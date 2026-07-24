Contra a Itália, Brasil reedita decisões da VNL na semifinal Seleção feminina encontra algoz de 2022 e 2025 em busca de vaga na final

Na semifinal da Liga das Nações, Brasil e Itália escrevem, neste sábado (25), um novo capítulo de uma rivalidade que cada vez mais tem protagonizado momentos decisivos no vôlei feminino. Para continuar em busca do título inédito, a Seleção terá de superar o mesmo algoz que, nas finais de 2022 e 2025, estragou a festa verde-amarela.

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Na mais recente das decisões, o Brasil saiu na frente do placar, mas levou a virada por 3 sets a 1 e ficou no quase pela quarta vez na Liga das Nações. Foi a primeira final que o time de José Roberto Guimarães disputou na competição em três anos. Antes, o desfecho foi parecido: 3 a 0 e primeira das três conquistas de VNL que viriam pela frente para as italianas.

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Desde 2022, as equipes se enfrentaram em 10 ocasiões, sendo quatro delas em jogos de mata-mata. Além das vitórias na VNL, a seleção italiana ostenta a classificação para a final do Campeonato Mundial do ano passado, que veio após um tie-break de tirar o fôlego. A Azzurra também terminou campeã do torneio.

A última vez que o Brasil levou a melhor em confrontos eliminatórios foi na semifinal do Mundial de 2022. No dia em que Carolana tomou conta da rede, com 10 pontos de bloqueios, a Seleção venceu por 3 sets a 1 e avançou para encarar a Sérvia na decisão, onde saiu derrotada.

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Apesar de as italianas terem ampla vantagem quando o assunto é mata-mata, o retrospecto recente aponta um equilíbrio geral, com cinco vitórias para cada lado. No último encontro, pela semana de abertura da VNL deste ano, em Brasília, as comandadas de Zé Roberto superaram o time reserva da Itália no tie-break.

Julia Bergmann e Diana na última vitória brasileira sobre a Itália, por 3 a 2 (Foto: Volleyball World)

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Confira os últimos resultados

Brasil 1 x 3 Itália - VNL 2022, 2ª semana

Brasil 0 x 3 Itália - VNL 2022, final

Brasil 3 x 2 Itália - Campeonato Mundial 2022, 2ª fase

Brasil 3 x 1 Itália - Campeonato Mundial 2022, semifinal

Brasil 3 x 2 Itália - VNL 2023, 3ª semana

Brasil 3 x 2 Itália - VNL 2024, 2ª semana

Brasil 0 x 3 Itália - VNL 2025, 1ª semana

Brasil 1 x 3 Itália - VNL 2025, final

Brasil 2 x 3 Itália - Campeonato Mundial 2025, semifinal

Brasil 3 x 2 Itália - VNL 2026, 1ª semana

Seleção que derrotou a Itália em um mata-mata pela última vez tinha Carolana e Gattaz (Foto: Volleyball World)

Brasil e Itália definem primeiro finalista da VNL

O primeiro finalista da Liga das Nações 2026 sairá do confronto entre Brasil e Itália. Os times se enfrentam neste sábado, a partir das 5h (de Brasília), em Macau, na China. ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.

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Às 8h30 do mesmo dia, Turquia e Canadá fazem a segunda partida das semifinais e definem quem disputará a grande decisão de domingo (26).

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

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