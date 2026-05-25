Ítalo vence e etapa termina com quatro brasileiros no topo do ranking

Ítalo ganhou US$ 80 mil e subiu para a liderança do circuito mundial.

Após derrota Yago Dora na semifinal, Ítalo venceu Morgan Cibilic na final com notas de 9.33 e 8.17.

Ítalo Ferreira venceu a etapa de Raglan, Nova Zelândia, do circuito mundial da WSL.

A quarta etapa do Championship Tour da WSL, em Raglan, na Nova Zelândia, terminou com vitória brasileira. Após vencer o atual campeão mundial, Yago Dora, na semifinal, Ítalo Ferreira bateu o australiano Morgan Cibilic na decisão do torneio.

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O triunfo na final veio com um show de manobras aéreas, encaixando mais de uma ação na mesma onda. O brasileiro finalizou o duelo com um somatório de 17.50, obtendo notas de 9.33 e 8.17 para derrotar Cibilic (que teve notas de 8.80 e 7.00).

Ítalo Ferreira faz aéreos em Raglan, Nova Zelândia (Foto: Ed Sloane/World Surf League)

Com o título em Raglan, Ítalo garantiu a maior premiação da etapa da WSL e faturou US$ 80 mil. Além disso, o brasileiro subiu sete posições até a liderança do circuito mundial.

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- Estou amarradão em ganhar esse campeonato em uma esquerda. Eu pensei desde o começo que essa seria a minha competição. Era hora de colocar toda minha energia nesse evento.

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Quatro brasileiros lideram o ranking da WSL

Ítalo não é o único brasileiro representando o Brasil no topo da lista. Miguel Pupo, Gabriel Medina e Yago Dora completam o top 4.

Miguel Pupo foi campeão em Bells Beach, primeira etapa do circuito mundial. Medina e Dora já foram finalistas, mas ainda não venceram nenhuma etapa no ano. Contudo, os três brasileiros já chegaram a usar a lycra amarela de líder do ranking em algum momento da temporada. Na Nova Zelândia, Yago ainda foi o responsável pela primeira nota 10 da WSL no ano, nas quartas de final.

Yago Dora dá aéreo em nota 10 na etapa de Raglan, Nova Zelândia (Foto: Oscar Hetherington/World Surf League)

Após quatro etapas na Oceania, o CT viajará para El Salvador, na América Central. O torneio em Punta Roca ocorrerá entre os dias 5 e 15 de junho. Já a sexta etapa será no Brasil, em Saquarema, de 19 a 27 do mesmo mês.

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