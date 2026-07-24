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Papo com Helio Castroneves: no Velocitta, etapa com muitos desafios para a Mercado Livre Racing

Os bastidores da rodada da Stock Car em Mogi Guaçu

PorHelio Castroneves
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 16:26
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Helio Castroneves com a roupa e boné da Mercado Livre Racing
Helio Castroneves com a roupa da Mercado Livre Racing (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)

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Olá, amigos, tudo bom? Espero que sim.

Depois de algumas semanas nos Estados Unidos, onde está um calorão por causa do forte verão no Hemisfério Norte, retornei ao Brasil no início desta semana com a "chavinha" de piloto mais do que acionada, afinal, é semana da sexta etapa do Bradesco Stock Car Pro Series.

Por conta disso, estou aqui em Mogi Guaçu, no Autódromo Velocitta, para 'socar o sapato' no meu Stock SNG Corolla Cross #06 da Mercado Livre Racing, operado pela A. Mattheis Motorsport. Thiago Camilo, César Ramos e eu vamos com tudo para essa importante etapa, pois já estamos chegando na metade do campeonato e temos muito trabalho pela frente. Diria mesmo que eu, mais até do que eles, pois não disputei a etapa de Goiânia, por causa de Indianapolis, e tenho mais coisas para recuperar.

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Mas esta sexta-feira começou com chuva no Velocitta. Choveu forte pela manhã, diminuiu um pouco depois, voltou a chover mais tarde, ou seja, tudo molhado. Em termos de programação, temos dois treinos livres (estou escrevendo antes do início das atividades de pista, então, espero que as notícias ao longo do dia possam ratificar nosso entusiasmo na busca de ótimos resultados).

No sábado, logo às 8:00, vamos para o Qualifying porque, já ao meio-dia, teremos nossa corrida Sprint, que tem duração de 30 minutos + 1 volta. No domingo, dia da prova longa (50 minutos + 1 volta), a largada será no mesmo horário. Entre uma e outra, muita atração na pista, pois há também na programação as disputas da Stock Light, Fórmula 4 e TCR.

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carro da Mercado Livre Racing com reflexo na água
Carro da Mercado Livre Racing (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)

O fator climático

Para ser bem honesto, a condição do tempo para esse final de semana é uma incógnita. Frio e chuva nesta sexta, uma leve elevação de temperatura no sábado e calor no domingo. Ou seja, cada dia vai exigir uma concentração de esforços específica, sem que seja possível, necessariamente, aproveitar tudo isso no seguinte. Mas, sem problemas, a graça desse negócio é justamente esse monte de desafios.

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E por falar em desafios, a Mercado Livre Racing tem algumas atualizações aqui no Velocitta. São coisas sutis, mas que reúnem potencial de colaborar no aumento de performance que todos nós estamos trabalhando duro para atingir. Porém, em condições de clima variado como esse aqui, não é muito fácil fazer as verificações necessárias para ver se o negócio realmente funciona.

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Então, por todas essas condições que expliquei aqui, apesar de ser uma pista bem conhecida por todos, dessa vez as corridas no Velocitta estarão recheadas de circunstâncias bem específicas para influenciar no Qualy e nas provas de sábado e domingo. E tudo isso só reforça que as disputas desta sexta etapa do Bradesco Stock Car Pro Series são imperdíveis.

Grande abraço a todos, ótimo final de semana e vamos que vamos.

Até semana que vem!

Papo com Helio Castroneves: veja mais colunas

Todas as sextas, acompanhe no Lance! os relatos e as análises do piloto Helio Castroneves sobre as principais competições automobilísticas no Brasil e no mundo.

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