ATENÇÃO! Imagem forte mostra pé do fotógrafo Ed Sloane após ataque.

A semifinal da etapa da Nova Zelândia precisou ser interrompida após um fotógrafo da World Surf League (WSL) ser atacado por um animal marinho. O incidente aconteceu durante a bateria entre os brasileiros Yago Dora e Italo Ferreira, neste domingo (24). Um dia depois, o australiano Ed Sloane publicou nas redes sociais imagens do ferimento na perna e revelou detalhes do susto vivido durante a cobertura do evento.

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Ed Sloane trabalhava para a World Surf League registrando a disputa quando foi atingido pelo animal. O ataque arrancou o pé de pato do fotógrafo e causou ferimentos no tornozelo. A entidade acionou o protocolo de segurança assim que o animal foi avistado.

Segundo a WSL, ainda não há confirmação sobre a espécie responsável pelo incidente. A organização trabalha com a possibilidade de ter sido um tubarão ou um leão-marinho. Após o ataque, a liga realizou uma verificação nas águas antes de decidir pela suspensão da semifinal.

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Renato Hickel, diretor de competições da WSL, afirmou que tanto Italo Ferreira quanto Yago Dora ficaram abalados após presenciarem o ocorrido no mar. A entrada da maré baixa também influenciou na decisão de adiar a continuidade da bateria. Ao deixar a água, Italo relatou que acompanhou de perto o incidente envolvendo o fotógrafo.

Fotógrafo passará por cirurgia

— Quero muito agradecer ao pessoal da WSL, à equipe médica e à patrulha aquática muito ligada pela resposta profissional. Especialmente Kaipo Guerrero, Michael Chan e Sam para o ombro imediato para chorar. Combustível de pesadelo, como veio diretamente de baixo. Um pouco de cirurgia pela frente, mas deve ser tranquilo. Obrigado também ao município de Raglan por partilhar este lugar lindo — escreveu o australiano.

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Perna de Ed Sloane, fotógrafo da WSL, após ataque de animal (Foto: Reprodução/Instagram)

Etapa da WSL tem Italo como vencedor

A quarta etapa do Championship Tour da WSL, em Raglan, na Nova Zelândia, terminou com vitória brasileira. Após vencer o atual campeão mundial, Yago Dora, na semifinal, Ítalo Ferreira bateu o australiano Morgan Cibilic na decisão do torneio. Veja como foi a final.

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