menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Ítalo vence e etapa termina com quatro brasileiros no topo do ranking

Após o título na Nova Zelândia, Ítalo assume a liderança do circuito mundial da WSL

Davi Caldas
São Paulo (SP)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 25/05/2026
10:33
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Ítalo Ferreira vence etapa da WSL na Nova Zelândia (Foto: Rambo Estrada/World Surf League)
imagem camera Ítalo Ferreira vence etapa da WSL na Nova Zelândia (Foto: Rambo Estrada/World Surf League)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Ítalo Ferreira venceu a etapa de Raglan, Nova Zelândia, do circuito mundial da WSL.
Após derrota Yago Dora na semifinal, Ítalo venceu Morgan Cibilic na final com notas de 9.33 e 8.17.
Ítalo ganhou US$ 80 mil e subiu para a liderança do circuito mundial.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A quarta etapa do Championship Tour da WSL, em Raglan, na Nova Zelândia, terminou com vitória brasileira. Após vencer o atual campeão mundial, Yago Dora, na semifinal, Ítalo Ferreira bateu o australiano Morgan Cibilic na decisão do torneio.

continua após a publicidade

➡️ WSL interrompe semifinal entre Italo e Yago após incidente com animal marinho

O triunfo na final veio com um show de manobras aéreas, encaixando mais de uma ação na mesma onda. O brasileiro finalizou o duelo com um somatório de 17.50, obtendo notas de 9.33 e 8.17 para derrotar Cibilic (que teve notas de 8.80 e 7.00).

Ítalo Ferreira faz aéreos em Raglan, Nova Zelândia (Foto: Ed Sloane/World Surf League)
Ítalo Ferreira faz aéreos em Raglan, Nova Zelândia (Foto: Ed Sloane/World Surf League)

Com o título em Raglan, Ítalo garantiu a maior premiação da etapa da WSL e faturou US$ 80 mil. Além disso, o brasileiro subiu sete posições até a liderança do circuito mundial.

continua após a publicidade

- Estou amarradão em ganhar esse campeonato em uma esquerda. Eu pensei desde o começo que essa seria a minha competição. Era hora de colocar toda minha energia nesse evento.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Quatro brasileiros lideram o ranking da WSL

Ítalo não é o único brasileiro representando o Brasil no topo da lista. Miguel Pupo, Gabriel Medina e Yago Dora completam o top 4.

Miguel Pupo foi campeão em Bells Beach, primeira etapa do circuito mundial. Medina e Dora já foram finalistas, mas ainda não venceram nenhuma etapa no ano. Contudo, os três brasileiros já chegaram a usar a lycra amarela de líder do ranking em algum momento da temporada. Na Nova Zelândia, Yago ainda foi o responsável pela primeira nota 10 da WSL no ano, nas quartas de final.

Yago Dora dá aéreo em nota 10 na etapa de Raglan, Nova Zelândia (Foto: Oscar Hetherington/World Surf League)
Yago Dora dá aéreo em nota 10 na etapa de Raglan, Nova Zelândia (Foto: Oscar Hetherington/World Surf League)

Após quatro etapas na Oceania, o CT viajará para El Salvador, na América Central. O torneio em Punta Roca ocorrerá entre os dias 5 e 15 de junho. Já a sexta etapa será no Brasil, em Saquarema, de 19 a 27 do mesmo mês.

continua após a publicidade

🏄 Aposte na vitória do seu surfista preferido!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias