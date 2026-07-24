Equipe de Fernando Alonso apresenta 16 novas atualizações na F1 Aston Martin traz primeiro pacote de mudanças na temporada de 2026

Quem esperava ver a Aston Martin brigando por pontos teve uma decepção e tanto desde a estreia da temporada. Com intensos problemas de vibração no início do ano, inclusive, o carro chegou a ser considerado perigoso para a dupla de pilotos – Fernando Alonso e Lance Stroll. Agora, a equipe tenta correr atrás do prejuízo com o primeiro pacote de atualizações da F1 2026.

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Ao longo das 11 etapas disputadas até aqui, 11 problemas impediram ao menos um dos dois pilotos de completar a corrida. O único resultado positivo da equipe veio no GP de Mônaco, quando Alonso terminou entre os dez primeiros e garantiu o único ponto da Aston Martin na temporada.

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Entenda as mudanças

A Aston Martin preparou um pacote com 16 atualizações para o Grande Prêmio da Hungria. As mudanças estão espalhadas por diferentes áreas do monoposto e têm como objetivo melhorar o desempenho aerodinâmico da equipe, além de buscar um carro mais eficiente e competitivo. Confira abaixo os detalhes:

Parte dianteira

Asa dianteira: revisão da geometria e redistribuição da corda para melhorar a carga aerodinâmica local;

revisão da geometria e redistribuição da corda para melhorar a carga aerodinâmica local; Endplate da asa dianteira: atualização do corpo, do plano de mergulho e da parte inferior da peça.

atualização do corpo, do plano de mergulho e da parte inferior da peça. Bico: ficou mais longo e mais fino;

ficou mais longo e mais fino; Canto dianteiro: mudanças no lábio e no defletor traseiro do duto de freio, em conjunto com as alterações na asa dianteira, para melhorar o fluxo de ar ao redor das rodas.

Assoalho

Corpo do assoalho: mudanças em todas as superfícies permitidas;

mudanças em todas as superfícies permitidas; Aletas do assoalho: atualização das aletas na borda dianteira;

atualização das aletas na borda dianteira; Borda do assoalho: alterações na região localizada à frente do pneu traseiro;

alterações na região localizada à frente do pneu traseiro; Difusor: mudanças na parte principal, nas cercas e nos winglets - pequenas asas.

Parte lateral e refrigeração

Entrada de ar dos sidepods: formato revisado para acompanhar as mudanças na carroceria;

formato revisado para acompanhar as mudanças na carroceria; Cobertura do motor: pequenas alterações no formato da carroceria;

pequenas alterações no formato da carroceria; Entradas de refrigeração: novos painéis para oferecer diferentes opções de abertura de acordo com as condições da pista.

Parte traseira

Suspensão traseira: pequenas mudanças na posição dos braços e nas carenagens externas. Os dutos de freio traseiros também foram modificados em conjunto com a suspensão e as alterações no assoalho;

pequenas mudanças na posição dos braços e nas carenagens externas. Os dutos de freio traseiros também foram modificados em conjunto com a suspensão e as alterações no assoalho; Canto traseiro: ajustes na entrada de ar, na saída e nas aletas;

ajustes na entrada de ar, na saída e nas aletas; Asa traseira: redistribuição da corda entre os três elementos e adição de pequenos winglets;

redistribuição da corda entre os três elementos e adição de pequenos winglets; Beam wing: mudança na distribuição da torção do suporte;

mudança na distribuição da torção do suporte; Endplate da asa traseira: revisão de todas as superfícies.

As atualizações foram desenvolvidas como um pacote para aumentar a carga aerodinâmica e, ao mesmo tempo, reduzir o arrasto do carro, melhorando o desempenho do carro.

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Novo carro da Aston Martin, guiado por Fernando Alonso, no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

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