Rival do UFC debocha de protesto de Alex Poatan: 'Seu chorão' Brasileiro foi derrotado por Ciryl Gane no UFC Casa Branca deste domingo (14)

As declarações de Alex Poatan, após a derrota no UFC Casa Branca, rodaram o mundo da luta. Enquanto uns apoiaram o brasileiro, alguns rivais aproveitaram a oportunidade para atacá-lo, como é o caso de Josh Hokit. Nas redes sociais, o norte-americano atacou as "desculpas" do ex-campeão dos médios e meio-pesados.

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— Vai pra casa e se recupera, seu chorão, pra gente poder lutar e você vai ter que inventar outra desculpa pra ter perdido… Chama! — escreveu Hokit.

Não é a primeira vez que "The Incredible Hok" provoca Poatan mesmo longe do octógono. O embate entre os lutadores, na verdade, começou na coletiva promocional do UFC Casa Branca, quando Hokit desferiu inúmeros xingamentos ao brasileiro, que foi defendido por Ilia Topuria.

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Já na "Fight Week", Josh voltou a atacar Alex Pereira. Os dois se encontraram no lobby do hotel em que os competidores estavam hospedados. E, mais uma vez, o norte-americano precisou ser contido por seguranças após nova série de ofensas ao rival.

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Entenda reclamação de Alex Poatan após UFC Casa Branca

Inconformado com a derrota, Alex Poatan se pronunciou nas redes sociais sobre o evento na última terça-feira (16), e acusou a arbitragem de omissão diante dos golpes ilegais de Cyril Gane. O lutador alega ter avisado ao árbitro Herb Dean sobre o histórico de cotoveladas na nuca do rival francês na véspera da luta co-principal da noite.

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Poatan revelou ainda que levantou junto aos representantes do UFC a possibilidade de organizar uma revanche imediata. Porém, os fãs terão que esperar algum tempo pela reedição da luta do último domingo (14), principalmente após a suspensão do ex-campeão dada pelo Ultimate.

Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)

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