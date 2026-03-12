A participação de Bruna Takahashi no WTT Champions de Chongqing, na China, chegou ao fim na manhã desta quinta-feira (12). Contra a anfritiã Man Kuai, a brasileira conseguiu levar a melhor em apenas uma das quatro parciais disputadas. No masculino, Hugo Calderano volta à mesa a noite do mesmo dia.

A partida começou nas mãos da chinesa, que venceu com tranquilidade o primeiro set. Na sequência, Bruna voltou a sofrer com o forte jogo da adversário e, apesar da vitória parcial no terceiro set, não conseguiu evitar a derrota por 3 sets a 1. As parciais foram de 11/4, 11/6, 11/13 e 11/7.

Hugo Calderano se mantém vivo no torneio

Hugo Calderano derrotou o chinês Chen Yuanyu por 3 sets a 2 na primeira rodada do WTT Champions. O brasileiro esteve próximo da nova eliminação para o numero 22 do ranking mundial, ficando a um game de ser derrotado. Contudo, conseguiu reverter a situação e vencer com parciais de 11/8, 7/11, 9/11, 11/8 e 11/6.

No final de fevereiro, Yuanyu havia superado Calderano nas oitavas de final do Smash de Singapura por 3 sets a 1. Naquela ocasião, o atleta chinês foi posteriormente eliminado por Truls Moregard nas quartas de final. Vale lembrar que, apesar da derrota no simples, Hugo foi campeão das duplas ao lado de Bruna Takahashi.

Cabeça de chave número 3, Hugo Calderano avança para as oitavas de final, que acontecem nesta quinta (12). Tomislav Pucar será o próximo desafio do brasileiro. O croata, inclusive, já enfrentou Hugo na temporada atual, perdendo por 3 a 0 no Star Contender de Doha.

Hugo Calderano e Chen Yuanyu nas oitavas de simples masculino do WTT Smash de Singapura (Foto: World Table Tennis)

