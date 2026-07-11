Filhos de McGregor assistirão a uma luta do pai pela primeira vez no UFC 329 Ex-campeão do UFC levará as crianças a Las Vegas para o duelo contra Max Holloway

Os quatro filhos de Conor McGregor assistirão pela primeira vez a uma luta do pai ao vivo. As crianças chegaram a Las Vegas na última terça-feira (7) e estarão presentes no duelo entre o irlandês e Max Holloway, marcado para este sábado (11), no UFC 329.

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A decisão representa uma mudança significativa na postura do ex-campeão simultâneo dos pesos-pena e leve da organização. Em toda a carreira, McGregor evitou levar os filhos para seus combates, especialmente pelo risco inerente ao esporte.

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A escolha ganhou ainda mais sentido após a última aparição do irlandês no octógono. Em julho de 2021, durante a trilogia contra Dustin Poirier, McGregor sofreu uma grave fratura na perna que encerrou a luta ainda no primeiro round. Na ocasião, os filhos não estavam presentes na arena, algo que o próprio lutador considera positivo até hoje.

— Estou feliz com como correu da última vez, quando não os trouxe. O camp foi muito bom, mas toda a situação da lesão e da hostilidade daquele momento simplesmente não era o lugar certo para eles. Graças a Deus eles não estavam lá para presenciar a fratura na perna — afirmou ao TNT Sports.

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Agora, recuperado e retornando à competição após cinco anos afastado das lutas, McGregor acredita que chegou o momento ideal para que os filhos acompanhem sua trajetória dentro do octógono. O mais velho nasceu em 2017, enquanto os outros três chegaram à família em 2019, 2021 e 2023. Nenhum deles havia visto o pai competir profissionalmente até agora.

Antes do compromisso deste sábado, o irlandês pretende aproveitar algumas horas ao lado da família antes de voltar totalmente o foco para a reta final da preparação.

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— Vou passar um tempo com eles, dar comida, colocá-los para dormir e depois voltar para a casa onde estão meus treinadores e minha equipe para iniciar o corte de peso — explicou.

Embora destaque que a paixão pelo esporte seja a principal razão para seu retorno ao octógono, McGregor reconhece que a presença dos filhos em Las Vegas torna a ocasião ainda mais especial.

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— Vou dar tudo desta vez. Minha inspiração e meu objetivo é deixá-los assistir ao pai em toda a sua glória — declarou o ex-campeão.

A encarada de Conor McGregor e Max Holloway na pesagem cerimonial do UFC 329 (Foto: Reprodução/ UFC)

A programação do UFC 329, com McGregor:

📆 Data: 11 de julho de 2025

⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Los Vegas (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 22h

Peso-meio-médio (até 77,1 Kg): Conor McGregor x Max Holloway

Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett

Peso-galo (até 61,2 Kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Lone'er Kavanagh

Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Terrance McKinney

Peso-meio-pesado (até 92,9 Kg): Robert Whittaker x Nikita Krylov

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Card Preliminar - 18h

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Elisha Ellison

Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez

Peso-pena (até 65,7 Kg): Luke Riley x Kai Kamaka III

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tracy Cortez x Wang Cong

Peso-médio (até 83,9 Kg): Damian Pinas x Cesar Almeida

Peso-galo (até 61,2 Kg): Farid Basharat x Ethyn Ewing

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Zachary Reese

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa x Cody Durden

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