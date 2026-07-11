McGregor agita o público e promete 'guerra' no UFC 329
Irlandês protagonizou encarada tensa com Holloway durante pesagem cerimonial
De volta à ativa após cinco anos, Conor McGregor levantou o público durante a pesagem cerimonial do UFC 329, que será disputado na noite deste sábado (11), em Las Vegas, nos Estados Unidos. O irlandês prometeu "clima de guerra" e protagonizou mais uma encarada tensa com o havaiano Max Holloway.
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— É ótimo estar de volta. Obrigado a todos os fãs que estão aqui. Espero que vocês estejam prontos para uma guerra. O 'Mac' está de volta - disse.
— Sou muito bravo e não paro. Se esse cara é um míssil, eu sou nuclear - respondeu Holloway.
Os dois mais uma encarada tensa, mas desta vez respeitosa. Na última quinta-feira (9), McGregor e Holloway se estranharam durante coletiva de imprensa pré-evento. No momento em que ficaram frente a frente, o irlandês arrancou os óculos do rival, iniciando a confusão que foi contida por seguranças.
HE'S BRINGING IT!🔥@TheNotoriousMMA | #UFC329 pic.twitter.com/iT8xB9VyMm— UFC (@ufc) July 11, 2026
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A programação do UFC 329, com McGregor:
📆 Data: 11 de julho de 2025
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Los Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 22h
Peso-meio-médio (até 77,1 Kg): Conor McGregor x Max Holloway
Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Lone'er Kavanagh
Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Terrance McKinney
Peso-meio-pesado (até 92,9 Kg): Robert Whittaker x Nikita Krylov
Card Preliminar - 18h
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Elisha Ellison
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez
Peso-pena (até 65,7 Kg): Luke Riley x Kai Kamaka III
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tracy Cortez x Wang Cong
Peso-médio (até 83,9 Kg): Damian Pinas x Cesar Almeida
Peso-galo (até 61,2 Kg): Farid Basharat x Ethyn Ewing
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Zachary Reese
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa x Cody Durden
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