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Alex Poatan supera peso de rival e confirma luta no UFC Casa Branca; veja pesagem

Além de Pereira, Mauricio Ruffy e Diego Lopes bateram peso com maestria

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 15:48
Atualizado há 0 minutos
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Poatan pronto para revanche no UFC 320 (Foto: Reprodução Instagram UFC)
Alex Poatan pronto para revanche no UFC 320 (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Alex Poatan está pronto para a estreia no peso-pesado neste domingo (14). Um dia antes do grande dia, o brasileiro superou a balança sem problemas – na verdade, esteve mais pesado que seu rival, o francês Ciryl Gane. Os experientes lutadores se enfrentam pela luta co-principal do UFC Casa Branca. Além de Pereira, o evento contará ainda com outros dois representantes do Brasil.

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    Sem pressa para subir na balança, Poatan foi um dos últimos a se apresentar durante a pesagem deste sábado (13). Uma curiosidade marcou a estreia do ex-campeão dos médios e dos meio-pesados. Mesmo que estivesse a pesar até 93 kg, o brasileiro surpreendeu ao bater 113,8, por volta de 1,4 kg a mais que Gane.

    O duelo que fecha a noite de ação também foi confirmado sem sustos. Atual campeão dos leves, Ilia Topuria conseguiu cumprir com maestria seu compromisso com a balança, assim como o campeão interino Justin Gaethje. Ambos bateram exatamente 70,3 kg – o limite da categoria.

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    Além dos protagonistas, todos os outros 10 atletas escalados cumpriram com o compromisso da balança, confirmando a realização dos sete combates do UFC Freedom 250. Em destaque, o brasileiro Diego Lopes precisou subir à balança duas vezes: uma para sua luta contra Steve Garcia; e outra como suplente da luta principal.

    Brasileiros em ação

    • Alex Poatan (113,8 Kg) enfrenta Ciryl Gane (112,4 Kg) no peso-pesado;
    • Mauricio Ruffy (70,3 Kg) enfrenta Michael Chandler (70,7 Kg) no peso-leve;
    • Diego Lopes (66,2 Kg) enfrenta Steve Garcia (66,2 Kg) no peso-pena.

    Veja os resultados completos da pesagem

    Card Completo - 21 horas

    Cinturão peso-leve (até 70,3 Kg): Ilia Topuria (70,3 Kg) x Justin Gaethje (70,3 Kg)
    Cinturão interino peso-pesado (até 120,2 Kg): Alex "Poatan" Pereira (113,8 Kg) x Ciryl Gane (112,4 Kg)
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Sean O'Malley (61,4 Kg) x Aiemann Zahabi (61,2 Kg)
    Peso-pesado (até 120,2 Kg): Josh Hokit (104,7 Kg) x Derrick Lewis (120,2 Kg)
    Peso-leve (até 70,3 Kg): Mauricio Ruffy (70,3 Kg) x Michael Chandler (70,7 Kg)
    Peso-médio (até 83,9 Kg): Bo Nickal (84,3 Kg) x Kyle Daukaus (84,3 Kg)
    Peso-pena (até 65,7 Kg): Diego Lopes (66,2 Kg) x Steve Garcia (66,2 Kg)

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    Brasil em evidência no UFC Casa Branca

    É natural esperar que um evento realizado na Casa Branca tenha maioria de lutadores norte-americanos. No UFC Freedom 250, porém, o Brasil aparece isolado como o segundo país com mais representantes no card. Liderada por Alex "Poatan" Pereira, a delegação brasileira será formada por três atletas no histórico evento marcado para o próximo domingo (14).

    A principal estrela da delegação verde e amarela será justamente Poatan. Ex-campeão dos médios e dos meio-pesados, o paulista tentará alcançar um feito inédito na organização e desponta como um dos nomes mais aguardados da noite. O Brasil conta ainda com mais dois representantes.

    Ao todo, cinco nacionalidades estarão representadas no UFC Freedom 250. Enquanto os Estados Unidos lideram com folga a lista, além da Amarelinha, aparecem também Geórgia, França e Canadá. Cada um dos três terá apenas um lutador no octógono em Washington.

    Alex Poatan protagonizou um dos grandes momentos do UFC em 2025 (Foto: Reprodução Instagram Alexpoatanpereira)
    Alex Poatan protagonizou um dos grandes momentos do UFC em 2025 (Foto: Reprodução Instagram Alexpoatanpereira)

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