Dana White defende Poatan após polêmica no UFC Casa Branca
Brasileiro cobrou providências contra o árbitro do combate com Ciryl Gane
Pouco mais de uma semana depois, o combate entre Alex Poatan e Ciryl Gane no UFC Casa Branca continua repercutindo. No último sábado (20), Dana White, presidente da organização, apoiou o brasileiro nas reclamações sobre golpes ilegais sofridos durante a luta.
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O mandatário se pronunciou durante coletiva de imprensa após o UFC Vegas 119. Apesar de minimizar os erros do árbitro Herb Dean, ele reconheceu a existência dos golpes ilegais e fez questão de dizer que Alex Poatan "não é um chorão".
Poatan não poupou palavras após o UFC Casa Branca, e chegou a cobrar Dana White diretamente pela demissão de Herb Dean, postura que fez o brasileiro receber duras críticas no mundo das lutas. Foi o caso do norte-americano Josh Hokit, que acusou Alex Pereira de "inventar desculpas" para justificar a derrota.
— Se você assistir a luta, é inegável que ele foi atingido com alguns golpes atrás da cabeça, mas no meio da ação, quando está acontecendo e os caras estão rolando para tentar sair disso. Às vezes, as infrações acontecem. Talvez (Herb) Dean deveria ter dito: 'Cuidado com a nuca' ou o advertido ou algo assim. Mas eu não sei. O que eu posso dizer é: Alex Pereira não é um chorão. E Alex Pereira não reclama das coisas ou dá desculpas depois das lutas. Então, eu tenho que acreditar que ele acredita nisso. Que ele realmente acredita que foi verdade - declarou.
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Poatan despenca no ranking após UFC Casa Branca
A derrota no UFC Casa Branca custou caro a Alex Poatan. Após o nocaute técnico sofrido contra Cyril Gane, o brasileiro perdeu quatro posições e agora aprece como oitavo colocado do ranking peso-por-peso.
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