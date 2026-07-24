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AO VIVO: siga o treino livre 2 do GP da Hungria pela F1 2026

Acompanhe volta a volta da segunda atividade em Hungaroring

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 11:45
Atualizado há 0 minutos
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Max Verstappen no GP da Bélgica pela F1 2026
Max Verstappen no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Sarah Meyssonnier / POOL / AFP)

A Fórmula 1 segue com as atividades do GP da Hungria 2026 nesta sexta-feira (24). A etapa é disputada no Circuito de Hungaroring, e volta no sábado (25) para novos testes e a classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Acompanhe como foi o TL2

*EM ATUALIZAÇÃO

  • Se não vai na primeira, vai na segunda! Hamilton supera Leclerc e vai para o topo da tabela...
  • Logo depois, o britânico fechou 0,03 segundos mais lento e acabou em 2º
  1. Charles assume a ponta! E que volta! Tempo caiu para 1m18s877
  1. Leclerc e Hamilton abrem voltas, e "disputam" melhor primeiro setor
  • Pilotos logo foram à pista com a lideração dos boxes
  • Sessão retorna às 12h34 (de Brasília)
  • Vale lembrar que, diferente da classificação, o cronômetro do treino livre não para em caso de bandeira vermelha
  1. Bandeira vermelha! Franco Colapinto bate na curva 14!
  • Destaque para Hulkenberg que sobe para 4º lugar
  1. De volta, Norris busca a liderança, com 1m19s228
  • Apenas Antonelli, Bearman, Albon e Bottas permanecem na pista
  1. Leclerc erra na curva 12 e perde boa volta
  • Líder da F1 2026, Kimi Antonelli surge em 6º lugar
  • Fim dos primeiros 10 minutos de atividade
  1. Bortoleto se destaca em sexta, com compostos duros. No Top 3, Hamilton, Leclerc e Norris usam médios.
  • Belo tempo de Hamilton já na primeira tentativa! O britânico assume a ponta com 1m19s648
  1. Desta vez, Gabriel Bortoleto está no primeiro grupo a ir à dipusta
  • O primeiro piloto a ir à pista é Valtteri Bottas, que puxa o pelotão

COMEÇOU!

  • Segundo treino livre do GP da Hungria começa em 15 minutos

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E os horários dos treinos no GP da Hungria?

SEXTA-FEIRA, 24 DE JULHO
🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

Previsão de chuva para etapa da F1 2026

As previsões meteorológicas indicam um fim de semana de calor e tempo seco para o Grande Prêmio da Hungria. A sexta-feira (24), que terá os dois primeiros treinos livres, deve registrar temperaturas entre 14°C e 26°C, sem previsão de chuva. No sábado (25), quando acontecem o terceiro treino livre e a classificação, os termômetros podem chegar aos 29°C, também com 0% de possibilidade de precipitação.

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A principal possibilidade de chuva aparece no domingo (26). A previsão aponta 40% de chance de precipitação, mas a maior parte dela deve acontecer depois das 15h, no horário local, o que reduz a possibilidade de interferência direta na corrida. As temperaturas, por outro lado, podem chegar aos 32°C, enquanto a pista deve atingir aproximadamente 50°C.

Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana, com média de 10 km/h no domingo e rajadas que podem alcançar até 40 km/h. Dessa forma, o calor e o possível desgaste dos pneus devem ser os principais fatores meteorológicos a serem observados pelos pilotos e equipes no Hungaroring.

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Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)
Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

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