Ex-campeão do UFC desabafa após prisão por embriaguez pública Dustin Poirier foi detido no Aeroporto de Atlanta no último domingo (21)

O ex-campeão do UFC Dustin Poirier quebrou o silêncio após ser preso por embriaguez pública no Aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos, no último domingo (21). Após a repercussão do caso, o americano publicou um desabafo em suas redes sociais, admitindo que precisa de ajuda para lidar com a situação.

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Poirier foi detido no portão de embarque, após discutir com funcionários do aeroporto, mas foi liberado poucas horas depois. Imagens registradas pela câmera corporal de um dos policiais, divulgadas na última terça-feira (23), mostram Dustin, exaltado, tentando agredir o policial que o atendia.

— Cheguei ao ponto em que preciso de alguma ajuda. Me afastar das lutas não tem sido fácil para mim, e o álcool não é a resposta. Ele arruinou a vida do meu pai e eu não vou permitir que arruíne a minha, minha família me merece 100%. Estou tentando fazer tudo que eu posso para me recuperar e dar os próximos passos certos - escreveu.

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Dustin Poirier foi superado por Max Holloway na disputa pelo cinturão BMF (Foto: Jonathan Bachman/AFP)

Dustin Poirier se aposentou em 2025

O afastamento de Dustin Poirier do octógono é recente. "The Diamond", como ficou conhecido, se aposentou em julho de 2025, após derrota na decisão dos juízes diante de Max Halloway, em combate que valia o cinturão BMF (lutador mais durão).

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Ex-campeão interino dos pesos-leves (70kg), Poirier já venceu atletas como Conor McGregor, Michael Chandler e Justin Gaethje ao longo da carreira.

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