixão, admite: a prática do tênis está enferrujada.

— Hoje em dia eu guardo meu físico pra dar minhas velejadas, jogo muito pouco tênis. Mas eu sinto muita falta, bater uma bolinha é uma delícia - contou.

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