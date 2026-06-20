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VÍDEO: Poatan joga bola com Bebeto, Kaká e Rivaldo antes de Brasil x Haiti

Ex-campeão do UFC foi acompanhar a Seleção na Copa do Mundo

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 12:12
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Alex Poatan no jogo do Brasil (Foto: Divulgação/ Instagram)
Alex Poatan no jogo do Brasil (Foto: Divulgação/ Instagram)

O lutador Alex "Poatan" Pereira aproveitou a folga após sua última luta para acompanhar de perto a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada da Copa do Mundo. Antes da partida, no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, o ex-campeão do UFC participou de uma roda de futebol com ídolos da Seleção Brasileira. Confira o vídeo:

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    Vestindo a camisa amarela, Poatan entrou na brincadeira ao lado de Bebeto, Cafu, Kaká, Rivaldo e Roberto Carlos, todos campeões mundiais com a Seleção. Em um dos lances, o lutador conseguiu roubar a bola de Rivaldo, assumindo a vaga do ex-meia no centro da roda, e ainda tentou um drible sobre o pentacampeão.

    Poatan esteve acompanhado dos filhos Alessandro e Lohan Pereira e compartilhou nas redes sociais registros da experiência. Além do vídeo da brincadeira com os ex-jogadores, o paulista publicou fotos ao lado dos campeões mundiais e também com o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

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    A visita aconteceu poucos dias após o brasileiro subir de categoria no UFC para disputar o cinturão interino dos pesos pesados. No último domingo, Poatan foi derrotado por nocaute técnico pelo francês Ciryl Gane.

    Dentro de campo, a Seleção Brasileira venceu o Haiti por 3 a 0, com dois gols de Matheus Cunha e um de Vinícius Júnior. O resultado colocou o Brasil na liderança do Grupo C, à frente de Marrocos no saldo de gols. A equipe volta a campo na quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em busca da classificação para a fase de mata-mata.

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    Poatan e Rivaldo (Foto: Divulgação/ Poatan)
    Poatan e Rivaldo (Foto: Divulgação/ Poatan)

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