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Alex Poatan projeta volta ao octógono e comemora prêmio do UFC

Brasileiro pretende retornar à ação em novembro

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 15:49
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Alex Poatan recebe prêmio do UFC em Las Vegas
Alex Poatan recebe prêmio do UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

Após quase um mês do UFC Casa Branca, quando Alex Poatan foi derrotado por Ciryl Gane, o brasileiro foca na sua volta ao octógono. Como revelado por ele em evento nesta quinta-feira (9), a expectativa é que a próxima luta aconteça em novembro. Além disso, Poatan garantiu que continuará na categoria dos pesos-pesados (até 120 kg).

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    Caso a volta se concretize da forma esperada, o lutador, com 39 anos recém completos, irá retornar ao octógono em Nova York (EUA), um lugar do qual guarda boas lembranças e é cômodo à sua rotina.

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    — Acho que novembro. Novembro é um tempo bom (para voltar a lutar). Tem um tempinho que não luto em Nova York. Não lembro muito de datas, é difícil. A estreia foi lá, mas depois também lutei mais vezes. Foram três vitórias. Gosto de lutar ali, sempre falei. É do lado da minha casa, 1h30 dirigindo. Então não tem desgaste, nem fuso-horário. Então é sempre bom.

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    • — Sim, continuo aqui no peso-pesado. Quero estar lutando sempre, com as condições. Se tenho condições, fisicamente e mentalmente, com certeza quero estar lutando o tempo todo. Descansar um pouquinho e voltar mais forte em breve — disse Poatan ao Ag Fight.

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    Alex Poatan em promoção do UFC Casa Branca (Foto: Reprodução)
    Alex Poatan em promoção do UFC Casa Branca (Foto: Reprodução)

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    Alex Poatan recebe reconhecimento do UFC

    O brasileiro foi homenageado com o Forrest Griffin Community Award, prêmio anual concedido pelo UFC a atletas que se destacam pelo impacto positivo em suas comunidades por meio de ações sociais, doações e projetos de apoio. O evento aconteceu nesta quinta-feira (9), na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA).

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    O reconhecimento veio em razão do trabalho desenvolvido pelo Instituto Poatan, em São Paulo, iniciativa criada em 2024 voltada ao atendimento de jovens em situação de vulnerabilidade social. Como parte da premiação, Poatan recebeu US$ 25 mil a ser doado para a instituição beneficente de sua escolha. Nas redes sociais, o brasileiro agradeceu pelo prêmio.

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