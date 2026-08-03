Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jos Verstappen coloca futuro de Max na F1 com a Red Bull em dúvida

Tetracampeão mundial tem contrato com a equipe taurina até o fim de 2028

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 09:16
Atualizado há 40 minutos
Favorite o Lance! no Google
Max Verstappen no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)
Max Verstappen no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)

O futuro de Max Verstappen segue sendo um dos principais assuntos dos bastidores da F1. Enquanto rumores apontam uma possível saída da Red Bull ao fim de 2026, o piloto ainda não anunciou qualquer decisão sobre a próxima temporada. Neste cenário, Jos Verstappen voltou a movimentar o paddock ao negar uma das informações que circulavam sobre o futuro do filho.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Desta vez, o rumor era de que o tetracampeão mundial se preparava para renovar com a equipe taurina. A informação indicava ainda que Verstappen negociava um novo contrato sem cláusulas de saída e com aumento salarial. Nas redes sociais, porém, o pai de Verstappen discordou da publicação do portal holandês.

continua após a publicidade

— Vocês não sabem absolutamente nada — escreveu o ex-piloto.

➡️ Gabriel Bortoleto confirma futuro na F1: 'Muitos anos'

O ideal seria ficar na Red Bull ou não?

Embora seu empresário tenha confirmado a permanência na Red Bull até o fim do contrato, em 2028, ainda há quem acredite que o holandês estará de casa nova. Diferentemente de alguns rumores, porém, o repórter Ted Kravitz, da "Sky Sports F1", acredita que o piloto seguirá na equipe ao menos até a próxima temporada.

Na verdade, para o jornalista, a permanência na Red Bull é o caminho mais provável para Verstappen. O holandês teria a possibilidade de deixar a equipe durante as férias de verão da Fórmula 1, graças a uma cláusula prevista em seu contrato.

continua após a publicidade

Ainda assim, o holandês não tem muitas alternativas fora da equipe taurina. A McLaren seria o único destino realmente possível, mas a equipe está satisfeita com Lando Norris e Oscar Piastri. Por isso, mesmo com a porta de saída aberta, Verstappen pode acabar permanecendo na Red Bull para a temporada de 2027.

É claro que, sem disponibilidade na McLaren, a opção que surge para Verstappen é a mesma especulada desde a temporada de 2025: a Mercedes. De acordo com o jornalista, no entanto, a equipe de Toto Wolff está cada vez mais satisfeita com Kimi Antonelli, líder do campeonato. Além disso, vê em George Russell um "bom companheiro" para o jovem italiano, o que favorece a permanência do britânico.

continua após a publicidade
Max Verstappen nos boxes do GP da Áustria pela F1 2026
Max Verstappen nos boxes do GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)

🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1 2026
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Alex Poatan recebe prêmio do UFC em Las Vegas

Mais Esportes

De João Fonseca a Poatan: leilão de Neymar vai além do futebol

Há 1 minuto
Emerson Fittipaldi anda pelos boxes da F1

Fórmula 1

Emerson Fittipaldi exalta recuperação de Hamilton na Ferrari

Há 21 horas
Oliver Bearman no GP do Japão pela F1 2026 (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

Fórmula 1

F1: Piloto da Haas, Bearman estabelece prazo para Ferrari

Há 1 dia
Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Inglaterra na F1 2026

Fórmula 1

Gabriel Bortoleto confirma futuro na F1: 'Muitos anos'

Há 2 dias
Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

Fórmula 1

Ex-campeões analisam a primeira metade da temporada da F1

Há 2 dias
Kimi Antonelli e Max Verstappen no GP da Bélgica pela F1 2026

Fórmula 1

Toto Wolff comenta possível parceria entre Verstappen e Antonelli

Há 2 dias
Mais LANCE!
Michael Schumacher foi piloto da Ferrari

Ex-piloto diz que F1 está preparada para rever Schumacher

Circuito de Hockenheim pode retornar à Fórmula 1 (Foto: Tilke.de)

F1: Alemanha usa brecha no Oriente Médio e mira volta em 2027

Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026

Kimi Antonelli, líder da F1, é alvo de processo milionário

Max Verstappen foi o campeão do GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Max Verstappen na NASCAR: equipe revela conversas com Red Bull

Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026

Brasil registra maior audiência da Fórmula 1 no mundo em 2026

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026

Bortoleto fecha testes da F1 com melhor tempo na Hungria

Arte com Jon Jones, do UFC, e Lewis Hamilton, da Fórmula 1 lado a lado

Jon Jones diz ser bloqueado por Lewis Hamilton: 'Covarde'

Max Verstappen concede entrevista antes do terceiro treino livre do GP da Austrália de Fórmula 1 em Albert Park. (Foto: Paul Crock/AFP)

Verstappen aparece com Toto Wolff em meio a dúvidas na Red Bull

Fernando Alonso, da Aston Martin, chega ao Texas para o GP dos Estados Unidos de F1 (Foto: Jim Watson / AFP)

Com 45 anos, Fernando Alonso é o piloto mais velho do século na F1

Gabriel Bortoleto pilota Audi no GP da Bélgica de Fórmula 1

F1: Europa ganha força para receber fim da temporada após cancelamentos no Oriente Médio

Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

Rafael Câmara testa Ferrari e mira vaga na Fórmula 1 em 2027

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026

Bortoleto é destaque em teste da Pirelli após GP da Hungria

Presidente da República Tchéquia, Petr Pavel foi fotógrafo da F1 no GP da Hungria

Presidente da Tchéquia é fotógrafo da Fórmula 1 nas horas vagas