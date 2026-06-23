'Brasileiro' promete defender recorde de Anderson Silva no UFC
Ian Machado Garry é primeiro a desafiar título de Islam Makhachev no meio-médio
A luta principal do UFC 330 marca dois grandes feitos para Islam Makhachev: a primeira defesa de cinturão dos meio-médios (até 77,3 kg) e a chance de superar recorde histórico de Anderson Silva. Essa conquista sobre ex-campeão dos médios, porém, será defendida pelo irlandês e "meio-brasileiro" Ian Machado Garry, que está confirmado contra o russo no dia 15 de agosto.
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Mesmo antes do duelo ser confirmado, Machado Garry utilizava suas redes sociais para provocar o campeão. Após o anúncio oficial, portante, a situação não mudou. No último domingo (21, o irlandês compartilhou um vídeo em que garantiu que conseguiria derrotar o russo e encerraria sua sequência de vitórias, o que o impediria de bater a marca de Spider Silva.
— Não acho que Islam tenha muitas fraquezas, mas ele nunca lutou com alguém tão alto e com a mesma envergadura que eu. Eu pode me colocar para baixo, e espero que ele faça, porque eu quero provar para o mundo que ele não pode me finalizar. Vou tomar o título dele e destroná-lo. Vou acabar com essa sequência de vitórias consecutivas. E serei sempre lembrado como o cara que impediu que a história acontecesse — prometeu Machado Garry.
Mas, afinal, como assim "meio-brasileiro"? A relação de Ian com o Brasil surgiu, na verdade, a partir de seu relacionamento com a apresentadora brasileira Layla Machado. Além do casamento, o lutador treina na mesma academia de Charles do Bronx, a Chute Boxe Diego Lima, localizada em São Paulo.
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Recorde de Anderson Silva
O livro de recordes do UFC conta com feitos de muitos brasileiros que marcaram seu nome na história do MMA mundial. Entre essas lendas, Anderson Silva se destaca como o lutador com maior número de vitórias do Ultimate, o que pode ser batido em agosto por Islam Makhachev. Veja os números.
Com apenas uma derrota no currículo, em sua segunda luta no UFC, Makhachev emenda uma sequênca de 16 vitórias consecutivas. O recorde atual, então, está igualado a Anderson que também conquistou 16 triunfos consecutivos no Ultimate da estreia até a luta histórica contra Chris Weidman.
Essa sequência explosiva rende ao brasileiro também o quarto lugar na lista entre os campeões com maior número de defesas de cinturão. Com 11 vitórias registradas, Spider Silva está empatado com a compatriota Amanda Nunes.
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