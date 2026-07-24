logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Equipe de Fernando Alonso apresenta 16 novas atualizações na F1

Aston Martin traz primeiro pacote de mudanças na temporada de 2026

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 11:00
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Lance Stroll e Fernando Alonso, da Aston Martin, no GP da Hungria pela F1 2026
Lance Stroll e Fernando Alonso, da Aston Martin, no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

Quem esperava ver a Aston Martin brigando por pontos teve uma decepção e tanto desde a estreia da temporada. Com intensos problemas de vibração no início do ano, inclusive, o carro chegou a ser considerado perigoso para a dupla de pilotos – Fernando Alonso e Lance Stroll. Agora, a equipe tenta correr atrás do prejuízo com o primeiro pacote de atualizações da F1 2026.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Ao longo das 11 etapas disputadas até aqui, 11 problemas impediram ao menos um dos dois pilotos de completar a corrida. O único resultado positivo da equipe veio no GP de Mônaco, quando Alonso terminou entre os dez primeiros e garantiu o único ponto da Aston Martin na temporada.

continua após a publicidade

Entenda as mudanças

A Aston Martin preparou um pacote com 16 atualizações para o Grande Prêmio da Hungria. As mudanças estão espalhadas por diferentes áreas do monoposto e têm como objetivo melhorar o desempenho aerodinâmico da equipe, além de buscar um carro mais eficiente e competitivo. Confira abaixo os detalhes:

Parte dianteira

  • Asa dianteira: revisão da geometria e redistribuição da corda para melhorar a carga aerodinâmica local;
  • Endplate da asa dianteira: atualização do corpo, do plano de mergulho e da parte inferior da peça.
  • Bico: ficou mais longo e mais fino;
  • Canto dianteiro: mudanças no lábio e no defletor traseiro do duto de freio, em conjunto com as alterações na asa dianteira, para melhorar o fluxo de ar ao redor das rodas.

Assoalho

  • Corpo do assoalho: mudanças em todas as superfícies permitidas;
  • Aletas do assoalho: atualização das aletas na borda dianteira;
  • Borda do assoalho: alterações na região localizada à frente do pneu traseiro;
  • Difusor: mudanças na parte principal, nas cercas e nos winglets - pequenas asas.

Parte lateral e refrigeração

  • Entrada de ar dos sidepods: formato revisado para acompanhar as mudanças na carroceria;
  • Cobertura do motor: pequenas alterações no formato da carroceria;
  • Entradas de refrigeração: novos painéis para oferecer diferentes opções de abertura de acordo com as condições da pista.

Parte traseira

  • Suspensão traseira: pequenas mudanças na posição dos braços e nas carenagens externas. Os dutos de freio traseiros também foram modificados em conjunto com a suspensão e as alterações no assoalho;
  • Canto traseiro: ajustes na entrada de ar, na saída e nas aletas;
  • Asa traseira: redistribuição da corda entre os três elementos e adição de pequenos winglets;
  • Beam wing: mudança na distribuição da torção do suporte;
  • Endplate da asa traseira: revisão de todas as superfícies.

As atualizações foram desenvolvidas como um pacote para aumentar a carga aerodinâmica e, ao mesmo tempo, reduzir o arrasto do carro, melhorando o desempenho do carro.

continua após a publicidade

➡️ Reginaldo Leme conta bastidores de 'briga' entre Senna e Piquet na F1

Novo carro da Aston Martin, guiado por Fernando Alonso, no GP da Hungria pela F1 2026
Novo carro da Aston Martin, guiado por Fernando Alonso, no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1 2026
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

Fórmula 1

Leclerc lidera o treino livre 1 no GP da Hungria na F1; Bortoleto é 6º

Há 3 horas
ayrton senna nelson piquet

Fórmula 1

Reginaldo Leme conta bastidores de 'briga' entre Senna e Piquet na F1

Há 3 horas
Lewis Hamilton, da Ferrari, em ação do GP da Bélgica pela F1 2026

Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Hungria nesta sexta-feira (24)

Há 5 horas
Fernando Alonso pensativo em coletiva de imprensa na Hungria

Fórmula 1

Fernando Alonso encerra especulações sobre próxima temporada

Há 13 horas
Max Verstappen, fora do carro, nos boxes do GP da Inglaterra da F1

Fórmula 1

Mudança de rota: Max Verstappen segue na Red Bull para F1 2027, diz jornalista

Há 20 horas
Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

Fórmula 1

GP da Hungria na F1 2026: confira tudo o que você precisa saber

Há 1 dia
Mais LANCE!
Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)

F1: Gabriel Bortoleto lamenta problema crônico na Audi

Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2

Rivais de Rafa Câmara por vaga na F1 correm no GP da Hungria

George Russell deixa a Mercedes no início do GP da Bélgica

Áudio vazado mostra ataque de piloto da F1: 'Inacreditável pra c***'

Rafa Camara na F3

Brasileiro será reserva na Fórmula 1 em 2027, indica jornalista

Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Bortoleto entra no top 3 do ranking do GP da Bélgica

Gabriel Bortoleto em coletiva de imprensa na véspera do GP da Inglaterra de F1

Bortoleto recebe elogios da Audi após sequência de bons resultados

Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)

Gabriel Bortoleto é dono de todos os pontos da Audi na F1

Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

Semana de corrida! GP da Hungria fecha primeira metade da F1 2026

George Russell deixa a Mercedes no início do GP da Bélgica

Após abandono, Russell pede 'carro igual' ao de Antonelli à Mercedes

Gabriel Bortoleto na Fórmula 1

Estrangeiros reagem aos novos pontos de Bortoleto na F1: 'Cozinhando'

Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026

Ferrari é multada após erro com Lewis Hamilton no GP da Bélgica

Isack Hadjar no GP da Bélgica pela F1 2026

Piloto da F1 brilha e escala 15 posições no GP da Bélgica

Brasileiro Gabriel Bortoleto no circuito de Mônaco de Fórmula 1. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Gabriel Bortoleto se empolga com novos pontos na F1: 'Lutar por vitória e título'