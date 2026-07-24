Leclerc lidera o treino livre 1 no GP da Hungria na F1; Bortoleto é 6º Acompanhe volta a volta da primeira atividade em Hungaroring

A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (24) às atividades do GP da Hungria 2026. A etapa é disputada no Circuito de Hungaroring, e começou com o primeiro treino livre desta manhã. Veja como foi.

➡️ Reginaldo Leme conta bastidores de 'briga' entre Senna e Piquet na F1

As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima primeira etapa da temporada. De volta ao topo, Charles Leclerc liderou o pelotão com sua Ferrari. Max Verstappen e Lewis Hamilton fecharam o pódio da primeira sessão em Budapeste.

continua após a publicidade

Confira o resultado final

POSIÇÃO PILOTO EQUIPE TEMPO 1 Charles Leclerc Ferrari 1:19.075 2 Max Verstappen Red Bull +0.484 3 Lewis Hamilton Ferrari +0.543 4 Isack Hadjar Red Bull +0.922 5 George Russell Mercedes +0.991 6 Gabriel Bortoleto Audi +1.285 7 Frederik Vesti Mercedes +1.392 8 Nico Hulkenberg Audi +1.548 9 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.685 10 Liam Lawson Racing Bulls +1.791 11 Lando Norris McLaren +1.949 12 Esteban Ocon Haas +1.976 13 Fernando Alonso Aston Martin +2.475 14 Pierre Gasly Alpine +2.629 15 Alexander Albon Williams +2.744 16 Leonardo Fornaroli McLaren +2.815 17 Ryo Hirakawa Haas +2.926 18 Sergio Perez Cadillac +3.014 19 Paul Aron Alpine +3.093 20 Colton Herta Cadillac +4.043 21 Lance Stroll Aston Martin +4.396 22 Carlos Sainz Williams +4.659

Acompanhe como foi o TL1

FIM DO PRIMEIRO TREINO LIVRE!

Cronômetro encerrado

Nenhuma mudança na parte superior da tabela

Cinco minutos para o fim!

Mais um problema! Ferrari quebra e Leclerc precisa ir aos boxes. Sem conseguir ir até a garagem da equipe, o monegasco para no início e é "resgatado" por mecânicos ferraristas

Carlos Sainz erra na curva 1 e vai para fora da pista; logo, o espanhol volta para o circuito sem novos problemas...

Evolução na Aston Martin... Fernando Alonso faz tempo rápido e vai para 11º lugar

Pódio: Charles Leclerc (1º), Max Verstappen (2º) e Lewis Hamilton (3º)

Sessão reiniciada! Faltam 15 minutos para o fim!

O cronômetro não para durante o treino livre!

Para tirar Aston Martin com segurança, a comissão de prova aciona bandeira vermelha

Carro de Lance Stroll quebra a suspensão, roda e para na pista

Enquanto o britânico sobe para 3º, o brasileiro vai para 6º

Hamilton e Bortoleto abrem volta; ambos de macio

Bela volta de Leclerc! Monegasco da Ferrari pula para a ponta!

Faltam 25 minutos para o fim da atividade

Norris e Fornaroli (carro do Piastri), da McLaren, seguem no meio do pelotão

Opa! Verstappen supera Russell com cerca de 0,5 segundos a menos

Com macios, Russell assume a ponta com 1m20s066

É a vez de Bortoleto ir ao Top 5, entre os medalhões da temporada!

Hulkenberg brilha e sobe pra 5º lugar

Dobradinha da Ferrari! Apenas 3 décimos separam Leclerc (1º) e Hamilton (2º)

Brasileiro sobe mais uma vez! Vai de 14º para 9º

Bortoleto melhora tempo e vai para 14º

Max Verstappen assume o primeiro lugar, com 1m20s788

Com primeira volta rápida marcada, Bortoleto sobe para 19ª colocação - piloto informa que sente algo errado com o carro

Algumas equipes usam flow vis para medir o comportamento da aerodinâmica na pista

Leclerc de volta à ponta!

Apenas Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto seguem sem tempo rápido

Mudança na liderança: sobe George Russell, desce Leclerc

Charles Leclerc lidera a sessão nos primeiros cinco minutos, com 1m22s705

Logo, os pilotos vão à pista! Hirakawa, da Haas, lidera o pelotão...

COMEÇOU!

Primeiro treino livre do GP da Hungria começa em 15 minutos

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

E os horários dos treinos no GP da Hungria?

SEXTA-FEIRA, 24 DE JULHO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

Previsão de chuva para etapa da F1 2026

As previsões meteorológicas indicam um fim de semana de calor e tempo seco para o Grande Prêmio da Hungria. A sexta-feira (24), que terá os dois primeiros treinos livres, deve registrar temperaturas entre 14°C e 26°C, sem previsão de chuva. No sábado (25), quando acontecem o terceiro treino livre e a classificação, os termômetros podem chegar aos 29°C, também com 0% de possibilidade de precipitação.

A principal possibilidade de chuva aparece no domingo (26). A previsão aponta 40% de chance de precipitação, mas a maior parte dela deve acontecer depois das 15h, no horário local, o que reduz a possibilidade de interferência direta na corrida. As temperaturas, por outro lado, podem chegar aos 32°C, enquanto a pista deve atingir aproximadamente 50°C.

continua após a publicidade

Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana, com média de 10 km/h no domingo e rajadas que podem alcançar até 40 km/h. Dessa forma, o calor e o possível desgaste dos pneus devem ser os principais fatores meteorológicos a serem observados pelos pilotos e equipes no Hungaroring.

Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

🏎️ Aposte em brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.