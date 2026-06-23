'Brasileiro' promete defender recorde de Anderson Silva no UFC Ian Machado Garry é primeiro a desafiar título de Islam Makhachev no meio-médio

A luta principal do UFC 330 marca dois grandes feitos para Islam Makhachev: a primeira defesa de cinturão dos meio-médios (até 77,3 kg) e a chance de superar recorde histórico de Anderson Silva. Essa conquista sobre ex-campeão dos médios, porém, será defendida pelo irlandês e "meio-brasileiro" Ian Machado Garry, que está confirmado contra o russo no dia 15 de agosto.

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Mesmo antes do duelo ser confirmado, Machado Garry utilizava suas redes sociais para provocar o campeão. Após o anúncio oficial, portante, a situação não mudou. No último domingo (21, o irlandês compartilhou um vídeo em que garantiu que conseguiria derrotar o russo e encerraria sua sequência de vitórias, o que o impediria de bater a marca de Spider Silva.

— Não acho que Islam tenha muitas fraquezas, mas ele nunca lutou com alguém tão alto e com a mesma envergadura que eu. Eu pode me colocar para baixo, e espero que ele faça, porque eu quero provar para o mundo que ele não pode me finalizar. Vou tomar o título dele e destroná-lo. Vou acabar com essa sequência de vitórias consecutivas. E serei sempre lembrado como o cara que impediu que a história acontecesse — prometeu Machado Garry.

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Mas, afinal, como assim "meio-brasileiro"? A relação de Ian com o Brasil surgiu, na verdade, a partir de seu relacionamento com a apresentadora brasileira Layla Machado. Além do casamento, o lutador treina na mesma academia de Charles do Bronx, a Chute Boxe Diego Lima, localizada em São Paulo.

Ian Garry comemora vitória no UFC Qatar (Foto: Reprodução / Instagram @iangarry)

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Recorde de Anderson Silva

O livro de recordes do UFC conta com feitos de muitos brasileiros que marcaram seu nome na história do MMA mundial. Entre essas lendas, Anderson Silva se destaca como o lutador com maior número de vitórias do Ultimate, o que pode ser batido em agosto por Islam Makhachev. Veja os números.

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Com apenas uma derrota no currículo, em sua segunda luta no UFC, Makhachev emenda uma sequênca de 16 vitórias consecutivas. O recorde atual, então, está igualado a Anderson que também conquistou 16 triunfos consecutivos no Ultimate da estreia até a luta histórica contra Chris Weidman.

Essa sequência explosiva rende ao brasileiro também o quarto lugar na lista entre os campeões com maior número de defesas de cinturão. Com 11 vitórias registradas, Spider Silva está empatado com a compatriota Amanda Nunes.

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