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Estrangeiros exaltam atuação de brasileira no UFC: 'Nova campeã'

Bia Mesquita derrotou inglesa Melissa Mullins neste sábado (20)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 21:47
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Bia Mesquista durante pesagem cerimonial para o UFC Rio (Foto: Anna Ramos/Lance!)
Bia Mesquita durante pesagem cerimonial para o UFC Rio (Foto: Anna Ramos/Lance!)

Bia Mesquita balançou no início da luta, mas foi favorecida por um "erro" da adversária e conquistou sua terceira vitória consecutiva no UFC. Neste sábado (20), a "Lady Goat" fez do jiu-jitsu seu aliado contra a inglesa Melissa Mullins, em uma atuação que impressionou os fãs ao redor do globo. Nas redes sociais, elogios movimentaram o nome da brasileira.

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    Tradução: "Perdi o combate ao vivo, mas o que a Bia Mesquita fez naquela virada no primeiro round foi lendário"

    Tradução: "Estar abaixo ou acima é indiferente para Bia; seu nível no Jiu-Jitsu permite que ela lide com qualquer situação. Com paciência, ela se recupera e encontra a chave de braço para finalizar a luta. Uma grande vitória para Bia Mesquita, que mantém sua invencibilidade."

    Tradução: "Bia Mesquita me lembra muito a Mackenzie Dern quando entrou no UFC. Não é ótima em pé, mas está aprendendo e é absolutamente ASSUSTADORA no chão, fazendo as adversárias chorarem.

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    Tradução: "Bia Mesquita é um problema real para essas pesos-galos. Uma nova campeã está chegando em breve."

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    Como foi a luta de Bia Mesquita?

    A disputa começou sendo estudada pelas lutadoras, que atiravam golpes pontuais. Enquanto Bia Mesquita procurava espaço na guarda de Melissa com chutes fortes, a inglesa tentava encaixar sua sequência de golpes com um boxe de alto nível. Perto da metade do cronômetro, Mullins acertou uma série de cruzados na brasileira, que sentiu e precisou recuar para fortalecer sua defesa.

    Foi quando Melissa cometeu um erro que a custou a vitória: ela levou a luta para o chão. A partir daí, Mesquista se viu em um cenário extremamente confortável, no qual pôde botar para jogo toda sua experiência no jiu-jitsu. Assim, era questão de tempo até a "Lady Goat" conquistar a vitória por finalização.

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    Bia Mesquita volta ao octógono do UFC em março (Foto: Reprodução Instagram UFC)
    Bia Mesquita em vitória no UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)

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