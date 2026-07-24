Da comunidade à Seleção: Marcelle inspira festa no Morro da Formiga Moradores acompanharam a vitória sobre o Japão nas quartas de final; expectativa é repetir a festa na semifinal contra a Itália

A classificação da Seleção Brasileira feminina de vôlei para a semifinal da Liga das Nações (VNL) mobilizou uma torcida especial no Rio de Janeiro. No Morro da Formiga, na Tijuca, comunidade onde a líbero Marcelle nasceu e viveu durante toda a vida, moradores se reuniram diante de um telão para acompanhar a vitória do Brasil sobre o Japão nas quartas de final.

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A iniciativa partiu de amigos da família da jogadora e contou com o apoio da mãe, Maria Luciélia Arruda, que ajudou a organizar o evento. Mesmo com a partida sendo disputada às 8h30 de uma quinta-feira, cerca de 60 pessoas passaram pelo local ao longo da manhã para torcer pela seleção.

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— Dos amigos da comunidade. A Marcelle sempre foi muito querida por todos. Eles toda hora falavam em acompanhar, mesmo que a maioria nem saiba como é um jogo de vôlei — contou Maria Luciélia ao Lance!.

Segundo ela, a ideia ganhou força assim que o Brasil garantiu vaga na fase final da competição.

— Quando o Brasil se classificou e isso foi amplamente divulgado nas redes sociais, eles se empolgaram e começamos a pensar em como fazer para que todos pudéssemos assistir juntos.

Apesar do horário, a ação reuniu dezenas de moradores.

— Deu tudo certo. Compareceram muitas pessoas em horários distintos porque o jogo foi às 8h30 e muita gente estava de saída para o trabalho por ser dia de semana. Em alguns momentos tivemos 60 pessoas.

Família da Marcelle antes do Jogo Brasil x Japão (Foto: Arquivo Pessoal)

Confiança para a semifinal

A torcida já se prepara para repetir a festa na semifinal diante da Itália, neste sábado (25). Embora reconheça a dificuldade do confronto, Maria Luciélia acredita que o apoio coletivo pode fazer a diferença.

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— Todo mundo sabe que será um jogo bem duro para o Brasil, mas só o fato dos amigos e familiares poderem estar juntos, torcendo por ela e pelo Brasil, é maravilhoso. Estamos confiantes que vai dar Brasil e que vamos surpreender.

Torcida também promete marcar presença no Sul-Americano

Em setembro, o Rio de Janeiro receberá o Campeonato Sul-Americano de Vôlei, torneio que valerá vaga para os Jogos Olímpicos. Como a competição será disputada em casa, a expectativa é de uma presença ainda maior da comunidade nas arquibancadas.

— Com certeza. Da mesma forma que foi no ano passado, na etapa do Brasil da VNL, e neste ano, na etapa de Brasília. Sendo perto, a gente dá um jeito e vai.

Orgulho de ver Marcelle na Seleção

Marcelle nasceu e foi criada no Morro da Formiga, onde construiu seus primeiros laços no esporte e é considerada uma referência para crianças e jovens da comunidade. Ela só deixará o local este ano, em razão da transferência para defender o Osasco na próxima temporada.

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Para a mãe, ver a filha vestindo a camisa da Seleção Brasileira é a recompensa por anos de dedicação e superação.