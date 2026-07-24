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Leclerc lidera o treino livre 1 no GP da Hungria na F1; Bortoleto é 6º

Acompanhe volta a volta da primeira atividade em Hungaroring

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 08:15
Atualizado há 0 minutos
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Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026
Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Sarah Meyssonnier / POOL / AFP)

A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (24) às atividades do GP da Hungria 2026. A etapa é disputada no Circuito de Hungaroring, e começou com o primeiro treino livre desta manhã. Veja como foi.

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As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima primeira etapa da temporada. De volta ao topo, Charles Leclerc liderou o pelotão com sua Ferrari. Max Verstappen e Lewis Hamilton fecharam o pódio da primeira sessão em Budapeste.

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Confira o resultado final

POSIÇÃOPILOTOEQUIPETEMPO

1

Charles Leclerc

Ferrari

1:19.075

2

Max Verstappen

Red Bull

+0.484

3

Lewis Hamilton

Ferrari

+0.543

4

Isack Hadjar

Red Bull

+0.922

5

George Russell

Mercedes

+0.991

6

Gabriel Bortoleto

Audi

+1.285

7

Frederik Vesti

Mercedes

+1.392

8

Nico Hulkenberg

Audi

+1.548

9

Arvid Lindblad

Racing Bulls

+1.685

10

Liam Lawson

Racing Bulls

+1.791

11

Lando Norris

McLaren

+1.949

12

Esteban Ocon

Haas

+1.976

13

Fernando Alonso

Aston Martin

+2.475

14

Pierre Gasly

Alpine

+2.629

15

Alexander Albon

Williams

+2.744

16

Leonardo Fornaroli

McLaren

+2.815

17

Ryo Hirakawa

Haas

+2.926

18

Sergio Perez

Cadillac

+3.014

19

Paul Aron

Alpine

+3.093

20

Colton Herta

Cadillac

+4.043

21

Lance Stroll

Aston Martin

+4.396

22

Carlos Sainz

Williams

+4.659

Acompanhe como foi o TL1

FIM DO PRIMEIRO TREINO LIVRE!

  • Cronômetro encerrado
  • Nenhuma mudança na parte superior da tabela
  • Cinco minutos para o fim!
  • Mais um problema! Ferrari quebra e Leclerc precisa ir aos boxes. Sem conseguir ir até a garagem da equipe, o monegasco para no início e é "resgatado" por mecânicos ferraristas
  1. Carlos Sainz erra na curva 1 e vai para fora da pista; logo, o espanhol volta para o circuito sem novos problemas...
  1. Evolução na Aston Martin... Fernando Alonso faz tempo rápido e vai para 11º lugar
  • Pódio: Charles Leclerc (1º), Max Verstappen (2º) e Lewis Hamilton (3º)
  • Sessão reiniciada! Faltam 15 minutos para o fim!
  • O cronômetro não para durante o treino livre!
  • Para tirar Aston Martin com segurança, a comissão de prova aciona bandeira vermelha
  1. Carro de Lance Stroll quebra a suspensão, roda e para na pista
  • Enquanto o britânico sobe para 3º, o brasileiro vai para 6º
  1. Hamilton e Bortoleto abrem volta; ambos de macio
  1. Bela volta de Leclerc! Monegasco da Ferrari pula para a ponta!
  • Faltam 25 minutos para o fim da atividade
  1. Norris e Fornaroli (carro do Piastri), da McLaren, seguem no meio do pelotão
  • Opa! Verstappen supera Russell com cerca de 0,5 segundos a menos
  • Com macios, Russell assume a ponta com 1m20s066
  1. É a vez de Bortoleto ir ao Top 5, entre os medalhões da temporada!
  • Hulkenberg brilha e sobe pra 5º lugar
  • Dobradinha da Ferrari! Apenas 3 décimos separam Leclerc (1º) e Hamilton (2º)
  • Brasileiro sobe mais uma vez! Vai de 14º para 9º
  1. Bortoleto melhora tempo e vai para 14º
  • Max Verstappen assume o primeiro lugar, com 1m20s788
  1. Com primeira volta rápida marcada, Bortoleto sobe para 19ª colocação - piloto informa que sente algo errado com o carro
  • Algumas equipes usam flow vis para medir o comportamento da aerodinâmica na pista
  1. Leclerc de volta à ponta!
  1. Apenas Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto seguem sem tempo rápido
  • Mudança na liderança: sobe George Russell, desce Leclerc
  • Charles Leclerc lidera a sessão nos primeiros cinco minutos, com 1m22s705
  • Logo, os pilotos vão à pista! Hirakawa, da Haas, lidera o pelotão...

COMEÇOU!

  • Primeiro treino livre do GP da Hungria começa em 15 minutos

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E os horários dos treinos no GP da Hungria?

SEXTA-FEIRA, 24 DE JULHO
🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

Previsão de chuva para etapa da F1 2026

As previsões meteorológicas indicam um fim de semana de calor e tempo seco para o Grande Prêmio da Hungria. A sexta-feira (24), que terá os dois primeiros treinos livres, deve registrar temperaturas entre 14°C e 26°C, sem previsão de chuva. No sábado (25), quando acontecem o terceiro treino livre e a classificação, os termômetros podem chegar aos 29°C, também com 0% de possibilidade de precipitação.

A principal possibilidade de chuva aparece no domingo (26). A previsão aponta 40% de chance de precipitação, mas a maior parte dela deve acontecer depois das 15h, no horário local, o que reduz a possibilidade de interferência direta na corrida. As temperaturas, por outro lado, podem chegar aos 32°C, enquanto a pista deve atingir aproximadamente 50°C.

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Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana, com média de 10 km/h no domingo e rajadas que podem alcançar até 40 km/h. Dessa forma, o calor e o possível desgaste dos pneus devem ser os principais fatores meteorológicos a serem observados pelos pilotos e equipes no Hungaroring.

Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)
Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

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