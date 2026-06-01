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Brasileiro lamenta derrota no UFC Macau: 'Não é a primeira vez'

Xicão foi derrotado pelo russo Sergei Pavlovich ainda no primeiro round

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/06/2026
11:56
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Tallison Teixeira, o Xicão, no UFC Macau (Foto: Reprodução/Instagram: @xicao_ufc)
imagem cameraTallison Teixeira, o Xicão, no UFC Macau (Foto: Reprodução/Instagram: @xicao_ufc)
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Demorou menos de um minuto para a derrota de Tallison Teixeira ser decretada. No último sábado (30), Xicão foi nocauteado pelo russo Sergei Pavlovich no card principal do UFC Macau. O gigante brasileiro, então, se mostrou decepcionado com seu desempenho por meio das redes sociais.

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Essa é a segunda derrota de Xicão em quatro lutas na organização de Dana White. Nas duas ocasiões, o gigante brasileiro foi nocauteado antes mesmo do cronômetro bater 40 segundos de disputa, ainda no primeiro round. Desta vez, foi um overhand de direita que o levou para o chão, onde recebeu uma sequência de golpes quase no estilo ground and pound.

➡️ Deiveson Figueiredo é derrotado por finalização na luta principal do UFC Macau

No dia seguinte, uma mensagem de agradecimento foi compartilhada por Tallison nas redes sociais. O lutador peso-pesado destacou o apoio recebido mesmo após a derrota e projetou um melhor retorno ao octógono.

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— Não foi uma boa noite de trabalho, mas voltaremos melhor e mais fortes. Só tenho a agradecer a todos que me apoiaram e me mandaram mensagem. Não é a primeira vez que caio, mas vou sempre me levantar — escreveu Xicão.

Xicão não foi o único brasileiro derrotado no UFC Macau

Depois do sucesso no card preliminar, em que conquistou três vitórias em três lutas, o Brasil sofreu com duas duras derrotas na porção principal. Xicão foi o primeiro a ver o rival ter seu braço levantado, e Deiveson Figueiredo seguiu o exemplo.

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O ex-campeão dos moscas seguiu sem ter grandes resultados no peso-galo (até 61,2 kg). Na luta principal da noite, Deiveson perdeu para o chinês Song Yadong por finalização. O lutador da casa achou o pescoço do brasileiro, após uma tentativa de entrada, e aplicou a guilhotina no final do segundo round.

Deiveson Figueiredo é derrotado no UFC Macau (Foto: Reprodução/ UFC)
Deiveson Figueiredo é derrotado no UFC Macau (Foto: Reprodução/ UFC)

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