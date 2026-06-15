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Campeão do UFC invade festa de card na Casa Branca e é retirado pela polícia

Sean Strickland causou alvoroço em evento direcionado aos fãs

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
15/06/2026 12:40
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Sean Strickland é escoltado pela polícia após invadir fan fest do UFC Casa Branca
Sean Strickland é escoltado pela polícia após invadir fan fest do UFC Casa Branca (Photo by Kevin Dietsch / POOL / AFP)

O campeão peso-médio do UFC, Sean Strickland, causou alvoroço ao invadir uma Fan Fest próxima à Casa Branca, pouco antes do início do UFC Freedom 250, no último domingo (14). O lutador invadiu o Ellipse, local dedicado ao evento, e subiu em um ringue, precisando ser escoltado pela polícia.

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    O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais do próprio Strickland. Nas imagens, ele chega ao evento usando um capuz e pedindo silêncio dos fãs que o reconheceram. Em seguida, ele sobe em um dos ringues e vibra com a multidão, até que a gravação é interrompida.

    No dia anterior, Sean Strickland já havia causado polêmica ao aparecer no local da coletiva de imprensa. Às vésperas do evento, o lutador declarou nas redes sociais que havia sido banido do UFC Casa Branca, mas Dana White, presidente da organização, negou as afirmações, dizendo que ele apenas não foi convidado.

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    Justin Gaethje vence Ilia Topuria no UFC Casa Branca (Foto: SAUL LOEB / POOL / AFP)
    Justin Gaethje vence Ilia Topuria no UFC Casa Branca (Foto: SAUL LOEB / POOL / AFP)

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    O card do UFC Casa Branca não foi dividido entre preliminares e principal, contando com apenas sete combates cuidadosamente planejados por Dana White. Por isso, a expectativa era de que o evento entrasse para a história da organização – e foi exatamente o que aconteceu. No último domingo (14), nenhuma luta chegou à decisão dos juízes. Todas terminaram por nocaute ou nocaute técnico.

    O recorde começou a ser construído logo na primeira luta da noite, quando Diego Lopes superou Steve Garcia por nocaute técnico no segundo round. Na sequência, Mauricio Ruffy precisou de menos de um assalto para derrotar Michael Chandler. Para encerrar a participação do Brasil, Ciryl Gane impediu a tentativa de Alex Poatan de conquistar um terceiro cinturão em categorias diferentes ao vencer o brasileiro por nocaute técnico.

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    Nem mesmo os duelos mais aguardados escaparam da tendência. Na penúltima luta da noite, Justin Gaethje colocou fim à invencibilidade de Ilia Topuria após uma batalha de quatro rounds interrompida por recomendação médica. Já na disputa principal, o desfecho também veio antes do cronômetro zerar, consolidando uma marca raramente vista na história do Ultimate.

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