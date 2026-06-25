Destaques do Brasil sobem em ranking do peso-galo no UFC Luana Santos e Bia Mesquista venceram no UFC Vegas 119 deste sábado (20)

Luana Santos e Bia Mesquista se beneficiaram com a última atualização dos ranking do UFC desta terça-feira (23). Como de costume, a subida no peso-galo das brasileiras surge como recompensa de uma boa atuação no evento do sábado anterior. As duas brilharam com vitórias imponentes no UFC Vegas 119.

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A bandeira do Brasil subiu ao octógono já na segunda luta da noite e, desta vez, em dose dupla. No duelo 100% verde-amarelo, Luana Santos levou a melhor sobre a compatriota Karol Rosa por cinco rounds. A vitória foi, então, decretada por decisão unânime.

Quatro combates depois, foi a vez de Bia Mesquista ter o braço levantado. A "Lady Goat" fez do jiu-jitsu seu aliado contra a inglesa Melissa Mullins, que cometeu o "erro" de levar a luta para chão após dominar a brasileira na trocação.

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Ranking dos galos no UFC

Posição Lutadora Atualizações 1 Julianna Peña — 2 Raquel Pennington — 3 Joselyne Edwards — 4 Norma Dumont — 5 Ailin Perez — 6 Irene Aldana — 7 Yana Santos — 8 Macy Chiasson ⬆️1 9 Luana Santos ⬆️2 10 Jacqueline Cavalcanti — 11 Karol Rosa ⬇️3 12 Bia Mesquita ⬆️1 13 Nora Cornolle ⬇️1 14 Michelle Montague — 15 Miesha Tate —

➡️ Veja como foi o card do UFC Vegas 119, com seis brasileiros

Como funciona o ranking

Os rankings por peso do UFC são definidos por pessoas de dentro da empresa. Caso um lutador vença outro de ranking mais alto, o atleta assume automaticamente a posição do derrotado, que só cai uma posição. Já na tabela geral, o "pound for pound", a popularidade, o número de defesas de cinturão – ou lutas importantes vencidas – e o prestígio da categoria são os critérios para definir a posição.

Brasil teve campanha "equilibrada" no UFC Vegas 119

O UFC Vegas 119 terminou com saldo equilibrado para o Brasil. Dos seis representantes no card, três saíram com vitória e três acabaram derrotados. Outro destaque positivo foi Vinicius "Lokdog" Oliveira, que nocauteou Andre Fili no segundo round. Além deles, André Lima foi derrotado por Kevin Borjas, enquanto Allan "Puro Osso" Nascimento acabou superado por Mitch Raposo, ambos na decisão dos juízes.

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Luana Santos bateu o peso antes do UFC Las Vegas (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)

+Aposte na vitória do Brasil no UFC Vegas 119

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