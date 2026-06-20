VÍDEO: Poatan joga bola com Bebeto, Kaká e Rivaldo antes de Brasil x Haiti Ex-campeão do UFC foi acompanhar a Seleção na Copa do Mundo

O lutador Alex "Poatan" Pereira aproveitou a folga após sua última luta para acompanhar de perto a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada da Copa do Mundo. Antes da partida, no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, o ex-campeão do UFC participou de uma roda de futebol com ídolos da Seleção Brasileira. Confira o vídeo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Vestindo a camisa amarela, Poatan entrou na brincadeira ao lado de Bebeto, Cafu, Kaká, Rivaldo e Roberto Carlos, todos campeões mundiais com a Seleção. Em um dos lances, o lutador conseguiu roubar a bola de Rivaldo, assumindo a vaga do ex-meia no centro da roda, e ainda tentou um drible sobre o pentacampeão.

Poatan esteve acompanhado dos filhos Alessandro e Lohan Pereira e compartilhou nas redes sociais registros da experiência. Além do vídeo da brincadeira com os ex-jogadores, o paulista publicou fotos ao lado dos campeões mundiais e também com o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

continua após a publicidade

A visita aconteceu poucos dias após o brasileiro subir de categoria no UFC para disputar o cinturão interino dos pesos pesados. No último domingo, Poatan foi derrotado por nocaute técnico pelo francês Ciryl Gane.

Dentro de campo, a Seleção Brasileira venceu o Haiti por 3 a 0, com dois gols de Matheus Cunha e um de Vinícius Júnior. O resultado colocou o Brasil na liderança do Grupo C, à frente de Marrocos no saldo de gols. A equipe volta a campo na quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em busca da classificação para a fase de mata-mata.

continua após a publicidade

Poatan e Rivaldo (Foto: Divulgação/ Poatan)

➡️ Vini Jr revela temor por lesão de Raphinha: 'A mesma da última vez'

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte