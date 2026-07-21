Bortoleto entra no top 3 em ranking do GP da Bélgica
Brasileiro é destaque após pontuar pela segunda corrida seguida
Gabriel Bortoleto foi um dos principais destaques do GP da Bélgica de Fórmula 1. Após terminar a corrida na oitava colocação e marcar pontos pelo segundo fim de semana consecutivo, o brasileiro ficou em terceiro lugar no Power Ranking da etapa de Spa-Francorchamps, atrás apenas de Kimi Antonelli e Charles Leclerc.
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O Power Ranking é uma avaliação feita por um painel de cinco especialistas da F1, que atribui notas de até 10 para o desempenho de cada piloto ao longo do fim de semana, independentemente do carro utilizado.
Bortoleto recebeu nota 8,8, impulsionado pela classificação ao Q3 no sábado e pela corrida consistente no domingo. O piloto da Audi largou entre os dez primeiros, administrou bem a estratégia e conseguiu manter atrás os carros da Racing Bulls para garantir mais quatro pontos no campeonato.
Na liderança do ranking ficou Kimi Antonelli. O piloto da Mercedes conquistou sua sexta vitória na temporada após largar da pole position e recebeu nota 9,4. O italiano ampliou para 45 pontos sua vantagem na liderança do Mundial.
➡️ Bortoleto recebe elogios da Audi após sequência de bons resultados
Charles Leclerc apareceu em segundo lugar, com 9,0. O piloto da Ferrari chegou a assumir a liderança da prova ao aproveitar a janela do Virtual Safety Car para fazer sua parada nos boxes, mas não conseguiu sustentar o ritmo de Antonelli até a bandeirada.
Max Verstappen, terceiro colocado na corrida, ficou apenas na quarta posição do Power Ranking. O holandês perdeu terreno ao parar antes da entrada do VSC, fator que comprometeu suas chances de disputar a vitória em Spa.
Top 10 do Power Ranking do GP da Bélgica
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 9,4
- Charles Leclerc (Ferrari) – 9,0
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 8,8
- Max Verstappen (Red Bull) – 8,6
- Arvid Lindblad (Red Bull) – 8,4
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 8,2
- Lando Norris (McLaren) – 8,0
- Franco Colapinto (Alpine) – 7,8
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 7,6
- Oscar Piastri (McLaren) – 7,4
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