A brasileira Beatriz Mesquita fez uma estreia impressionante no card preliminar do UFC Rio neste sábado (11). Em sua primeira luta na organização, a lutadora do peso-galo dominou a russa Irina Alekseeva até a finalização no segundo round. Além da festa feita pelo público na Farmasi Arena, os fãs que acompanhavam a luta ao redor do mundo enlouqueceram nas redes sociais.

Fãs de todo mundo do UFC exaltam Bia Mesquita

Tradução: "10-8 Bia Mesquista. Dominância de apenas um lado."

Como foi a luta?

Desde a encarada, a russa se mostrou muito confiante e energética para enfrentar a estreante brasileira. O destino no octógono, no entanto, terminou ao lado de Bia Mesquita, que não teve problemas para controlar a luta desde os primeiros segundos de confronto. Com muita experiência no jíu-jitsu, a lutadora colocou a adversária no ground and pound, e a vitória do primeiro round ficou em 10-8.

O assalto seguinte não foi diferente. Irina tentou manter a luta em pé, mas não teve sucesso, e o duelo rapidamente seguiu para o chão mais uma vez. Em busca de seu seu primeiro nocaute, Bia acertou bons golpes na cabeça da russa. Apesar disso, o BJJ apareceu novamente para dar um fim a disputa, com um mata-leão para garantir a vitória por finalização.

Quem é Bia Mesquita?

Nascida em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Beatriz Mesquita começou a praticar jiu-jítsu aos cinco anos. Não demorou para que o talento da lutadora se destacasse nos circuitos estaduais e nacionais, o que só se intensificou após a promoção à faixa-preta.

Desde então, a atleta, considerada por muitos a maior do BJJ no mundo, soma 10 títulos no Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu, sete no Pan-Americano, quatro no Campeonato Europeu e três no Brasileiro. Em busca de novas aventuras, Bia anunciou sua transição para o MMA em 2023 e, antes mesmo da estreia no UFC, já acumula cinco vitórias no cartel, além do cinturão do LFA (Legacy Fighting Alliance) — organização que serve de vitrine para lutadores em ascensão rumo ao Ultimate.

