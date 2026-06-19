Rival do UFC debocha de protesto de Alex Poatan: 'Seu chorão'
Brasileiro foi derrotado por Ciryl Gane no UFC Casa Branca deste domingo (14)
As declarações de Alex Poatan, após a derrota no UFC Casa Branca, rodaram o mundo da luta. Enquanto uns apoiaram o brasileiro, alguns rivais aproveitaram a oportunidade para atacá-lo, como é o caso de Josh Hokit. Nas redes sociais, o norte-americano atacou as "desculpas" do ex-campeão dos médios e meio-pesados.
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— Vai pra casa e se recupera, seu chorão, pra gente poder lutar e você vai ter que inventar outra desculpa pra ter perdido… Chama! — escreveu Hokit.
Não é a primeira vez que "The Incredible Hok" provoca Poatan mesmo longe do octógono. O embate entre os lutadores, na verdade, começou na coletiva promocional do UFC Casa Branca, quando Hokit desferiu inúmeros xingamentos ao brasileiro, que foi defendido por Ilia Topuria.
Já na "Fight Week", Josh voltou a atacar Alex Pereira. Os dois se encontraram no lobby do hotel em que os competidores estavam hospedados. E, mais uma vez, o norte-americano precisou ser contido por seguranças após nova série de ofensas ao rival.
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Entenda reclamação de Alex Poatan após UFC Casa Branca
Inconformado com a derrota, Alex Poatan se pronunciou nas redes sociais sobre o evento na última terça-feira (16), e acusou a arbitragem de omissão diante dos golpes ilegais de Cyril Gane. O lutador alega ter avisado ao árbitro Herb Dean sobre o histórico de cotoveladas na nuca do rival francês na véspera da luta co-principal da noite.
Poatan revelou ainda que levantou junto aos representantes do UFC a possibilidade de organizar uma revanche imediata. Porém, os fãs terão que esperar algum tempo pela reedição da luta do último domingo (14), principalmente após a suspensão do ex-campeão dada pelo Ultimate.
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