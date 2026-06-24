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Charles do Bronx reflete sobre polêmica de Alex Poatan no UFC: 'Será?'

Mesmo após críticas, brasileiro disse que aceitaria Herb Dean em suas lutas

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 09:48
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Marc Goddard anuncia vitória de Charles do Bronx no UFC Rio (Foto: Reprodução/X: @marcgoddard_uk)
Marc Goddard anuncia vitória de Charles do Bronx no UFC Rio (Foto: Reprodução/X: @marcgoddard_uk)

A polêmica envolvendo Alex Poatan e o árbitro Herb Dean no UFC Casa Branca levantou debates no mundo das lutas. Ao comentar o assunto, Charles do Bronx relembrou um episódio vivido em 2024 e comparou a situação à enfrentada pelo compatriota. O ex-campeão dos leves (até 70,3 kg) ainda refletiu sobre o impacto que decisões da arbitragem podem ter na carreira de um lutador.

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    Em novembro de 2024, durante a luta co-principal do UFC 309, Do Bronx reencontrou Michael Chandler no octógono. A vitória acabou confirmada por decisão unânime dos juízes, mas o brasileiro precisou superar momentos de dificuldade ao longo do combate. Na ocasião, Charles enfrentou golpes ilegais aplicados pelo adversário.

    — Tinha uma lesão no joelho. Vim com a estratégia embaixo do braço. No último round, não foi um soco, foi uma dedada nos olhos. Ele me deu várias pancadas na nuca. Se o árbitro tivesse parado e dado a vitória para o Michael Chandler, será que tudo que veio de lá para cá teria acontecido? Será que eu iria disputar o cinturão? A gente não sabe. Graças a Deus continuei me mexendo. No caso do Poatan, ele não teve a oportunidade — relembrou o brasileiro, em entrevista ao "Larte Viana na Área".

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    Embora tenha questionado a arbitragem, o campeão BMF (lutador mais durão) fez questão de exaltar a trajetória de Herb Dean no MMA. O peso-leve também reforçou que não teria problemas em voltar a ser arbitrado pelo profissional em uma futura luta no UFC.

    — Herb Dean é um cara gigante. Já arbitrou várias lutas minhas. Se me perguntassem se eu aceitaria que ele arbitrasse uma luta minha, com certeza sim. Ele sempre fez coisas gigantes dentro do esporte e não tenho motivo para falar que não — completou.

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    Inconformado com a derrota, Alex Poatan se pronunciou nas redes sociais sobre o evento dois dias depois, em 16 de junho, e acusou a arbitragem de omissão diante dos golpes ilegais de Cyril Gane. O lutador alega ter avisado ao árbitro Herb Dean sobre o histórico de cotoveladas na nuca do rival francês na véspera da luta co-principal da noite.

    Poatan revelou ainda que levantou junto aos representantes do UFC a possibilidade de organizar uma revanche imediata. Porém, os fãs terão que esperar algum tempo pela reedição da luta do último domingo (14), principalmente após a suspensão do ex-campeão dada pelo Ultimate.

    Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)
    Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)

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