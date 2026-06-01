O possível fim da parceria entre Tom Aspinall e UFC pode ser uma oportunidade importante para Alex Poatan. Após abandonar os meio-pesados, o brasileiro treina para fazer sua estreia na nova categoria já na disputa pelo cinturão interino. Com o atual campeão fora de atividade, o título será apenas interino – cenário que pode ser alterado caso a organização libere Aspinall.

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O inglês segue fora do octógono desde outubro de 2025, quando sofreu um golpe ilegal nos olhos durante sua primeira defesa oficial no UFC 321. Após o ocorrido, o peso-pesado passou por uma série de cirurgias e ainda não tem data definida para voltar à ativa. Desde então, porém, parece que sua relação com o Ultimate foi de mal a pior.

Em entrevista ao canal "iFL TV", o novo empresário de Aspinall, Eddie Hearn, surpreendeu ao sugerir que Dana White liberasse o campeão de seu contrato com o UFC. O promotor de boxe ainda aproveitou para provocar o presidente da organização ao relembrar uma declaração antiga sobre os salários dos lutadores, feita quando White comentava a contratação de um novo atleta para a empresa.

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— Uma coisa que me marcou dos comentários dele quando Conor Benn assinou com a Zuffa (Boxing) foi que ele disse: "Eddie deveria querer que os lutadores ganhassem o máximo possível". Certo? Lembram disso? "Ele deveria estar feliz por Conor Benn, que está ganhando mais dinheiro".

— Então, eu tenho pensado sobre essa fala e eu acho que tive uma ideia. Eu gostaria que Dana White liberasse Tom Aspinall do seu contrato com o UFC. E eu garanto a Dana White, por escrito, que vou pagar a Tom Aspinall no mínimo três vezes mais do que Dana White está pagando a ele — completou Hern.

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Mas, afinal, em que isso ajuda Alex Poatan?

Há dois tipos de campeões no UFC: o campeão linear, verdadeiro dono de um título; e o campeão interino, que assume o posto enquanto o primeiro não está em condições de lutar. Embora os dois possuam cinturões, apenas o linear aparece nas estatísticas como "verdadeiro campeão mundial". O mistério sobre a permanência de Tom Aspinall coloca Alex Poatan em um "limbo" entre as duas opções.

O brasileiro se tornou duplo-campeão, ou bicampeão, ao conquistar o título dos meio-pesados, mas abandonou tudo ao subir de categoria. Agora, espera conseguir alcançar o posto de triplo-campeão do UFC – um feito jamais visto na organização. Para isso acontecer, precisa vencer a luta contra o francês Ciryl Gane pelo cinturão interino e, depois, enfrentar Aspinall para se tornar campeão linear.

Caso seja confirmada a demissão do inglês, Alex teria apenas um desafio pela frente na busca pela marca inédita. A oportunidade, então, poderá ser concluída no dia 14 de junho, quando protagonizará a luta co-principal do UFC Freedom, como é conhecido oficialmente o UFC Casa Branca.

Poatan sai em busca de terceiro título no UFC em 2026 (Foto: Reprodução/Instagram: @alexpoatanpereira)

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