Kimi Antonelli garante liderança da F1 mesmo se abandonar na Hungria
Piloto italiano soma 204 pontos e se isola na primeira colocação do Mundial
O início de Kimi Antonelli na temporada de 2026 foi explosivo. Embora esteja apenas em seu segundo ano na Fórmula 1, o jovem italiano venceu mais da metade das etapas disputadas. Como consequência, soma 204 pontos e lidera o Mundial de Pilotos com larga vantagem sobre os rivais.
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A diferença é tanta que um péssimo desempenho no Grande Prêmio da Hungria, neste domingo (26), não será suficiente para tirar a liderança do campeonato do italiano. Na segunda colocação, Lewis Hamilton soma 159 pontos – 45 a menos que o piloto da Mercedes.
George Russell aparece logo atrás, com 154 pontos. Se um dos dois britânicos vencer em Budapeste, chegará, no máximo, aos 184 pontos. Assim, ainda que a diferença diminua, Antonelli chegará às férias de verão da Fórmula 1 na liderança do campeonato.
Isso vale até para um cenário sem pontuação em Budapeste. Em dez etapas disputadas até o momento, o piloto de 19 anos ficou fora da zona de pontuação em apenas uma oportunidade: o GP de Barcelona-Catalunha. Na ocasião, liderava a prova quando sofreu uma falha mecânica em sua Mercedes e precisou abandonar a disputa a poucas voltas da bandeirada.
Dessa forma, Antonelli chega ao GP da Hungria em uma situação extremamente confortável. Um abandono não seria suficiente para tirá-lo do topo da tabela, permitindo que o italiano inicie as férias de verão da Fórmula 1 com a liderança do Mundial de Pilotos assegurada.
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Classificação da F1 2026
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
1
Kimi Antonelli
Mercedes
204
2
Lewis Hamilton
Ferrari
159
3
George Russell
Mercedes
154
4
Charles Leclerc
Ferrari
126
5
Lando Norris
McLaren
103
6
Oscar Piastri
McLaren
92
7
Max Verstappen
Red Bull
91
8
Isack Hadjar
Red Bull
60
9
Pierre Gasly
Alpine
42
10
Liam Lawson
Racing Bulls
39
11
Arvid Lindblad
Racing Bulls
22
12
Franco Colapinto
Alpine
19
13
Oliver Bearman
Haas
18
14
Gabriel Bortoleto
Audi
10
15
Carlos Sainz
Williams
6
16
Alexander Albon
Williams
5
17
Esteban Ocon
Haas
3
18
Fernando Alonso
Aston Martin
1
19
Nico Hulkenberg
Audi
0
20
Valtteri Bottas
Cadillac
0
21
Sergio Pérez
Cadillac
0
22
Lance Stroll
Aston Martin
0
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