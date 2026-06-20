AO VIVO: Siga o card completo do UFC Vegas 119, com seis brasileiros
Evento acontece no Meta Apex, a partir das 18h (de Brasília)
Em mais um evento com o Brasil em destaque, o UFC volta ao Meta Apex, em Las Vegas (EUA), para mais uma noite de muita ação neste sábado (20). O card preliminar está agendado para as 18h (de Brasília), seguido do principal, às 21h. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
ATUALIZAÇÃO: A primeira luta da noite será entre Shane Collins (66 kg) e Otari Tanzilovi (65,7 kg) no peso-pena.
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Veja os resultados do UFC Vegas 119
*EM ATUALIZAÇÃO
17h45 - Falta pouco! A 119ª noite de combates no UFC Vegas começa em 15 minutos
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🥊✅ Ficha técnica
UFC Vegas 119
📆 Data: 20 de junho de 2026
⏰ Horário: A partir das 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: Paramount+ (serviço de streaming)
Resultados da pesagem do UFC Vegas 119
Card Principal - 21 horas
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Manel Kape (57,1 Kg) x Kyoji Horiguchi (56,7 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Ion Cutelaba (93,2 Kg) x Navajo Stirling (92,9 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Hyder Amil (65,7 Kg) x Christian Rodriguez (66 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Melsik Baghdasaryan (66 Kg) x Murtazali Magomedov (66,2 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Vinicius "Lokdog" Oliveira (66 Kg) x Andre Fili (66 Kg)
Card Preliminar - 18 horas
Peso-mosca (até 56,7 Kg): André Lima (57,1 Kg) x Kevin Borjas (58,5 Kg)*
Peso-galo (até 61,2 Kg): Bia Mesquita (61,6 Kg) x Melissa Mullins (61,4 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Allan "Puro Osso" Nascimento (57,1 Kg) x Mitch Raposo (56,9 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Gaston Bolaños (66,2 Kg) x Michael Aswell Jr. (66,2 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Leon Shahbazyan (77,3 Kg) x Levan Chokheli (77,3 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Karol Rosa (61,4 Kg) x Luana Santos (61,6 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Shane Collins (66 Kg) x Otari Tanzilovi (65,7 Kg)
*Kevin Borjas ficou acima do limite permitido para a divisão peso-mosca
+Aposte na vitória do Brasil no UFC Vegas 119
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
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