logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Paula Pequeno projeta chances do Brasil contra Itália na VNL: 'Super possível'

Bicampeã olímpica avaliou a dificuldade da Seleção na semifinal da Liga das Nações

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 15:54
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Paula Pequeno, camisa 4, vibra em ponto da Seleção Brasileira de vôlei
Paula Pequeno em ação pela Seleção Brasileira de vôlei (Foto: Reprodução)

O mundo do vôlei vive a expectativa do confronto entre Brasil e Itália pela semifinal da VNL às 5h (de Brasília) deste sábado (25). O duelo se tornou um clássico cada vez mais decisivo no voleibol mundial e, dessa vez, não será diferente. Para Paula Pequeno, bicampeã olímpica e comentarista, a vitória da Seleção é difícil, mas "está distante do impossível".

➡️ Contra a Itália, Brasil reedita decisões da VNL na semifinal

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Em entrevista ao Lance!, no Paula Pequeno Elite Camp, no Rio de Janeiro (RJ), a MVP de Beijing 2008 ressaltou os desfalques no Brasil na reta final de VNL e elogiou as recentes atuações de Julia Bergmann e Ana Cristina. A ponteira também enfatizou a qualidade da equipe italiana, atual bicampeã da Liga das Nações.

continua após a publicidade

— Difícil (de vencer) está distante de impossível. Hoje a Itália realmente tem o melhor elenco do mundo individualmente e fora de quadra, no papel. O jogo é jogado e a nossa Seleção está em crescimento, apesar dos desfalques de Julia Kudiess e Gabizinha (Gabi Guimarães), que são praticamente meio time. A equipe está evoluindo, está conseguindo ter vitórias imponentes. Ana Cristina e Julia Bergmann, principalmente, numa crescente e assumindo a responsabilidade. Na falta da Gabizinha, por exemplo. Então, eu vejo uma evolução muito grande e acredito, sim, que pode ser o momento de chegar a essa vitória. Nós estamos já engasgadas com a Itália, né? Então, espero e acredito que é super possível. Apesar de difícil, super possível.

O time de José Roberto Guimarães disputa a fase final da VNL sem Gabi Guimarães, Julia Kudiess e Tainara. As três jogadoras estão fora por lesão. Já o time italiano vai com força máxima e conta com grandes nomes do voleibol mundial, como Ekaterina Antropova, Paola Egonu e Alessia Orro.

continua após a publicidade
De uniforme azul, jogadoras da Seleção Brasileira de vôlei comemoram vitória sobre o Japão nas quartas de final da VNL
Seleção Brasileira comemora vitória sobre o Japão nas quartas de final da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Confira o retrospecto recente de Brasil x Itália

  • Brasil 1 x 3 Itália - VNL 2022, 2ª semana
  • Brasil 0 x 3 Itália - VNL 2022, final
  • Brasil 3 x 2 Itália - Campeonato Mundial 2022, 2ª fase
  • Brasil 3 x 1 Itália - Campeonato Mundial 2022, semifinal
  • Brasil 3 x 2 Itália - VNL 2023, 3ª semana
  • Brasil 3 x 2 Itália - VNL 2024, 2ª semana
  • Brasil 0 x 3 Itália - VNL 2025, 1ª semana
  • Brasil 1 x 3 Itália - VNL 2025, final
  • Brasil 2 x 3 Itália - Campeonato Mundial 2025, semifinal
  • Brasil 3 x 2 Itália - VNL 2026, 1ª semana

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasil x Italia na Liga das Nações (Foto: CBV)

Vôlei

Análise: o caminho do Brasil para superar a Itália passa pelo saque e bloqueio

Há 33 minutos
Telão para ver o jogo do Brasil no Morro da Formiga (Foto: Arquivo pessoal)

Vôlei

Da comunidade à Seleção: Marcelle inspira festa no Morro da Formiga

Há 40 minutos
No ar, Julia Bergmann olha para a bola e realiza movimento de ataque contra bloqueio duplo em Brasil x Itália pela final da VNL 2025

Vôlei

Contra a Itália, Brasil reedita decisões da VNL na semifinal

Há 9 horas
Antropova saca em Itália x x Holanda pelas quartas de final da VNL feminina de 2026

Vôlei

Estrela da Itália 'agradece' por fase final da VNL não ser no Brasil

Há 22 horas
De frente de camisa azul, Rosamaria e Roberta vibram em ponto do Brasil contra o Japão nas quartas de final da VNL 2026

Vôlei

Dupla da Seleção Brasileira de vôlei jogará em time do Japão

Há 23 horas
Julia Bergmann bate palma em Brasil x Japão pelas quartas de final da VNL 2026

Vôlei

Em busca da final, Julia Bergmann se consolida como pilar do Brasil na VNL

Há 1 dia
Mais LANCE!
Jogadoras da China comemoram, em quadra, um dos pontos marcados contra os Estados Unidos nas quartas de final da VNL 2026

Com zebra, semifinais da VNL feminina são definidas

Jogadoras da Seleção Brasileira feminina posam para foto após vitória sobre o Japão na VNL 2026

Brasil x Itália: horário da semifinal da VNL feminina está definido

Jogadores da Seleção Brasileira durante tempo técnico, escutando membros da comissão, em jogo contra a China pela VNL; no centro, Fernando Cachopa aparece com um semblante sério

Queda no ataque e bloqueio explica eliminação precoce do Brasil na VNL masculina

José Roberto Guimarães leva as duas mãos à boca para falar com as jogadoras do Brasil durante jogo contra o Japão pela VNL 2026

VNL: Zé Roberto destaca evolução do Brasil contra o Japão e exalta ponteiras

Luzia sacando para o Brasil (Foto: Reprodução)

Luzia assume vaga de Julia Kudiess e se destaca contra o Japão

Ana Cristina posa para foto e mostra o muque direito após vitória do Brasil sobre o Japão na VNL 2026

VNL: Ana Cristina faz 30 pontos em Brasil x Japão e vive auge pós-lesão

Julia Bergmann olha para a bola e realiza movimento de ataque com a mão direita em Brasil x Japão pela VNL 2026

Brasil vence Japão de virada e enfrenta a Itália na semifinal da VNL

Julia Bergmann olha para a bola e realiza manchete em Brasil x Japão pela VNL 2026

Veja os lances da vitória do Brasil sobre o Japão nas quartas da VNL

De branco, jogadoras da Seleção de vôlei comemoram ponto na semana 3 da VNL

Brasil x Japão nas quartas de final da VNL: horário e onde assistir

Bloqueio de Diana e Rosamaria em Brasil x Polônia pela VNL 2026

Sem Julia Kudiess, Brasil tem desafio de manter ponto forte na VNL

Jogadoras do Brasil se reúnem na quadra e comemoram ponto no jogo contra a Polônia na VNL 2026

Com desfalques e caminho difícil, Brasil inicia fase final da VNL

José Roberto Guimarães à beira da quadra pela Seleção Brasileira Feminina de Vôlei na VNL 2025 (Foto: Volleyball World)

Zé Roberto aponta caminho para o Brasil vencer o Japão na VNL

Bernardinho e Lucarelli durante jogo entre Brasil e Ucrânia na VNL 2026

Brasil volta aos treinos após eliminação inédita na VNL