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Bortoleto entra no top 3 em ranking do GP da Bélgica

Brasileiro é destaque após pontuar pela segunda corrida seguida

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 12:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Gabriel Bortoleto foi um dos principais destaques do GP da Bélgica de Fórmula 1. Após terminar a corrida na oitava colocação e marcar pontos pelo segundo fim de semana consecutivo, o brasileiro ficou em terceiro lugar no Power Ranking da etapa de Spa-Francorchamps, atrás apenas de Kimi Antonelli e Charles Leclerc.

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    O Power Ranking é uma avaliação feita por um painel de cinco especialistas da F1, que atribui notas de até 10 para o desempenho de cada piloto ao longo do fim de semana, independentemente do carro utilizado.

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    Bortoleto recebeu nota 8,8, impulsionado pela classificação ao Q3 no sábado e pela corrida consistente no domingo. O piloto da Audi largou entre os dez primeiros, administrou bem a estratégia e conseguiu manter atrás os carros da Racing Bulls para garantir mais quatro pontos no campeonato.

    Power Ranking do GP da Bélgica

    Na liderança do ranking ficou Kimi Antonelli. O piloto da Mercedes conquistou sua sexta vitória na temporada após largar da pole position e recebeu nota 9,4. O italiano ampliou para 45 pontos sua vantagem na liderança do Mundial.

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    Charles Leclerc apareceu em segundo lugar, com 9,0. O piloto da Ferrari chegou a assumir a liderança da prova ao aproveitar a janela do Virtual Safety Car para fazer sua parada nos boxes, mas não conseguiu sustentar o ritmo de Antonelli até a bandeirada.

    Max Verstappen, terceiro colocado na corrida, ficou apenas na quarta posição do Power Ranking. O holandês perdeu terreno ao parar antes da entrada do VSC, fator que comprometeu suas chances de disputar a vitória em Spa.

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    Top 10 do Power Ranking do GP da Bélgica

      1.
    1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 9,4
      2. 2.
    2. Charles Leclerc (Ferrari) – 9,0
      3. 3.
    3. Gabriel Bortoleto (Audi) – 8,8
      4. 4.
    4. Max Verstappen (Red Bull) – 8,6
      5. 5.
    5. Arvid Lindblad (Red Bull) – 8,4
      6. 6.
    6. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 8,2
      7. 7.
    7. Lando Norris (McLaren) – 8,0
      8. 8.
    8. Franco Colapinto (Alpine) – 7,8
      9. 9.
    9. Lewis Hamilton (Ferrari) – 7,6
      10. 10.
    10. Oscar Piastri (McLaren) – 7,4

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