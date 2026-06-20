logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

AO VIVO: Siga o card completo do UFC Vegas 119, com seis brasileiros

Evento acontece no Meta Apex, a partir das 18h (de Brasília)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 17:45
Favorite o Lance! no Google
Vinicius Lokdog derrota Kyler Phillips no UFC 318 (Foto: Divulgação/UFC)
Vinicius Lokdog derrota Kyler Phillips no UFC 318 (Foto: Divulgação/UFC)

Em mais um evento com o Brasil em destaque, o UFC volta ao Meta Apex, em Las Vegas (EUA), para mais uma noite de muita ação neste sábado (20). O card preliminar está agendado para as 18h (de Brasília), seguido do principal, às 21h. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

ATUALIZAÇÃO: A primeira luta da noite será entre Shane Collins (66 kg) e Otari Tanzilovi (65,7 kg) no peso-pena.

continua após a publicidade
  • UFC Casa Branca terá a 'garra' em cima do octógono (Foto: Reprodução/UFC)

    UFC bate recorde de audiência com evento na Casa Branca

    Lutas
    Há 23 horas
  • Alex Poatan na reta final de preparação para o UFC Casa Branca (Reprodução)

    Rival do UFC debocha de protesto de Alex Poatan: ‘Seu chorão’

    Lutas
    Há 1 dia
  • Alex Poatan em promoção do UFC Casa Branca (Foto: Reprodução)

    Alex Poatan sofre suspensão de mais de seis meses do UFC

    Lutas
    Há 1 dia

    • ➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

    Veja os resultados do UFC Vegas 119

    *EM ATUALIZAÇÃO

    17h45 - Falta pouco! A 119ª noite de combates no UFC Vegas começa em 15 minutos

    LokDog vem de derrota no UFC (Reprodução Instagram ufc)
    LokDog vem de derrota no UFC (Reprodução Instagram ufc)

    ➡️ Alex Poatan e Topuria perdem cinturão no UFC Casa Branca; veja resultados

    🥊✅ Ficha técnica
    UFC Vegas 119

    📆 Data: 20 de junho de 2026
    ⏰ Horário: A partir das 18h (horário de Brasília)
    🌍 Local: Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
    📺 Onde assistir: Paramount+ (serviço de streaming)

    Resultados da pesagem do UFC Vegas 119

    Card Principal - 21 horas

    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Manel Kape (57,1 Kg) x Kyoji Horiguchi (56,7 Kg)
    Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Ion Cutelaba (93,2 Kg) x Navajo Stirling (92,9 Kg)
    Peso-pena (até 65,7 Kg): Hyder Amil (65,7 Kg) x Christian Rodriguez (66 Kg)
    Peso-pena (até 65,7 Kg): Melsik Baghdasaryan (66 Kg) x Murtazali Magomedov (66,2 Kg)
    Peso-pena (até 65,7 Kg): Vinicius "Lokdog" Oliveira (66 Kg) x Andre Fili (66 Kg)

    continua após a publicidade

    Card Preliminar - 18 horas

    Peso-mosca (até 56,7 Kg): André Lima (57,1 Kg) x Kevin Borjas (58,5 Kg)*
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Bia Mesquita (61,6 Kg) x Melissa Mullins (61,4 Kg)
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Allan "Puro Osso" Nascimento (57,1 Kg) x Mitch Raposo (56,9 Kg)
    Peso-pena (até 65,7 Kg): Gaston Bolaños (66,2 Kg) x Michael Aswell Jr. (66,2 Kg)
    Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Leon Shahbazyan (77,3 Kg) x Levan Chokheli (77,3 Kg)
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Karol Rosa (61,4 Kg) x Luana Santos (61,6 Kg)
    Peso-pena (até 65,7 Kg): Shane Collins (66 Kg) x Otari Tanzilovi (65,7 Kg)

    *Kevin Borjas ficou acima do limite permitido para a divisão peso-mosca

    +Aposte na vitória do Brasil no UFC Vegas 119
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Copa do MundoVÍDEO: Poatan joga bola com Bebeto, Kaká e Rivaldo antes de Brasil x HaitiHá 5 horas
    UFC Casa Branca terá a 'garra' em cima do octógono (Foto: Reprodução/UFC)
    LutasUFC bate recorde de audiência com evento na Casa BrancaHá 23 horas
    Alex Poatan na reta final de preparação para o UFC Casa Branca (Reprodução)
    LutasRival do UFC debocha de protesto de Alex Poatan: 'Seu chorão'Há 1 dia
    Alex Poatan em promoção do UFC Casa Branca (Foto: Reprodução)
    LutasAlex Poatan sofre suspensão de mais de seis meses do UFCHá 1 dia
    Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)
    LutasAlex Poatan despenca no ranking após nocaute no UFC Casa BrancaHá 3 dias
    Alex Poatan na reta final de preparação para o UFC Casa Branca (Reprodução)
    LutasAlex Poatan cobra Dana White por demissão de árbitro do UFC Casa BrancaHá 3 dias

    Mais LANCE!

    Alex Poatan se pronuncia em vídeo sobre derrota no UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/YouTube/@Poatan.AlexPereira)
    UFC Casa Branca: Poatan fala em revanche com Gane e chama árbitro de covarde
    Charles do Bronx era campeão peso-leve do UFC (Foto: Reprodução/ Instagram: @charlesdobronxs)
    Entenda como UFC Casa Branca aproxima cinturão de Charles do Bronx
    Sean Strickland é escoltado pela polícia após invadir fan fest do UFC Casa Branca
    Campeão do UFC invade festa de card na Casa Branca e é retirado pela polícia
    Diego Lopes comemora vitória no UFC Casa Branca (Foto: Divulgação)
    UFC Casa Branca bate recorde histórico com sete nocautes
    Jon Jones x Cyril Gane - UFC
    Jon Jones debocha de Poatan após derrota no UFC Casa Branca
    Justin Gaethje vence Ilia Topuria no UFC Casa Branca (Foto: SAUL LOEB / POOL / AFP)
    Topuria perde invencibilidade, e Gaethje se torna campeão no UFC Casa Branca
    Poatan é um dos grandes astros do UFC mundo afora (Foto: Reprodução/X/UFC Brasil)
    Derrota de Alex Poatan para Gane no UFC Casa Branca repercute: 'Nem competiu'
    Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)
    Alex Poatan é nocauteado por Ciryl Gane e 'perde' cinturão no UFC Casa Branca
    Thierry Henry e Zlatan Ibrahimovic na estreia dos EUA na Copa do Mundo (Reprodução)
    Ibrahimovic troca estreia da Suécia na Copa pelo UFC Casa Branca
    Casa Branca UFC (Foto: Reprodução / Instagram)
    Brasileiro nocauteia no UFC Casa Branca e viraliza: 'Passou por cima'
    Poatan é um dos grandes astros do UFC mundo afora (Foto: Reprodução/X/UFC Brasil)
    Entenda a origem do bordão 'Chama' de Alex Poatan, astro do UFC Casa Branca
    Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)
    Alex Poatan e Topuria perdem cinturão no UFC Casa Branca; veja resultados
    Card oficial do UFC Casa Branca (Foto: Divulgação)
    UFC Casa Branca: saiba card completo, horário e onde assistir