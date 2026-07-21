Bortoleto entra no top 3 em ranking do GP da Bélgica Brasileiro é destaque após pontuar pela segunda corrida seguida

Gabriel Bortoleto foi um dos principais destaques do GP da Bélgica de Fórmula 1. Após terminar a corrida na oitava colocação e marcar pontos pelo segundo fim de semana consecutivo, o brasileiro ficou em terceiro lugar no Power Ranking da etapa de Spa-Francorchamps, atrás apenas de Kimi Antonelli e Charles Leclerc.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O Power Ranking é uma avaliação feita por um painel de cinco especialistas da F1, que atribui notas de até 10 para o desempenho de cada piloto ao longo do fim de semana, independentemente do carro utilizado.

continua após a publicidade

Bortoleto recebeu nota 8,8, impulsionado pela classificação ao Q3 no sábado e pela corrida consistente no domingo. O piloto da Audi largou entre os dez primeiros, administrou bem a estratégia e conseguiu manter atrás os carros da Racing Bulls para garantir mais quatro pontos no campeonato.

Na liderança do ranking ficou Kimi Antonelli. O piloto da Mercedes conquistou sua sexta vitória na temporada após largar da pole position e recebeu nota 9,4. O italiano ampliou para 45 pontos sua vantagem na liderança do Mundial.

continua após a publicidade

➡️ Bortoleto recebe elogios da Audi após sequência de bons resultados

Charles Leclerc apareceu em segundo lugar, com 9,0. O piloto da Ferrari chegou a assumir a liderança da prova ao aproveitar a janela do Virtual Safety Car para fazer sua parada nos boxes, mas não conseguiu sustentar o ritmo de Antonelli até a bandeirada.

Max Verstappen, terceiro colocado na corrida, ficou apenas na quarta posição do Power Ranking. O holandês perdeu terreno ao parar antes da entrada do VSC, fator que comprometeu suas chances de disputar a vitória em Spa.

continua após a publicidade

Top 10 do Power Ranking do GP da Bélgica

1 . Kimi Antonelli (Mercedes) – 9,4 2 . Charles Leclerc (Ferrari) – 9,0 3 . Gabriel Bortoleto (Audi) – 8,8 4 . Max Verstappen (Red Bull) – 8,6 5 . Arvid Lindblad (Red Bull) – 8,4 6 . Isack Hadjar (Racing Bulls) – 8,2 7 . Lando Norris (McLaren) – 8,0 8 . Franco Colapinto (Alpine) – 7,8 9 . Lewis Hamilton (Ferrari) – 7,6 10 . Oscar Piastri (McLaren) – 7,4

🏎️ Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.