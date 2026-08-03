Jos Verstappen coloca futuro de Max na F1 com a Red Bull em dúvida Tetracampeão mundial tem contrato com a equipe taurina até o fim de 2028

O futuro de Max Verstappen segue sendo um dos principais assuntos dos bastidores da F1. Enquanto rumores apontam uma possível saída da Red Bull ao fim de 2026, o piloto ainda não anunciou qualquer decisão sobre a próxima temporada. Neste cenário, Jos Verstappen voltou a movimentar o paddock ao negar uma das informações que circulavam sobre o futuro do filho.

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Desta vez, o rumor era de que o tetracampeão mundial se preparava para renovar com a equipe taurina. A informação indicava ainda que Verstappen negociava um novo contrato sem cláusulas de saída e com aumento salarial. Nas redes sociais, porém, o pai de Verstappen discordou da publicação do portal holandês.

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— Vocês não sabem absolutamente nada — escreveu o ex-piloto.

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O ideal seria ficar na Red Bull ou não?

Embora seu empresário tenha confirmado a permanência na Red Bull até o fim do contrato, em 2028, ainda há quem acredite que o holandês estará de casa nova. Diferentemente de alguns rumores, porém, o repórter Ted Kravitz, da "Sky Sports F1", acredita que o piloto seguirá na equipe ao menos até a próxima temporada.

Na verdade, para o jornalista, a permanência na Red Bull é o caminho mais provável para Verstappen. O holandês teria a possibilidade de deixar a equipe durante as férias de verão da Fórmula 1, graças a uma cláusula prevista em seu contrato.

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Ainda assim, o holandês não tem muitas alternativas fora da equipe taurina. A McLaren seria o único destino realmente possível, mas a equipe está satisfeita com Lando Norris e Oscar Piastri. Por isso, mesmo com a porta de saída aberta, Verstappen pode acabar permanecendo na Red Bull para a temporada de 2027.

É claro que, sem disponibilidade na McLaren, a opção que surge para Verstappen é a mesma especulada desde a temporada de 2025: a Mercedes. De acordo com o jornalista, no entanto, a equipe de Toto Wolff está cada vez mais satisfeita com Kimi Antonelli, líder do campeonato. Além disso, vê em George Russell um "bom companheiro" para o jovem italiano, o que favorece a permanência do britânico.

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Max Verstappen nos boxes do GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)

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