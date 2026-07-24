Leclerc lidera o treino livre 1 no GP da Hungria na F1; Bortoleto é 6º
Acompanhe volta a volta da primeira atividade em Hungaroring
A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (24) às atividades do GP da Hungria 2026. A etapa é disputada no Circuito de Hungaroring, e começou com o primeiro treino livre desta manhã. Veja como foi.
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As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima primeira etapa da temporada. De volta ao topo, Charles Leclerc liderou o pelotão com sua Ferrari. Max Verstappen e Lewis Hamilton fecharam o pódio da primeira sessão em Budapeste.
Confira o resultado final
|POSIÇÃO
|PILOTO
|EQUIPE
|TEMPO
1
Charles Leclerc
Ferrari
1:19.075
2
Max Verstappen
Red Bull
+0.484
3
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.543
4
Isack Hadjar
Red Bull
+0.922
5
George Russell
Mercedes
+0.991
6
Gabriel Bortoleto
Audi
+1.285
7
Frederik Vesti
Mercedes
+1.392
8
Nico Hulkenberg
Audi
+1.548
9
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+1.685
10
Liam Lawson
Racing Bulls
+1.791
11
Lando Norris
McLaren
+1.949
12
Esteban Ocon
Haas
+1.976
13
Fernando Alonso
Aston Martin
+2.475
14
Pierre Gasly
Alpine
+2.629
15
Alexander Albon
Williams
+2.744
16
Leonardo Fornaroli
McLaren
+2.815
17
Ryo Hirakawa
Haas
+2.926
18
Sergio Perez
Cadillac
+3.014
19
Paul Aron
Alpine
+3.093
20
Colton Herta
Cadillac
+4.043
21
Lance Stroll
Aston Martin
+4.396
22
Carlos Sainz
Williams
+4.659
Acompanhe como foi o TL1
FIM DO PRIMEIRO TREINO LIVRE!
- Cronômetro encerrado
- Nenhuma mudança na parte superior da tabela
- Cinco minutos para o fim!
- Mais um problema! Ferrari quebra e Leclerc precisa ir aos boxes. Sem conseguir ir até a garagem da equipe, o monegasco para no início e é "resgatado" por mecânicos ferraristas
- Carlos Sainz erra na curva 1 e vai para fora da pista; logo, o espanhol volta para o circuito sem novos problemas...
- Evolução na Aston Martin... Fernando Alonso faz tempo rápido e vai para 11º lugar
- Pódio: Charles Leclerc (1º), Max Verstappen (2º) e Lewis Hamilton (3º)
- Sessão reiniciada! Faltam 15 minutos para o fim!
- O cronômetro não para durante o treino livre!
- Para tirar Aston Martin com segurança, a comissão de prova aciona bandeira vermelha
- Carro de Lance Stroll quebra a suspensão, roda e para na pista
- Enquanto o britânico sobe para 3º, o brasileiro vai para 6º
- Hamilton e Bortoleto abrem volta; ambos de macio
- Bela volta de Leclerc! Monegasco da Ferrari pula para a ponta!
- Faltam 25 minutos para o fim da atividade
- Norris e Fornaroli (carro do Piastri), da McLaren, seguem no meio do pelotão
- Opa! Verstappen supera Russell com cerca de 0,5 segundos a menos
- Com macios, Russell assume a ponta com 1m20s066
- É a vez de Bortoleto ir ao Top 5, entre os medalhões da temporada!
- Hulkenberg brilha e sobe pra 5º lugar
- Dobradinha da Ferrari! Apenas 3 décimos separam Leclerc (1º) e Hamilton (2º)
- Brasileiro sobe mais uma vez! Vai de 14º para 9º
- Bortoleto melhora tempo e vai para 14º
- Max Verstappen assume o primeiro lugar, com 1m20s788
- Com primeira volta rápida marcada, Bortoleto sobe para 19ª colocação - piloto informa que sente algo errado com o carro
- Algumas equipes usam flow vis para medir o comportamento da aerodinâmica na pista
- Leclerc de volta à ponta!
- Apenas Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto seguem sem tempo rápido
- Mudança na liderança: sobe George Russell, desce Leclerc
- Charles Leclerc lidera a sessão nos primeiros cinco minutos, com 1m22s705
- Logo, os pilotos vão à pista! Hirakawa, da Haas, lidera o pelotão...
COMEÇOU!
- Primeiro treino livre do GP da Hungria começa em 15 minutos
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E os horários dos treinos no GP da Hungria?
SEXTA-FEIRA, 24 DE JULHO
🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)
Previsão de chuva para etapa da F1 2026
As previsões meteorológicas indicam um fim de semana de calor e tempo seco para o Grande Prêmio da Hungria. A sexta-feira (24), que terá os dois primeiros treinos livres, deve registrar temperaturas entre 14°C e 26°C, sem previsão de chuva. No sábado (25), quando acontecem o terceiro treino livre e a classificação, os termômetros podem chegar aos 29°C, também com 0% de possibilidade de precipitação.
A principal possibilidade de chuva aparece no domingo (26). A previsão aponta 40% de chance de precipitação, mas a maior parte dela deve acontecer depois das 15h, no horário local, o que reduz a possibilidade de interferência direta na corrida. As temperaturas, por outro lado, podem chegar aos 32°C, enquanto a pista deve atingir aproximadamente 50°C.
Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana, com média de 10 km/h no domingo e rajadas que podem alcançar até 40 km/h. Dessa forma, o calor e o possível desgaste dos pneus devem ser os principais fatores meteorológicos a serem observados pelos pilotos e equipes no Hungaroring.
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