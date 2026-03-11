Hugo Calderano derrotou o chinês Chen Yuanyu por 3 sets a 2 na primeira rodada do WTT Champions de Chongqing. A partida aconteceu, na manhã de quarta-feira (4), no país do rival. O resultado representa uma revanche do mesa-tenista brasileiro contra o adversário que o eliminou no Smash de Singapura.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O brasileiro esteve próximo da nova eliminação para o numero 22 do ranking mundial, ficando a um game de ser derrotado. Contudo, conseguiu reverter a situação e vencer com parciais de 11/8, 7/11, 9/11, 11/8 e 11/6.

No final de fevereiro, Yuanyu havia superado Calderano nas oitavas de final do Smash de Singapura por 3 sets a 1. Naquela ocasião, o atleta chinês foi posteriormente eliminado por Truls Moregard nas quartas de final. Vale lembrar que, apesar da derrota no simples, Hugo foi campeão das duplas ao lado de Bruna Takahashi.

continua após a publicidade

➡️ Veja quanto Hugo Calderano e Bruna Takahashi faturam com título no Smash de Singapura

Como foi o jogo?

O primeiro set terminou 11 a 8 para Calderano. Os dois atletas foram eficientes nos pontos de saque, mas o brasileiro conseguiu abrir pequena vantagem logo no início e administrou o placar até o fim, mesmo com uma tentativa de reação de Chen.

O segundo set foi ainda mais equilibrado até a reta final, quando ninguém havia conseguido abrir dois pontos de diferença. Para fechar, Chen conseguiu fazer 8 a 6 e aproveitou o momento para vencer por 11 a 7, deixando tudo igual.

continua após a publicidade

A virada chinesa veio no terceiro set. Chen chegou a construir quatro pontos de vantagem, mas Calderano reagiu com quatro pontos seguidos e empatou. Depois do tempo técnico, uma bola na quina acabou favorecendo o chinês, que venceu por 11 a 9 e fez 2 a 1.

Para a felicidade dos fãs brasileiros, Calderano respondeu no quarto set. Ele começou melhor e abriu 4 a 1, mas viu o adversário encostar e assumir a liderança em alguns momentos. Quando Chen vencia por 8 a 7, o brasileiro marcou quatro pontos consecutivos e fechou em 11 a 8.

No set decisivo, Hugo voltou a abrir vantagem de 4 a 1, mas Chen buscou o empate em 5 a 5. Após pedir tempo, o brasileiro retomou o controle da partida, pontuou em sequência e garantiu a vitória por 11 a 6, assegurando a vaga nas oitavas de final.

Hugo Calderano e Chen Yuanyu nas oitavas de simples masculino do WTT Smash de Singapura (Foto: World Table Tennis)

O que vem por aí para Calderano?

Cabeça de chave número 3, Hugo Calderano avança para as oitavas de final do WTT Champions de Chongqing. O brasileiro aguarda o vencedor do confronto entre o japonês Shunsuke Togami e o croata Tomislav Pucar. Esse último, aliás, é o único desses dois adversários que já enfrentou Hugo na temporada atual – o croata perdeu por 3 a 0 no Star Contender de Doha.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

🏓Aposte em nova vitória de Hugo Calderano

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.