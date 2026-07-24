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Kimi Antonelli garante liderança da F1 mesmo se abandonar na Hungria

Piloto italiano soma 204 pontos e se isola na primeira colocação do Mundial

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 15:40
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Kimi Antonelli, da Mercedes, em coletiva no GP da Bélgica pela F1 2026
Kimi Antonelli, da Mercedes, em coletiva no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

O início de Kimi Antonelli na temporada de 2026 foi explosivo. Embora esteja apenas em seu segundo ano na Fórmula 1, o jovem italiano venceu mais da metade das etapas disputadas. Como consequência, soma 204 pontos e lidera o Mundial de Pilotos com larga vantagem sobre os rivais.

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A diferença é tanta que um péssimo desempenho no Grande Prêmio da Hungria, neste domingo (26), não será suficiente para tirar a liderança do campeonato do italiano. Na segunda colocação, Lewis Hamilton soma 159 pontos – 45 a menos que o piloto da Mercedes.

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George Russell aparece logo atrás, com 154 pontos. Se um dos dois britânicos vencer em Budapeste, chegará, no máximo, aos 184 pontos. Assim, ainda que a diferença diminua, Antonelli chegará às férias de verão da Fórmula 1 na liderança do campeonato.

Isso vale até para um cenário sem pontuação em Budapeste. Em dez etapas disputadas até o momento, o piloto de 19 anos ficou fora da zona de pontuação em apenas uma oportunidade: o GP de Barcelona-Catalunha. Na ocasião, liderava a prova quando sofreu uma falha mecânica em sua Mercedes e precisou abandonar a disputa a poucas voltas da bandeirada.

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Dessa forma, Antonelli chega ao GP da Hungria em uma situação extremamente confortável. Um abandono não seria suficiente para tirá-lo do topo da tabela, permitindo que o italiano inicie as férias de verão da Fórmula 1 com a liderança do Mundial de Pilotos assegurada.

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Classificação da F1 2026

PosiçãoPilotoEquipePontos

1

Kimi Antonelli

Mercedes

204

2

Lewis Hamilton

Ferrari

159

3

George Russell

Mercedes

154

4

Charles Leclerc

Ferrari

126

5

Lando Norris

McLaren

103

6

Oscar Piastri

McLaren

92

7

Max Verstappen

Red Bull

91

8

Isack Hadjar

Red Bull

60

9

Pierre Gasly

Alpine

42

10

Liam Lawson

Racing Bulls

39

11

Arvid Lindblad

Racing Bulls

22

12

Franco Colapinto

Alpine

19

13

Oliver Bearman

Haas

18

14

Gabriel Bortoleto

Audi

10

15

Carlos Sainz

Williams

6

16

Alexander Albon

Williams

5

17

Esteban Ocon

Haas

3

18

Fernando Alonso

Aston Martin

1

19

Nico Hulkenberg

Audi

0

20

Valtteri Bottas

Cadillac

0

21

Sergio Pérez

Cadillac

0

22

Lance Stroll

Aston Martin

0

Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026
Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

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