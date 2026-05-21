Um dia após o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo de Seleções, o fã brasileiro de esporte terá mais um motivo para celebrar. Três lutadores brazucas entram em ação no principal evento do UFC da temporada: o evento histórico na Casa Branca, residência presidencial nos Estados Unidos. Embora o foco esteja em Alex Poatan, que protagoniza a luta co-principal, outros dois atletas levam a Amarelina para o octógono.

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O co-main event da noite será liderado pelo brasileiro Alex Pereira e pelo francês Ciryl Gane, que disputam o título interino dos pesos pesados (até 120 kg). De um lado, Poatan chega como novidade na categoria após deixar o cinturão dos meio-pesados vago. Do outro, o rival busca retomar o cinturão interino depois de cinco anos, quando havia conquistado a honraria ao derrotar Derrick Lewis.

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Mas, afinal, quem são os outros dois do Brasil no UFC Casa Branca?

O responsável por abrir a noite de atividades é o brasileiro Diego Lopes, que vem de uma derrota para o campeão Alexander Volkanovski em janeiro deste ano. O peso-pena (até 65,7 kg) enfrenta o norte-americano Steve Garcia em busca de voltar ao caminho das vitórias. Enquanto isso, o rival chega embalado em uma sequência de sete triunfos desde junho de 2022, quando perdeu pela última vez.

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Diego Lopes em disputa no UFC 325 contra Alexander Volkanovski (Foto: STEVEN MARKHAM / AFP)

Duas lutas depois, o Brasil volta a ser destaque no octógono; e contra outro anfitrião. O brasileiro Mauricio Ruffy terá pela frente um dos grandes nomes da história do MMA norte-americano: Michael Chandler. A disputa no peso-leve (até 70,3 kg) traz de volta o lutador "da casa", que segue atrás do sucesso no UFC, após os anos de glória no Bellator. Por sua vez, o brazuca, que hoje ocupa a 11ª posição no ranking, espera que uma vitória o aproxime da briga pelo cinturão.

Ruffy superou lesão e doença para vencer no UFC 325 (Foto: Reprodução Instagram UFC)

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