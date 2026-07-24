Contra a Itália, Brasil reedita decisões da VNL na semifinal
Seleção feminina encontra algoz de 2022 e 2025 em busca de vaga na final
Na semifinal da Liga das Nações, Brasil e Itália escrevem, neste sábado (25), um novo capítulo de uma rivalidade que cada vez mais tem protagonizado momentos decisivos no vôlei feminino. Para continuar em busca do título inédito, a Seleção terá de superar o mesmo algoz que, nas finais de 2022 e 2025, estragou a festa verde-amarela.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Na mais recente das decisões, o Brasil saiu na frente do placar, mas levou a virada por 3 sets a 1 e ficou no quase pela quarta vez na Liga das Nações. Foi a primeira final que o time de José Roberto Guimarães disputou na competição em três anos. Antes, o desfecho foi parecido: 3 a 0 e primeira das três conquistas de VNL que viriam pela frente para as italianas.
Desde 2022, as equipes se enfrentaram em 10 ocasiões, sendo quatro delas em jogos de mata-mata. Além das vitórias na VNL, a seleção italiana ostenta a classificação para a final do Campeonato Mundial do ano passado, que veio após um tie-break de tirar o fôlego. A Azzurra também terminou campeã do torneio.
A última vez que o Brasil levou a melhor em confrontos eliminatórios foi na semifinal do Mundial de 2022. No dia em que Carolana tomou conta da rede, com 10 pontos de bloqueios, a Seleção venceu por 3 sets a 1 e avançou para encarar a Sérvia na decisão, onde saiu derrotada.
Apesar de as italianas terem ampla vantagem quando o assunto é mata-mata, o retrospecto recente aponta um equilíbrio geral, com cinco vitórias para cada lado. No último encontro, pela semana de abertura da VNL deste ano, em Brasília, as comandadas de Zé Roberto superaram o time reserva da Itália no tie-break.
➡️ Em busca da final, Julia Bergmann se consolida como pilar do Brasil na VNL
➡️ Estrela da Itália 'agradece' por fase final da VNL não ser no Brasil
Confira os últimos resultados
- Brasil 1 x 3 Itália - VNL 2022, 2ª semana
- Brasil 0 x 3 Itália - VNL 2022, final
- Brasil 3 x 2 Itália - Campeonato Mundial 2022, 2ª fase
- Brasil 3 x 1 Itália - Campeonato Mundial 2022, semifinal
- Brasil 3 x 2 Itália - VNL 2023, 3ª semana
- Brasil 3 x 2 Itália - VNL 2024, 2ª semana
- Brasil 0 x 3 Itália - VNL 2025, 1ª semana
- Brasil 1 x 3 Itália - VNL 2025, final
- Brasil 2 x 3 Itália - Campeonato Mundial 2025, semifinal
- Brasil 3 x 2 Itália - VNL 2026, 1ª semana
Brasil e Itália definem primeiro finalista da VNL
O primeiro finalista da Liga das Nações 2026 sairá do confronto entre Brasil e Itália. Os times se enfrentam neste sábado, a partir das 5h (de Brasília), em Macau, na China. ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.
Às 8h30 do mesmo dia, Turquia e Canadá fazem a segunda partida das semifinais e definem quem disputará a grande decisão de domingo (26).
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Vôlei
Estrela da Itália 'agradece' por fase final da VNL não ser no BrasilHá 12 horas
Vôlei
Dupla da Seleção Brasileira de vôlei jogará em time do JapãoHá 13 horas
Vôlei
Em busca da final, Julia Bergmann se consolida como pilar do Brasil na VNLHá 15 horas
Vôlei
Com zebra, semifinais da VNL feminina são definidasHá 18 horas
Vôlei
Brasil x Itália: horário da semifinal da VNL feminina está definidoHá 1 dia
Vôlei
Queda no ataque e bloqueio explica eliminação precoce do Brasil na VNL masculinaHá 1 dia
Mais LANCE!