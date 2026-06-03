A posição de central na Seleção Brasileira passou por mudanças de peças ao longo dos últimos anos. Thaísa e Carolana se despediram da amarelinha e abriram espaço para a nova geração despontar. Para a VNL 2026, que tem início nesta quarta-feira (3), José Roberto Guimarães inscreveu um quarteto jovem de centrais.

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Diana, Julia Kudiess, Luzia e Lorena brigarão pelo meio de rede nesta temporada. A média de idade entre elas é 24,5 anos. A mais velha, Diana, tem 27, mas ainda busca consolidar seu espaço na Seleção. Ela foi convocada para a equipe adulta pela primeira vez em 2022. O chamado para a amarelinha neste ano veio após um ótimo desempenho da central de 1,94m pelo Sesi Bauru na temporada 2025/26.

Na Superliga, Diana foi a maior pontuadora (264) e a melhor sacadora (24 aces) do time paulista, em campanha que terminou nas quartas de final. Além disso, ela foi eleita a melhor central do campeonato no título inédito do Sul-Americano de Clubes. A jogadora renovou o contrato e vai defender o Sesi Bauru pela segunda temporada consecutiva. Antes, ela passou dois anos no THY, da Turquia.

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— No Sesi Bauru, joguei com a Dani Lins, que tem o costume de usar muito as centrais. E isso foi maravilhoso para mim e para o meu crescimento individual. Acredito que isso tenha me ajudado e vai acrescentar muito também aqui na Seleção — disse Diana ao Lance!.

O 'paredão' Julia Kudiess

Julia Kudiess, aos 23 anos, chega à atual edição da VNL com uma ótima bagagem pela Seleção. A central, convocada pela primeira vez em maio de 2022, estreou na equipe em junho daquele ano. Em 2025, ela igualou o recorde de pontos de bloqueio em uma edição da VNL, com 63. E, no Mundial, foram 30 pontos nesse fundamento.

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O ótimo desempenho veio depois de um drama vivido por Kudiess. Em maio de 2024, durante uma partida contra a Sérvia pela VNL, a central rompeu o ligamento cruzado anterior e precisou passar por cirurgia. Com isso, ficou fora das Olimpíadas de Paris 2024 e voltou a jogar em janeiro de 2025, em partida do Minas.

No retorno, Kudiess foi peça-chave da campanha do time mineiro até o vice-campeonato da Superliga 2025/26, liderando o ranking de bloqueios da competição, com 113 pontos. A jogadora se despediu do Minas depois de defender as cores da equipe desde os 14 anos de idade, ainda nas categorias de base. Ela parte para um desafio no Novara, da Itália. Mas, antes disso, foca na temporada de seleções e na disputa entre o jovem quarteto de centrais.

— A partir do momento em que as mais experientes saem (Carolana e Thaísa), a gente tem que conseguir fazer um pouco do que elas faziam e tentar melhorar, além de buscar o nosso espaço. Estou muito feliz de dividir essa oportunidade com as meninas (Lorena, Diana e Luzia). No final, a Seleção é isso: buscar o ouro em conjunto e sem individualidades — disse Julia Kudiess ao Lance!.

Julia Kudiess em treino da Seleção na véspera da VNL, em Brasília (Foto: Divulgação/ CBV)

Veja a agenda da Seleção Brasileira na primeira semana da VNL

Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália

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