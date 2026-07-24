Paula Pequeno projeta chances do Brasil contra Itália na VNL: 'Super possível' Bicampeã olímpica avaliou a dificuldade da Seleção na semifinal da Liga das Nações

O mundo do vôlei vive a expectativa do confronto entre Brasil e Itália pela semifinal da VNL às 5h (de Brasília) deste sábado (25). O duelo se tornou um clássico cada vez mais decisivo no voleibol mundial e, dessa vez, não será diferente. Para Paula Pequeno, bicampeã olímpica e comentarista, a vitória da Seleção é difícil, mas "está distante do impossível".

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Em entrevista ao Lance!, no Paula Pequeno Elite Camp, no Rio de Janeiro (RJ), a MVP de Beijing 2008 ressaltou os desfalques no Brasil na reta final de VNL e elogiou as recentes atuações de Julia Bergmann e Ana Cristina. A ponteira também enfatizou a qualidade da equipe italiana, atual bicampeã da Liga das Nações.

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— Difícil (de vencer) está distante de impossível. Hoje a Itália realmente tem o melhor elenco do mundo individualmente e fora de quadra, no papel. O jogo é jogado e a nossa Seleção está em crescimento, apesar dos desfalques de Julia Kudiess e Gabizinha (Gabi Guimarães), que são praticamente meio time. A equipe está evoluindo, está conseguindo ter vitórias imponentes. Ana Cristina e Julia Bergmann, principalmente, numa crescente e assumindo a responsabilidade. Na falta da Gabizinha, por exemplo. Então, eu vejo uma evolução muito grande e acredito, sim, que pode ser o momento de chegar a essa vitória. Nós estamos já engasgadas com a Itália, né? Então, espero e acredito que é super possível. Apesar de difícil, super possível.

O time de José Roberto Guimarães disputa a fase final da VNL sem Gabi Guimarães, Julia Kudiess e Tainara. As três jogadoras estão fora por lesão. Já o time italiano vai com força máxima e conta com grandes nomes do voleibol mundial, como Ekaterina Antropova, Paola Egonu e Alessia Orro.

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Seleção Brasileira comemora vitória sobre o Japão nas quartas de final da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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Brasil 3 x 1 Itália - Campeonato Mundial 2022, semifinal

Brasil 3 x 2 Itália - VNL 2023, 3ª semana

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Brasil 0 x 3 Itália - VNL 2025, 1ª semana

Brasil 1 x 3 Itália - VNL 2025, final

Brasil 2 x 3 Itália - Campeonato Mundial 2025, semifinal

Brasil 3 x 2 Itália - VNL 2026, 1ª semana

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