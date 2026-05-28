Tati Weston-Webb está oficialmente confirmada como Wildcard em Saquarema, única etapa no Brasil do Championship Tour da WSL. A disputa acontece, entre os dias 19 e 27 de junho, na Praia de Itaúna. A surfista brasileira volta a competir após período afastada e viverá primeiro torneio ao lado da filha Bia.

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O retorno de Tati ao circuito mundial, justamente em Saquarema, carrega um peso emocional especial. A atleta mantém uma relação próxima com o público brasileiro e relembra com carinho a última vez em que competiu na Praia de Itaúna, ainda grávida da filha Bia.

Fora do CT, Tati foi convidada pela organização por meio do sistema de Wildcard – vaga especial destinada a atletas "especiais" para disputar uma etapa específica do Championship Tour. Agora, a brasileira celebra a oportunidade de voltar ao circuito em casa e diante da torcida brasileira.

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— Voltar ao tour em Saquarema vai ter um significado ainda mais especial porque, da última vez que estive lá, a Bia estava na minha barriga, e agora ela já estará comigo, sentindo mais de perto toda a vibração e a energia da torcida brasileira. Poder retornar ao circuito no Brasil, sentindo a energia de todo mundo que torce por mim, é algo que realmente mexe muito comigo — afirmou.

Tati Weston-Webb em ação na WSL (Foto: Damien Poullenot/World Surf League)

A surfista também contou que a maternidade provocou mudanças profundas na maneira como encara as competições e a própria rotina no esporte. Segundo Weston-Webb, a chegada da filha trouxe mais equilíbrio emocional e uma nova perspectiva dentro da água.

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— A maternidade mudou tudo na minha vida, inclusive minha forma de enxergar o esporte. Hoje eu entro na água com uma mentalidade diferente, mais madura, mais forte emocionalmente e muito mais grata. A Bia me trouxe uma força que eu ainda não conhecia em mim. Acho que aprendi a respeitar mais os meus processos, a ouvir meu corpo e também a competir de uma maneira mais leve, sem perder a intensidade e a vontade de vencer — concluiu Tati.

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Quatro brasileiros lideram o ranking da WSL

Ítalo Ferreira lidera o ranking da Championship Tour da WSL, mas não é o único brasileiro representando o Brasil no topo da lista. Além dele, Miguel Pupo, Gabriel Medina e Yago Dora completam o top 4.

Miguel Pupo foi campeão em Bells Beach, primeira etapa do circuito mundial. Medina e Dora já foram finalistas, mas ainda não venceram nenhuma etapa no ano. Contudo, os três brasileiros já chegaram a usar a lycra amarela de líder do ranking em algum momento da temporada. Na Nova Zelândia, Yago ainda foi o responsável pela primeira nota 10 da WSL no ano, nas quartas de final.

Após quatro etapas na Oceania, o CT viajará para El Salvador, na América Central. O torneio em Punta Roca ocorrerá entre os dias 5 e 15 de junho. Na sequência, a sexta etapa será no Brasil, em Saquarema, de 19 a 27 do mesmo mês.