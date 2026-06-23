Único cinturão do Brasil no UFC será colocado em disputa; entenda Mackenzie Dern fará sua primeira defesa de cinturão desde a conquista em outubro

Com as derrotas de Alexandre Pantoja e Alex Poatan, o Brasil passou a ter apenas um representante no topo do UFC: a peso-palha Mackenzie Dern. A campeã se congragou ao derrotar a conterrânea Virna Jandiroba em outubro de 2025. Agora, retorna ao octógono para sua primeira defesa de cinturão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

A cinturão dos palhas (até 52,2 kg) ficou vago com a subida de Zhang Weili para o peso-mosca (até 56,7 kg). Com duas brasileiras em disputa, o título viviria para o Brasil de qualquer forma. Quem levou a melhor, porém, foi Dern, que derrotou Jandiroba pela segunda vez na organização de Dana White.

Dez meses depois, Mackenzie finalmente volta à ativa para por em jogo o seu posto de campeã mundial pela primeira vez. O duelo será contra a canadense Gillian Robertson, atual número 5 do ranking, pela luta co-principal do UFC 330, em agosto deste ano. Em destaque na divisão, Robertson registra uma sequência de cinco vitórias consecutivas.

continua após a publicidade

➡️ Alex Poatan assusta com possível despedida do UFC: 'Medo de voltar'

Luta principal do UFC 330 promete muita emoção

Na sequência da defesa de Dern, um "brasileiro honorário" promete dar trabalho para o atual campeão dos meio-médios (até 77,3 kg). De um lado, o irlandês Ian Machado Garry – que é casado com uma brasileira – chega embalado com 10 triunfos em 11 duelos disputados. Do outro, o russo Islam Makhachev busca confirmar a fase vitoriosa de 16 lutas de invencibilidade em sua primeira defesa de cinturão.

Islam Makhachev comemora vitória com dois cinturões do UFC (Foto: Reprodução Instagram: @islam_makhachev)

Além de Mackenzie Dern, Edson Barboza é mais um lutador brasileiro confirmado para o evento na Filadélfia, nos Estados Unidos. Com três derrotas consecutivas, o peso-leve (até 70,7 kg) encara o argentino Esteban "El Gringo" Ribovics, que vem de um revés para Mateusz Gamrot.

continua após a publicidade

+Aposte no Brasil no UFC

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.