Alex Poatan é dominado por Ciryl Gane e 'perde' cinturão no UFC Casa Branca
Evento histórico aconteceu neste domingo (14)
A noite de Alex Poatan não terminou como os fãs brasileiros esperavam neste domingo (14). Na luta co-principal do UFC Casa Branca, o brasileiro foi dominado pelo francês Ciryl Gane, que conquistou o cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 kg). No início do card, porém, Diego Lopes e Mauricio Ruffy levaram o Brasil para o topo.
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Como foi a luta entre Poatan e Gane?
Primeiro round
O primeiro round começou de forma bastante estudada, com Alex Poatan e Ciryl Gane evitando qualquer exposição desnecessária. O brasileiro apostou principalmente nos chutes altos, enquanto o francês tentava usar sua vantagem de envergadura para controlar a distância. Com as mãos, porém, Gane foi mais ativo e conectou alguns bons jabs ao longo do assalto, embora Poatan tenha absorvido os golpes sem aparentar sentir os impactos.
Na metade do round, restando cerca de 2min30 para o fim, Gane ensaiou uma tentativa de queda, rapidamente neutralizada pelo brasileiro. O movimento pareceu muito mais um aviso estratégico do que uma real tentativa de levar a luta para o chão. Nos instantes finais, o francês voltou a encontrar espaço para trabalhar na trocação, enquanto Poatan manteve uma postura cautelosa e econômica. Ainda assim, foi o brasileiro quem fechou melhor o assalto, encaixando dois jabs limpos nos segundos finais, pouco antes do soar do gongo.
Segundo round
Se o primeiro round foi marcado pelo equilíbrio, o segundo mostrou rapidamente a diferença de experiência de Ciryl Gane na categoria dos pesos-pesados. Pouco depois do primeiro minuto, o francês encontrou um jab limpo que balançou Alex Poatan e mudou completamente o rumo do combate. O brasileiro ainda tentou reagir e buscou uma queda na perna do adversário, mas não conseguiu dar sequência à ação.
Livre da pressão, Gane voltou a apostar na trocação e não demorou para encontrar o golpe decisivo. Um cruzado de esquerda acertou em cheio Poatan, que foi ao chão sem condições de continuar na disputa. Atento ao estado do brasileiro, o árbitro Herb Dean interrompeu o combate imediatamente e decretou a vitória do francês por nocaute técnico.
Brasileiros dominam com nocautes
A abertura do card histórico ficou marcada pela vitória de Diego Lopes sobre o norte-americano Steve Garcia, por nocaute técnico no segundo round. No assalto inicial, a disputa se manteve equilibrada, mas alguns golpes bem conectados já colocavam o brasileiro em vantagem. O desfecho, porém, nem precisou passar pelas mãos dos juízes.
Na volta para o segundo round, Lopes aumentou a pressão e passou a encurralar o adversário contra a grade. A oportunidade de definir o combate surgiu na metade do assalto, quando o brasileiro encaixou uma sequência precisa que abalou Garcia e forçou a interrupção do árbitro.
Duas lutas depois, veio mais uma vitória para o Brasil. Desta vez, menos de cinco minutos foram necessários para que o resultado fosse decretado, também por nocaute técnico. Mauricio Ruffy neutralizou todas as tentativas de queda de Michael Chandler e estudou o confronto até encontrar a brecha ideal para atacar.
A chance apareceu na reta final do primeiro round. Após um direto no nariz que deixou o norte-americano visivelmente abalado, Ruffy percebeu que o fim estava próximo. Uma sequência de golpes no rosto de Chandler, seguida pelo tradicional chute giratório do brasileiro, selou a vitória e encerrou o combate.
Resultados do UFC Casa Branca
Card Completo
Ciryl Gane venceu Alex "Poatan" Pereira por nocaute técnico a 1m27s do 2° round
Sean O'Malley venceu Aiemann Zahabi por nocaute aos 4m02s do 2° round
Josh Hokit venceu Derrick Lewis por nocaute técnico aos 4m09s do 2° round
Mauricio Ruffy venceu Michael Chandler por nocaute técnico aos 4m29s do 1° round
Bo Nickal venceu Kyle Daukaus por nocaute técnico aos 4m34s do 1° round
Diego Lopes venceu Steve Garcia por nocaute aos 2m42s do 2° round
+Aposte em Carlos Prates no UFC
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre