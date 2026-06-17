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Alex Poatan despenca no ranking após nocaute no UFC Casa Branca

Brasileiro perdeu posições na atualização da lista peso-por-peso

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
17/06/2026 17:34
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Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)
Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

A derrota no UFC Casa Branca custou caro a Alex Poatan. Após o nocaute técnico sofrido contra Cyril Gane, na noite do último domingo (14), o brasileiro perdeu quatro posições e agora aprece como oitavo colocado do ranking peso-por-peso.

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    Na co-luta principal do evento, Ciryl Gane conquistou o cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 kg) ao vencer Poatan por nocaute técnico. Após um primeiro round equilibrado, o francês passou a dominar o segundo assalto. Com um cruzado de esquerda, acertou em cheio Poatan, que foi ao chão sem condições de continuar na disputa. Atento ao estado do brasileiro, o árbitro Herb Dean interrompeu o combate imediatamente e decretou a vitória do francês.

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    Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)
    Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)

    Poatan critica árbitro e quer revanche contra Gane

    Inconformado com a derrota, Alex Poatan se pronunciou nas redes sociais sobre o evento na última terça-feira (16), e acusou a arbitragem omissão diante dos golpes ilegais de Cyril Gane. O lutador alega ter avisado ao árbitro Herb Dean sobre o histórico de cotoveladas na nuca do rival francês na véspera da luta co-principal da noite.

    — Naquela hora do jab, eu caí, grudei nas pernas, e ele foi ali jogando cotovelada, soco. O cara estava desesperado, colocou uma mão ali que ele nem acreditou, entendeu? Ele queria terminar a luta de qualquer jeito. Isso ele sempre faz, em várias lutas, é o que mais tem. Eu estava tomando muito cuidado com isso. Dedo no olho, chute no saco, isso aí não é para acontecer, mas acontece. Mas soco na nuca? Você (árbitro) está ali, tem que estar vendo. Aquela era a oportunidade da vida dele (Gane), e o árbitro estava ali para ver.

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    Alex Poatan ainda disse que conversou com representantes do UFC sobre uma revanche imediata contra Cyril Gane, mas a resposta da organização pediu algum tempo para a reedição da luta.

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