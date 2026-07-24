Equipe de Fernando Alonso apresenta 16 novas atualizações na F1
Aston Martin traz primeiro pacote de mudanças na temporada de 2026
Quem esperava ver a Aston Martin brigando por pontos teve uma decepção e tanto desde a estreia da temporada. Com intensos problemas de vibração no início do ano, inclusive, o carro chegou a ser considerado perigoso para a dupla de pilotos – Fernando Alonso e Lance Stroll. Agora, a equipe tenta correr atrás do prejuízo com o primeiro pacote de atualizações da F1 2026.
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Ao longo das 11 etapas disputadas até aqui, 11 problemas impediram ao menos um dos dois pilotos de completar a corrida. O único resultado positivo da equipe veio no GP de Mônaco, quando Alonso terminou entre os dez primeiros e garantiu o único ponto da Aston Martin na temporada.
Entenda as mudanças
A Aston Martin preparou um pacote com 16 atualizações para o Grande Prêmio da Hungria. As mudanças estão espalhadas por diferentes áreas do monoposto e têm como objetivo melhorar o desempenho aerodinâmico da equipe, além de buscar um carro mais eficiente e competitivo. Confira abaixo os detalhes:
Parte dianteira
- Asa dianteira: revisão da geometria e redistribuição da corda para melhorar a carga aerodinâmica local;
- Endplate da asa dianteira: atualização do corpo, do plano de mergulho e da parte inferior da peça.
- Bico: ficou mais longo e mais fino;
- Canto dianteiro: mudanças no lábio e no defletor traseiro do duto de freio, em conjunto com as alterações na asa dianteira, para melhorar o fluxo de ar ao redor das rodas.
Assoalho
- Corpo do assoalho: mudanças em todas as superfícies permitidas;
- Aletas do assoalho: atualização das aletas na borda dianteira;
- Borda do assoalho: alterações na região localizada à frente do pneu traseiro;
- Difusor: mudanças na parte principal, nas cercas e nos winglets - pequenas asas.
Parte lateral e refrigeração
- Entrada de ar dos sidepods: formato revisado para acompanhar as mudanças na carroceria;
- Cobertura do motor: pequenas alterações no formato da carroceria;
- Entradas de refrigeração: novos painéis para oferecer diferentes opções de abertura de acordo com as condições da pista.
Parte traseira
- Suspensão traseira: pequenas mudanças na posição dos braços e nas carenagens externas. Os dutos de freio traseiros também foram modificados em conjunto com a suspensão e as alterações no assoalho;
- Canto traseiro: ajustes na entrada de ar, na saída e nas aletas;
- Asa traseira: redistribuição da corda entre os três elementos e adição de pequenos winglets;
- Beam wing: mudança na distribuição da torção do suporte;
- Endplate da asa traseira: revisão de todas as superfícies.
As atualizações foram desenvolvidas como um pacote para aumentar a carga aerodinâmica e, ao mesmo tempo, reduzir o arrasto do carro, melhorando o desempenho do carro.
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