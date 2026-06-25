Brasileiro detona físico de Alex Poatan nos pesados: 'Subiu gordo' Lutador vê excesso de peso em derrota de Poatan

Vinícius LokDog acredita que Alex Poatan foi o maior responsável pela derrota para Ciryl Gane em sua estreia entre os pesos pesados do UFC. Na avaliação do lutador brasileiro, o ex-campeão subiu de categoria de forma equivocada e entrou no octógono com excesso de gordura corporal.

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Poatan foi nocauteado pelo francês no segundo round da luta realizada em junho, em Washington, nos Estados Unidos. O revés impediu que o brasileiro se tornasse o primeiro atleta da história do UFC a conquistar cinturões em três categorias diferentes.

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Em entrevista ao canal "Portal do Vale Tudo", no YouTube, LokDog afirmou que a preparação física do compatriota prejudicou diretamente sua performance:

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— Eu acho que o Poatan perdeu para ele mesmo. Na minha visão, ele subiu gordo. Estava com um percentual de gordura visualmente muito acima do normal. Acredito que quis subir de categoria se alimentando de uma forma que não era tão saudável. Foi o que pareceu, pelo menos — declarou.

Segundo o peso-pena, o ganho rápido de massa corporal fez Poatan perder mobilidade e rendimento durante o combate. Para ele, o brasileiro chegou a pesar mais do que o próprio Gane, atleta que compete naturalmente na divisão dos pesados:

— Esse ganho de peso muito rápido faz o cara ficar lento. A absorção de golpes não fica a mesma. O rendimento e a performance ficaram baixos. Então acho que ele perdeu para ele mesmo — afirmou.

LokDog também comentou os golpes considerados ilegais aplicados por Gane durante a luta. Apesar disso, ele entende que o episódio não foi determinante para o resultado final.

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— Teve os golpes ilegais ali também do Gane, mas é uma luta em que os dois estão trocando socos. Se for parar a luta para revisar toda hora, ela vai durar uma hora — completou.

HE JUST DID THAT 😮‍💨@Ciryl_Gane creates an unforgettable moment as he earns the RD2 TKO victory!#UFCWhiteHouse LIVE NOW on @ParamountPlus!



[ Title fights presented by @Cryptocom ] pic.twitter.com/3gzvdR4kqe — UFC (@ufc) June 15, 2026

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Quem é Vinícius LokDog?

Aos 30 anos, Vinícius LokDog construiu carreira no MMA antes de chegar ao UFC em 2024. Competindo na categoria dos pesos-pena, o brasileiro acumula 24 vitórias e quatro derrotas no cartel profissional.

Das 24 vitórias, 19 foram conquistadas por via rápida, sendo 17 por nocaute e duas por finalização. Entre os principais adversários derrotados pelo lutador estão Andre Fili, Kyler Phillips, Ricky Simon e Said Nurmagomedov.

Vinicius Lokdog em vitória no UFC Vegas 119 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

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