Ítalo Ferreira sofre acidente em treino e preocupa para etapa da WSL

Ítalo Ferreira sofreu um acidente durante sessão de treinamentos para a etapa de El Salvador da World Surf League (WSL). Nesta quarta-feira (3), o atleta sofreu um corte profundo na região do joelho após se chocar com outro surfista. O brasileiro foi medicado, levou oito pontos no local do ferimento e segue em recuperação para definir se terá condições de disputar a etapa do circuito.

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— Já fui atendido, estou medicado, sem dor e sendo acompanhado pela equipe médica. Graças a Deus, está tudo sob controle. Muita gente me perguntou o que aconteceu: um surfista passou por cima de mim e não houve como escapar. O corte foi profundo e a foto realmente assusta, mas tá tudo bem e agora é focar na recuperação. Espero estar recuperado e pronto para seguir firme nesta etapa — publicou nas redes sociais.

Atual líder do ranking, Ítalo Ferreira foi campeão da etapa de Raglan, na Nova Zelândia, no dia 24 de maio. A janela de disputa em El Salvador abre nesta sexta-feira (5), e o brasileiro compete a partir das oitavas de final.

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Ítalo Ferreira publicou comunicado em seu perfil no Instagram explicando o acidente (Foto: Reprodução)

Veja as baterias dos brasileiros na etapa de El Salvador

Masculino - Round 2

Ethan Ewing (AUS) x Mateus Herdy

Miguel Pupo x Seth Moniz (HAV) ou Bryan Perez (ESA)

Yago Dora x Eli Hanneman (HAV) ou Wildcard

Samuel Pupo x Alejo Muniz

Leonardo Fioravanti (ITA) x João Chianca

Italo Ferreira x Luke Thompson (AFS) ou Oscar Berry (AUS)

Filipe Toledo x Joel Vaughan (AUS)

Gabriel Medina x Alan Cleland (MEX) ou Ramzi Boukhiam (MAR)

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Feminino - Round 2

Luana Silva x Nadia Erostarbe (ESP) ou Francisca Veselko (POR)

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