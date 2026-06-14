Entenda a origem do bordão 'Chama' de Alex Poatan, astro do UFC Casa Branca Peso-pesado brasileiro revelou que a expressão surgiu de forma espontânea

Quem acompanha o mundo das lutas reconhece imediatamente o famoso bordão "Chama". Mesmo sem dominar o inglês, Alex "Poatan" Pereira encontrou em uma única palavra uma forma de se conectar com fãs ao redor do mundo. Neste domingo (14), o brasileiro volta ao octógono para enfrentar Ciryl Gane pelo cinturão interino dos pesos-pesados no UFC Casa Branca.

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Em entrevista ao portal especializado "Ag Fight", Poatan revelou a origem da expressão que se transformou em uma marca registrada de sua trajetória no MMA. Ao contrário do que muitos imaginam, o bordão não foi criado com a intenção de viralizar. A palavra acabou ganhando força de maneira espontânea e se tornou um símbolo da relação entre o lutador e seus admiradores.

— O Chama? Nem eu sei como surgiu. Fui falando e não teve algo específico que aconteceu. Só fui falando, nem lembro o motivo. Para mim, é muito bom, porque é algo que não digo que criei, mas comecei a falar. Se as pessoas estão falando isso quando me encontram, porque tudo eu falo 'Chama', então vejo que estão acompanhando. Elas fazem questão de mostrar isso — disse Alex Pereira.

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O sucesso da expressão acompanhou a ascensão meteórica de Poatan no UFC. Hoje, o bordão é repetido por fãs em eventos, entrevistas e até nas redes sociais, tornando-se uma das marcas mais reconhecidas da organização nos últimos anos.

— Fico muito feliz. Gosto de todos os momentos, mas tem hora que é um pouco complicado. Algumas pessoas não entendem, mas sei lidar com a situação. Gosto de tudo isso. É o preço, tem coisas que a gente não gosta, mas fico bem. Lutando no UFC, se você tem ótimos resultados, isso é inevitável. Não sabia que seria tão rápido.

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Atualmente, Alex Poatan já possui passagens vitoriosas pelas divisões dos médios (84 kg) e dos meio-pesados (93 kg). A conquista do cinturão interino dos pesos-pesados representaria um feito sem precedentes na organização e ampliaria ainda mais a trajetória histórica construída pelo brasileiro desde sua chegada ao Ultimate.

Poatan no UFC Casa Branca

Como já mencionado, a luta co-principal do UFC Freedom 250 será liderada por Alex Poatan e Cyril Gane, que disputam o título interino dos pesos-pesados (até 120 kg). De um lado, Pereira chega como novidade na categoria após deixar o cinturão dos meio-pesados vago. Do outro, o rival busca retomar o cinturão interino depois de cinco anos, quando havia conquistado a honraria ao derrotar Derrick Lewis.

Alex Poatan e Ciryl Gane em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)

Vale destacar que a oportunidade deste duelo surgiu por conta do afastamento de Tom Aspinall dos octógonos. Em sua última luta, contra o próprio Gane, o inglês deixou a disputa lesionado após um golpe ilegal do francês. O combate foi encerrado como "no contest" ("sem resultado", em inglês).

Outros seis combates estão confirmados para o UFC Casa Branca, que acontece no dia 14 de junho. Assim como Poatan, Mauricio Ruffy e Diego Lopes levam a bandeira do Brasil para o centro do octógono. O peso-leve enfrenta Michael Chandler, enquanto o peso-pena encara Steve Garcia. Veja aqui o card completo.

🥊 Aposte na vitória de Alex Poatan no UFC Casa Branca

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