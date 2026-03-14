Calderano perde de virada para algoz olímpico e cai nas quartas do WTT Champions
Francês chegou a levar cartão amarelo por má conduta
O tênis de mesa brasileiro se despediu do WTT Champions de Chongqing, na China, com a eliminação de seu principal nome. Hugo Calderano, atual número quatro do ranking mundial, foi superado pelo francês Felix Lebrun nas quartas de final, em uma batalha emocionante decidida no tie-break: 4 sets a 3. O duelo, realizado nesta sexta-feira (14), teve parciais de 10/12, 11/9, 10/12, 10/12, 11/8, 13/11 e 13/11.
Calderano chegou a ter uma grande vantagem de 3 sets a 1, mas não conseguiu segurar a reação do adversário. O francês, que já havia levado a melhor sobre o brasileiro na disputa pelo bronze nas Olimpíadas de Paris 2024, garantiu a vaga na semifinal. Seu próximo oponente será o japonês Sora Matsushima, responsável por eliminar o chinês Chuqin Wang, líder do ranking mundial.
Sufoco do início ao fim
O duelo começou equilibrado. No primeiro set, Calderano mostrou precisão nos saques e nas recepções para vencer por 12 a 10. A igualdade persistiu na parcial seguinte, marcada por longas trocas de bola. Desta vez, porém, o brasileiro cometeu mais erros e acabou superado por 11 a 9.
Na terceira parcial, Calderano controlou a maior parte das ações, mas viu Lebrun reagir e empatar em 9 a 9. O brasileiro chegou a pedir tempo para conversar com o técnico Paco Arado, e o francês virou o placar. Mesmo assim, Calderano retomou a confiança e, em nova disputa ponto a ponto, fechou novamente em 12 a 10.
O quarto set seguiu a mesma tônica de equilíbrio. Lebrun começou melhor e chegou a ter três set points, mas o brasileiro reagiu mais uma vez, virou a parcial e venceu por 12 a 10, abrindo 3 sets a 1 no confronto.
A partir daí, o panorama mudou. Mais consistente, o francês passou a controlar as ações e venceu o quinto set por 11 a 8. Na parcial seguinte, Calderano voltou a pressionar, acelerou o ritmo e chegou a ter o match point. Lebrun, porém, salvou a oportunidade e virou para 13 a 11, levando a decisão para o tie-break.
O set decisivo manteve a intensidade do início ao fim. Calderano ainda teve nova chance de fechar o jogo, mas o francês mostrou frieza nos momentos finais. Com 13 a 11, Lebrun confirmou a virada e assegurou a classificação.
A partida foi marcada por alto nível técnico e tensão em diversos momentos. O francês, inclusive, recebeu cartão amarelo por comportamento inadequado, após exagerar nas comemorações e gritos durante os pontos. Enquanto isso, os erros cometidos por Calderano nos momentos decisivos acabaram pesando no desfecho do confronto.
Outra eliminação brasileira
O Brasil também viu a queda de Bruna Takahashi, a 22ª do ranking, nas oitavas de final. A mesatenista havia vencido Zeng Jian (33ª) por 3 a 1 na quarta-feira (13), mas foi derrotada no dia seguinte pela chinesa Kuai Man (5ª) por 3 a 1.
Relevância do torneio
O WTT Champions é uma das principais competições do Circuito Mundial, equivalendo aos Masters 1000 do tênis. No calendário de 2026, o torneio de maior destaque é a Copa do Mundo, da qual Hugo Calderano é o atual campeão. Abaixo da Copa do Mundo estão os quatro Grand Smash, seguidos pelos WTT Champions.
