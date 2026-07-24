Da comunidade à Seleção: Marcelle inspira festa no Morro da Formiga
Moradores acompanharam a vitória sobre o Japão nas quartas de final; expectativa é repetir a festa na semifinal contra a Itália
A classificação da Seleção Brasileira feminina de vôlei para a semifinal da Liga das Nações (VNL) mobilizou uma torcida especial no Rio de Janeiro. No Morro da Formiga, na Tijuca, comunidade onde a líbero Marcelle nasceu e viveu durante toda a vida, moradores se reuniram diante de um telão para acompanhar a vitória do Brasil sobre o Japão nas quartas de final.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A iniciativa partiu de amigos da família da jogadora e contou com o apoio da mãe, Maria Luciélia Arruda, que ajudou a organizar o evento. Mesmo com a partida sendo disputada às 8h30 de uma quinta-feira, cerca de 60 pessoas passaram pelo local ao longo da manhã para torcer pela seleção.
— Dos amigos da comunidade. A Marcelle sempre foi muito querida por todos. Eles toda hora falavam em acompanhar, mesmo que a maioria nem saiba como é um jogo de vôlei — contou Maria Luciélia ao Lance!.
Segundo ela, a ideia ganhou força assim que o Brasil garantiu vaga na fase final da competição.
— Quando o Brasil se classificou e isso foi amplamente divulgado nas redes sociais, eles se empolgaram e começamos a pensar em como fazer para que todos pudéssemos assistir juntos.
Apesar do horário, a ação reuniu dezenas de moradores.
— Deu tudo certo. Compareceram muitas pessoas em horários distintos porque o jogo foi às 8h30 e muita gente estava de saída para o trabalho por ser dia de semana. Em alguns momentos tivemos 60 pessoas.
Confiança para a semifinal
A torcida já se prepara para repetir a festa na semifinal diante da Itália, neste sábado (25). Embora reconheça a dificuldade do confronto, Maria Luciélia acredita que o apoio coletivo pode fazer a diferença.
— Todo mundo sabe que será um jogo bem duro para o Brasil, mas só o fato dos amigos e familiares poderem estar juntos, torcendo por ela e pelo Brasil, é maravilhoso. Estamos confiantes que vai dar Brasil e que vamos surpreender.
Torcida também promete marcar presença no Sul-Americano
Em setembro, o Rio de Janeiro receberá o Campeonato Sul-Americano de Vôlei, torneio que valerá vaga para os Jogos Olímpicos. Como a competição será disputada em casa, a expectativa é de uma presença ainda maior da comunidade nas arquibancadas.
— Com certeza. Da mesma forma que foi no ano passado, na etapa do Brasil da VNL, e neste ano, na etapa de Brasília. Sendo perto, a gente dá um jeito e vai.
Orgulho de ver Marcelle na Seleção
Marcelle nasceu e foi criada no Morro da Formiga, onde construiu seus primeiros laços no esporte e é considerada uma referência para crianças e jovens da comunidade. Ela só deixará o local este ano, em razão da transferência para defender o Osasco na próxima temporada.
Para a mãe, ver a filha vestindo a camisa da Seleção Brasileira é a recompensa por anos de dedicação e superação.
— A minha sensação é a mesma de toda a família. Somos muito gratos a Deus por tudo o que está acontecendo na vida dela. A estrada foi dura e de muita dificuldade, mas, em todo tempo, ela resistiu e nunca desistiu do sonho. Hoje ela está colhendo tudo o que plantou. Mas o que sempre ensinamos aos nossos filhos está acontecendo agora: onde quer que vocês forem e em todas as conquistas que tiverem, nunca, jamais se esqueçam de onde vieram. Nós temos muito orgulho dela.
Tudo sobre
Vôlei
Análise: o caminho do Brasil para superar a Itália passa pelo saque e bloqueioHá 33 minutos
Vôlei
Paula Pequeno projeta chances do Brasil contra Itália na VNL: 'Super possível'Há 40 minutos
Vôlei
Contra a Itália, Brasil reedita decisões da VNL na semifinalHá 9 horas
Vôlei
Estrela da Itália 'agradece' por fase final da VNL não ser no BrasilHá 22 horas
Vôlei
Dupla da Seleção Brasileira de vôlei jogará em time do JapãoHá 23 horas
Vôlei
Em busca da final, Julia Bergmann se consolida como pilar do Brasil na VNLHá 1 dia
Mais LANCE!