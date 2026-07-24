Paula Pequeno projeta chances do Brasil contra Itália na VNL: 'Super possível'
Bicampeã olímpica avaliou a dificuldade da Seleção na semifinal da Liga das Nações
O mundo do vôlei vive a expectativa do confronto entre Brasil e Itália pela semifinal da VNL às 5h (de Brasília) deste sábado (25). O duelo se tornou um clássico cada vez mais decisivo no voleibol mundial e, dessa vez, não será diferente. Para Paula Pequeno, bicampeã olímpica e comentarista, a vitória da Seleção é difícil, mas "está distante do impossível".
➡️ Contra a Itália, Brasil reedita decisões da VNL na semifinal
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Em entrevista ao Lance!, no Paula Pequeno Elite Camp, no Rio de Janeiro (RJ), a MVP de Beijing 2008 ressaltou os desfalques no Brasil na reta final de VNL e elogiou as recentes atuações de Julia Bergmann e Ana Cristina. A ponteira também enfatizou a qualidade da equipe italiana, atual bicampeã da Liga das Nações.
— Difícil (de vencer) está distante de impossível. Hoje a Itália realmente tem o melhor elenco do mundo individualmente e fora de quadra, no papel. O jogo é jogado e a nossa Seleção está em crescimento, apesar dos desfalques de Julia Kudiess e Gabizinha (Gabi Guimarães), que são praticamente meio time. A equipe está evoluindo, está conseguindo ter vitórias imponentes. Ana Cristina e Julia Bergmann, principalmente, numa crescente e assumindo a responsabilidade. Na falta da Gabizinha, por exemplo. Então, eu vejo uma evolução muito grande e acredito, sim, que pode ser o momento de chegar a essa vitória. Nós estamos já engasgadas com a Itália, né? Então, espero e acredito que é super possível. Apesar de difícil, super possível.
O time de José Roberto Guimarães disputa a fase final da VNL sem Gabi Guimarães, Julia Kudiess e Tainara. As três jogadoras estão fora por lesão. Já o time italiano vai com força máxima e conta com grandes nomes do voleibol mundial, como Ekaterina Antropova, Paola Egonu e Alessia Orro.
Confira o retrospecto recente de Brasil x Itália
- Brasil 1 x 3 Itália - VNL 2022, 2ª semana
- Brasil 0 x 3 Itália - VNL 2022, final
- Brasil 3 x 2 Itália - Campeonato Mundial 2022, 2ª fase
- Brasil 3 x 1 Itália - Campeonato Mundial 2022, semifinal
- Brasil 3 x 2 Itália - VNL 2023, 3ª semana
- Brasil 3 x 2 Itália - VNL 2024, 2ª semana
- Brasil 0 x 3 Itália - VNL 2025, 1ª semana
- Brasil 1 x 3 Itália - VNL 2025, final
- Brasil 2 x 3 Itália - Campeonato Mundial 2025, semifinal
- Brasil 3 x 2 Itália - VNL 2026, 1ª semana
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Vôlei
Análise: o caminho do Brasil para superar a Itália passa pelo saque e bloqueioHá 33 minutos
Vôlei
Da comunidade à Seleção: Marcelle inspira festa no Morro da FormigaHá 40 minutos
Vôlei
Contra a Itália, Brasil reedita decisões da VNL na semifinalHá 9 horas
Vôlei
Estrela da Itália 'agradece' por fase final da VNL não ser no BrasilHá 22 horas
Vôlei
Dupla da Seleção Brasileira de vôlei jogará em time do JapãoHá 23 horas
Vôlei
Em busca da final, Julia Bergmann se consolida como pilar do Brasil na VNLHá 1 dia
Mais LANCE!