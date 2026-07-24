De olho no Mundial, nova geração faz teste final no Troféu Brasil
Mundial Sub-20 de Atletismo será disputado nos Estados Unidos, no início de agosto
O Troféu Brasil no Ibirapuera não é apenas o ponto alto do calendário adulto, mas também o teste definitivo para as promessas do atletismo nacional antes do Mundial Sub-20. Cientes da responsabilidade, as jovens estrelas adotam uma postura estratégica: usar a estrutura de ponta da capital paulista para dar o ritmo ideal à disputa internacional.
O Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 de 2026 será disputado de 5 a 9 de agosto de 2026, em Oregon, nos Estados Unidos. No total, 26 atletas vão representar a jovem geração brasileira. Antes da competição, vários dos convocados, como Benjamin Oliveira, estão disputando o Troféu Brasil. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o campeão brasileiro sub-20 e sub-23 do salto triplo explicou que usará as pistas do Ibirapuera para se preparar para o torneio do próximo mês.
"Neste Troféu Brasil nós vamos com mais calma, com cautela, e ir ajustando algumas coisas, até porque o foco principal do ano é o Mundial", explicou o triplista. Determinado, o atleta não esconde a ambição para a disputa sub-20: "Minha meta no Mundial é medalhar, com certeza. Vai ser uma grande vitória para mim. Conseguir uma medalha vai ser um sonho e uma emoção muito grande, porque eu treino e luto por isso."
A animação também contagiou Victoria Campos, campeã brasileira sub-23 nos 200 metros rasos e convocada para os 100m e 200m do Mundial Sub-20. "Estou muito feliz e quero dar o meu melhor para melhorar minha marca. O Troféu Brasil é uma competição muito importante, então estou usando como preparo, até porque o Mundial já está logo aí", destaca.
Para Hakelly Maximiano, tricampeã brasileira sub-20 dos 100m e dos 200m, o torneio no Ibirapuera também servirá como uma última oportunidade em nível competitivo para acertar alguns detalhes técnicos antes do Mundial nos Estados Unidos. O treinador da velocista, Hiller Entringer, reforçou que um ponto importante a melhorar é a largada dos 100m. Nesta prova, a atleta conseguiu chegar à final do Troféu Brasil deste ano e ficou com o quarto lugar.
A qualidade da nova pista do Ibirapuera, de nível olímpico, também é celebrada pela jovem de 17 anos: "É muito importante, porque conseguimos competir em uma pista de altíssimo nível, semelhante à que encontraremos nas principais competições internacionais. Isso aumenta nossa confiança e ajuda na preparação para o Mundial."
Confira a programação das finais do Troféu Brasil:
26 de julho (quinta-feira)
- 7h: meia maratona de marcha atlética feminina
- 7h10: meia maratona de marcha atlética masculina
- 9h55: 100m rasos - Decatlo (1)
- 10h: Salto com vara feminino
- 10h35: Salto em distância - Decatlo (2)
- 11h55: Arremesso de peso - Decatlo (3)
- 14h: Cerimônia de Abertura
- 15h35: Salto em altura - Decatlo (4)
- 16h25: 100m rasos feminino
- 16h40: 100m rasos masculino
- 17h20: 400m rasos - Decatlo (5)
- 17h30: 10.000m rasos feminino - final por tempo
- 18h20: 10.000m rasos masculino - final por tempo
24 de julho (sexta-feira)
- 9h40: 110m com barreira - Decatlo (6)
- 10h20: Salto em altura - feminino
- 10h25: Lançamento de disco - Decatlo (7)
- 10h35: Salto em distância - feminino
- 11h05: 4x100m rasos misto - final por tempo
- 11h40: Lançamento do martelo - feminino
- 12h: Salto com vara - Decatlo (8)
- 13h30: Lançamento do martelo - masculino
- 14h30: 400m rasos - feminino
- 14h45: 400m rasos - masculino
- 14h50: Salto em distância - masculino
- 14h55: Arremesso de peso - feminino
- 15h10: 100m com barreira - feminino
- 15h15: Lançamento de disco - masculino
- 15h25: 110m com barreira - masculino
- 15h40: 800m rasos - feminino
- 15h55: 800m rasos - masculino
- 16h20: 3.000m com obstáculos feminino - final por tempo
- 16h40: Lançamento do dardo - Decatlo (9)
- 16h45: 3.000m com obstáculos masculino - final por tempo
- 17h10: 4x100m feminino - final por tempo
- 17h45: 4x100m masculino - final por tempo
- 18h: 1.500m rasos - Decatlo (10)
25 de julho (sábado)
- 10h: Salto com vara - masculino
- 10h35: 100m com barreira - Heptatlo (1)
- 11h20: Salto em altura - Heptatlo (2)
- 15h30: Arremesso de peso - Heptatlo (3)
- 16h: 4x400m misto - final por tempo
- 16h45: 200m rasos - Heptatlo (4)
- 17h10: 5.000m rasos feminino - final por tempo
- 17h35: 5.000m rasos masculino - final por tempo
26 de julho (domingo)
- 7h30: 35.000m marcha atlética - feminino
- 8h: 35.000m marcha atlética - masculino
- 10h: Salto em altura - masculino
- 10h30: Arremesso de peso - masculino
- 11h: Lançamento de disco - feminino
- 11h05: Salto triplo - feminino
- 12h: 400m com barreira - feminino
- 12h20: 400m com barreira - masculino
- 13h30: Salto em distância - Heptatlo (5)
- 13h35: Lançamento do dardo - masculino
- 15h: 200m rasos feminino
- 15h05: Lançamento do dardo - feminino
- 15h15: 200m rasos - masculino
- 15h20: Salto triplo - masculino
- 15h35: 1.500m rasos feminino - final por tempo
- 15h35: 1.500m rasos masculino - final por tempo
- 16h30: 800m rasos - Heptatlo (7)
- 16h35: Lançamento de dardo - masculino
- 16h50: 4x400m feminino - final por tempo
- 17h15: 4x400m masculino - final por tempo
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