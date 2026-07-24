AO VIVO: siga o treino livre 2 do GP da Hungria pela F1 2026 Acompanhe volta a volta da segunda atividade em Hungaroring

A Fórmula 1 segue com as atividades do GP da Hungria 2026 nesta sexta-feira (24). A etapa é disputada no Circuito de Hungaroring, e volta no sábado (25) para novos testes e a classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Acompanhe como foi o TL2

*EM ATUALIZAÇÃO

Se não vai na primeira, vai na segunda! Hamilton supera Leclerc e vai para o topo da tabela...

Logo depois, o britânico fechou 0,03 segundos mais lento e acabou em 2º

Charles assume a ponta! E que volta! Tempo caiu para 1m18s877

Leclerc e Hamilton abrem voltas, e "disputam" melhor primeiro setor

Pilotos logo foram à pista com a lideração dos boxes

Sessão retorna às 12h34 (de Brasília)

Vale lembrar que, diferente da classificação, o cronômetro do treino livre não para em caso de bandeira vermelha

Bandeira vermelha! Franco Colapinto bate na curva 14!

Destaque para Hulkenberg que sobe para 4º lugar

De volta, Norris busca a liderança, com 1m19s228

Apenas Antonelli, Bearman, Albon e Bottas permanecem na pista

Leclerc erra na curva 12 e perde boa volta

Líder da F1 2026, Kimi Antonelli surge em 6º lugar

Fim dos primeiros 10 minutos de atividade

Bortoleto se destaca em sexta, com compostos duros. No Top 3, Hamilton, Leclerc e Norris usam médios.

Belo tempo de Hamilton já na primeira tentativa! O britânico assume a ponta com 1m19s648

Desta vez, Gabriel Bortoleto está no primeiro grupo a ir à dipusta

O primeiro piloto a ir à pista é Valtteri Bottas, que puxa o pelotão

COMEÇOU!

Segundo treino livre do GP da Hungria começa em 15 minutos

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E os horários dos treinos no GP da Hungria?

SEXTA-FEIRA, 24 DE JULHO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

Previsão de chuva para etapa da F1 2026

As previsões meteorológicas indicam um fim de semana de calor e tempo seco para o Grande Prêmio da Hungria. A sexta-feira (24), que terá os dois primeiros treinos livres, deve registrar temperaturas entre 14°C e 26°C, sem previsão de chuva. No sábado (25), quando acontecem o terceiro treino livre e a classificação, os termômetros podem chegar aos 29°C, também com 0% de possibilidade de precipitação.

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A principal possibilidade de chuva aparece no domingo (26). A previsão aponta 40% de chance de precipitação, mas a maior parte dela deve acontecer depois das 15h, no horário local, o que reduz a possibilidade de interferência direta na corrida. As temperaturas, por outro lado, podem chegar aos 32°C, enquanto a pista deve atingir aproximadamente 50°C.

Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana, com média de 10 km/h no domingo e rajadas que podem alcançar até 40 km/h. Dessa forma, o calor e o possível desgaste dos pneus devem ser os principais fatores meteorológicos a serem observados pelos pilotos e equipes no Hungaroring.

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Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

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