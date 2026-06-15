Jon Jones debocha de Poatan após derrota no UFC Casa Branca Brasileiro foi superado por ex-vítima de "Bones" neste domingo (14)

Bastaram poucos minutos para que Jon Jones reagisse à derrota de Alex Poatan no UFC Casa Branca. Logo após o brasileiro ser nocauteado por Ciryl Gane na disputa pelo cinturão interino dos pesos-pesados, o ex-campeão publicou um vídeo nas redes sociais com aparente tom de deboche, em uma provocação que rapidamente repercutiu entre os fãs de MMA.

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A manifestação de Jones acontece dias depois de Dana White colocar Poatan à frente do norte-americano na discussão sobre o maior lutador da história do UFC. Segundo o presidente da organização, uma vitória do brasileiro sobre Gane e a conquista de um terceiro cinturão em categorias diferentes seriam suficientes para colocá-lo no topo da lista dos maiores nomes que já passaram pelo octógono.

— Se o Alex Poatan ganhar o terceiro título mundial naquela noite, ele passa o Jon Jones e se torna o maior de todos os tempos — afirmou Dana White em entrevista à revista "Forbes".

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A possibilidade, porém, não se concretizou. Após um primeiro round equilibrado, Poatan acabou derrotado por nocaute técnico no segundo assalto e viu escapar a chance de conquistar um feito inédito na história do UFC. Pouco depois do resultado, Jones publicou um vídeo em suas redes sociais ao estilo "eu te avisei", atitude que foi interpretada por parte dos fãs como uma provocação ao brasileiro.

A rivalidade entre os dois nunca chegou a se transformar em luta dentro do octógono, mas ganhou força nos últimos meses. Enquanto Jones é frequentemente citado como o maior nome da história da organização, Poatan vinha acumulando conquistas em ritmo acelerado e se aproximava de uma marca sem precedentes no Ultimate. Além, é claro, do duelo que esteve perto de acontecer entre os dois duplo-campeões.

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Vale destacar que uma disputa de cinturão aconteceu entre Gane e "Bones" em março de 2023. Enquanto Alex sofreu para machucar o francês, Jon não precisou de mais de 2 minutos para finalizá-lo. Inclusive, foi assim que o norte-americano se tornou bicampeão mundial no UFC.

Alex Poatan é o único do Brasil sem vitória

A expectativa dos brasileiros estava voltada para a luta principal da noite. Em busca do cinturão interino dos pesos-pesados, Alex Poatan encarou Ciryl Gane em um duelo equilibrado durante o primeiro round. O brasileiro apostou nos chutes e chegou a fechar o assalto com bons golpes, enquanto o francês respondeu com jabs e levou vantagem nas ações de boxe.

A experiência de Gane na categoria, no entanto, fez a diferença no segundo round. Perto do primeiro minuto, um jab do francês abalou Poatan e abriu caminho para o golpe decisivo. Poucos segundos depois, um cruzado de esquerda derrubou o ex-campeão dos meio-pesados, forçando o árbitro Herb Dean a interromper o combate e decretar a vitória por nocaute técnico.

No início da noite, porém, os fãs brasileiros tiveram motivos para comemorar. A abertura do card histórico ficou marcada pela vitória de Diego Lopes sobre o norte-americano Steve Garcia, por nocaute técnico no segundo round. Após um primeiro assalto equilibrado, o brasileiro aumentou a pressão na volta do intervalo, encurralou o adversário contra a grade e encontrou o momento decisivo na metade do round, quando uma sequência de golpes abalou Garcia e forçou a interrupção do árbitro.

Duas lutas depois, veio mais uma vitória para o Brasil. Mauricio Ruffy precisou de menos de cinco minutos para derrotar Michael Chandler, também por nocaute técnico. Depois de neutralizar todas as tentativas de queda do norte-americano, o brasileiro encontrou a brecha ideal na reta final do primeiro round. Um direto no nariz deixou Chandler abalado, e a sequência de golpes que veio na sequência, encerrada pelo tradicional chute giratório de Ruffy, definiu o combate.

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