Alex Poatan despenca no ranking após nocaute no UFC Casa Branca
Brasileiro perdeu posições na atualização da lista peso-por-peso
A derrota no UFC Casa Branca custou caro a Alex Poatan. Após o nocaute técnico sofrido contra Cyril Gane, na noite do último domingo (14), o brasileiro perdeu quatro posições e agora aprece como oitavo colocado do ranking peso-por-peso.
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Na co-luta principal do evento, Ciryl Gane conquistou o cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 kg) ao vencer Poatan por nocaute técnico. Após um primeiro round equilibrado, o francês passou a dominar o segundo assalto. Com um cruzado de esquerda, acertou em cheio Poatan, que foi ao chão sem condições de continuar na disputa. Atento ao estado do brasileiro, o árbitro Herb Dean interrompeu o combate imediatamente e decretou a vitória do francês.
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Poatan critica árbitro e quer revanche contra Gane
Inconformado com a derrota, Alex Poatan se pronunciou nas redes sociais sobre o evento na última terça-feira (16), e acusou a arbitragem omissão diante dos golpes ilegais de Cyril Gane. O lutador alega ter avisado ao árbitro Herb Dean sobre o histórico de cotoveladas na nuca do rival francês na véspera da luta co-principal da noite.
— Naquela hora do jab, eu caí, grudei nas pernas, e ele foi ali jogando cotovelada, soco. O cara estava desesperado, colocou uma mão ali que ele nem acreditou, entendeu? Ele queria terminar a luta de qualquer jeito. Isso ele sempre faz, em várias lutas, é o que mais tem. Eu estava tomando muito cuidado com isso. Dedo no olho, chute no saco, isso aí não é para acontecer, mas acontece. Mas soco na nuca? Você (árbitro) está ali, tem que estar vendo. Aquela era a oportunidade da vida dele (Gane), e o árbitro estava ali para ver.
Alex Poatan ainda disse que conversou com representantes do UFC sobre uma revanche imediata contra Cyril Gane, mas a resposta da organização pediu algum tempo para a reedição da luta.
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