Carreira de Alex Poatan vira alvo de rival no UFC: 'Enfrentou ninguém' Josh Hokit voltou a atacar o brasileiro e se pôs como futuro adversário

É inegável que Alex "Poatan" Pereira teve uma ascensão meteórica desde a estreia no UFC. Com "apenas" 13 lutas disputadas, o brasileiro chegou a ser cotado para receber o título de "maior de todos os tempos" – nomeação que foi questionada por grandes nomes do MMA. Segundo Josh Hokit, por exemplo, a trajetória do ex-campeão dos meio-pesados não permite que ele receba tal alcunha.

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Em entrevista ao jornalista Ariel Helwani, Hokit colocou em xeque a carreira de Poatan, principalmente a partir dos estilos de luta de seus oponentes. Para o norte-americano, o ex-campeão ainda não foi verdadeiramente testado dentro do octógono.

— Eu não acho que a carreira do Pereira seja tudo o que dizem por aí. Ele estava lutando pelo seu terceiro cinturão e disseram que ele seria considerado o maior de todos os tempos. Quero dizer, se estivermos falando de cinturões, sim, ninguém fez o que ele fez, mas eu sinto que todos os confrontos dele foram casamentos favoráveis de luta, sabe? Ele não enfrentou ninguém com o meu conjunto de habilidades ou sequer com uma bagagem de wrestling — disse "The Incredible Hok".

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A análise, inclusive, se estendeu para Magomed Ankalaev, último adversário do brasileiro nos meio-pesados antes da luta contra Cyril Gane no UFC Casa Branca. Na visão de Hokit, porém, o russo não pode ser considerado um wrestler de alto nível. Por isso, ele acredita que Poatan ainda não enfrentou um verdadeiro teste na luta agarrada e seguiu uma sequência de confrontos favoráveis ao seu estilo.

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Independentemente do adversário, porém, Alex Poatan já provou inúmeras vezes que tem talento e é eficiente dentro do octógono. E esse detalhe não foi negado por Hokit. Ainda assim, o norte-americano reforçou que o status de "lenda" não cabe a alguém que, em sua visão, apenas aproveitou o momento vivido pelas categorias para crescer na organização.

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— Ele é bom, ele realmente é bom. Mas, quando você se torna uma lenda, isso tem muito a ver com o momento. E ele entrou no esporte em um momento muito bom, em que os pesos-médios não tinham tantos wrestlers, não tinham tantos grapplers, e a categoria não é tão profunda. E a divisão até 93 kg é a mesma coisa. Até mesmo os pesos-pesados. Então, ele conseguiu passar por tudo isso de forma bastante fácil, ou melhor, rápida — completou.

Não é a primeira vez que "The Incredible Hok" provoca Poatan, mesmo sem nunca terem se encontrado no octógono. O embate entre os lutadores, na verdade, começou na coletiva promocional do UFC Casa Branca, quando Hokit desferiu inúmeros xingamentos ao brasileiro, que foi defendido por Ilia Topuria.

Já na "Fight Week", Josh voltou a atacar Alex Pereira. Os dois se encontraram no lobby do hotel em que os competidores estavam hospedados. E, mais uma vez, o norte-americano precisou ser contido por seguranças após nova série de ofensas ao rival.

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Inconformado com a derrota, Alex Poatan se pronunciou nas redes sociais sobre o evento na última terça-feira (16), e acusou a arbitragem de omissão diante dos golpes ilegais de Cyril Gane. O lutador alega ter avisado ao árbitro Herb Dean sobre o histórico de cotoveladas na nuca do rival francês na véspera da luta co-principal da noite.

Poatan revelou ainda que levantou junto aos representantes do UFC a possibilidade de organizar uma revanche imediata. Porém, os fãs terão que esperar algum tempo pela reedição da luta do último domingo (14), principalmente após a suspensão do ex-campeão dada pelo Ultimate.

Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)

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