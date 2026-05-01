Terceiro cinturão no UFC deixará 'grande legado' para Alex Poatan

Alex Poatan se tornou rapidamente um dos principais nomes do UFC desde a estreia em 2021. Com 12 lutas na organização, o brasileiro tem passagem por duas divisões diferentes e busca, em junho deste ano, enfrentar o desafio de subir de categoria mais uma vez. A oportunidade, inclusive, surge em um evento histórico do Ultimate, que levará a ação para dentro da Casa Branca.

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Após meses de expectativas, Dana White confirmou a presença de Poatan no card do UFC Freedom 250 – como foi nomeado oficialmente o "UFC Casa Branca" – para a felicidade dos fãs. O novo peso-pesado enfrentará o francês Ciryl Gane pelo título interino dos pesados, com Tom Aspinall ainda fora da ativa após múltiplas cirurgias nos olhos.

— Fazer parte desse momento histórico para mim é muito importante, tenho certeza de que um evento como esse não vai acontecer novamente. É algo único — celebrou o brasileiro.

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Embora não enfrente Jon Jones, como era esperado, o duplo-campeão terá a chance de conquistar seu terceiro cinturão na organização. Esse feito nunca antes foi alcançado. Em busca do ineditismo, Poatan entende que, caso vença, chegará a um patamar diferente, que quebrará barreiras para além do mundo das lutas.

— Ser campeão de três categorias deixará um grande legado. Tudo isso vai ajudar a contar a minha história, de onde eu vim, tudo o que conquistei, a luta contra o alcoolismo. O terceiro cinturão vai me abrir portas para poder mostrar isso para mais pessoas — afirmou.

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Poatan é favorito ou não nos pesados?

Ainda não se sabe como Alex Pereira, o Poatan, se sairá na nova mudança de categoria, o que não impediu os fãs de colocá-lo como favorito contra Ciryl Gane. Nem todos, no entanto, concordam com a expectativa de que o brasileiro supere os desafios naturais da divisão contra um peso-pesado natural.

Um possível problema para Poatan na luta não está ligado a uma questão de inferioridade de tamanho ou habilidades, mas a questões biológicas de cardio. Com mais massa muscular, a demanda por oxigênio aumenta – o que pode pesar em uma luta de até 25 minutos. Apesar disso, o ex-campeão se mantém confiante sobre sua adaptação ao peso-pesado.

— Para essa nova categoria, eu estou me adaptando muito bem. Não precisei mudar nada na minha rotina, estou apenas treinando. E apesar de ser uma categoria nova, tenho certeza que vou me adaptar muito bem. O que mais me chama a atenção no jogo do Gane é a movimentação dele, que não é normal para um peso-pesado. Mas estou preparado para lidar com isso — disse Poatan.

Poatan sai em busca de terceiro título no UFC em 2026 (Foto: Reprodução/Instagram: @alexpoatanpereira)

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