Amanda Nunes debocha de brasileira após derrota no UFC

Norma Dumont teve o sonho de disputar o cinturão adiado após a derrota para Joselyne Edwards no último sábado (25). Na luta co-principal do UFC Vegas 116, a brasileira viu com choque a derrota para a 11ª colocada ser confirmada por decisão unânime. Nas redes sociais, no entanto, o resultado foi recebido com certo deboche por uma lenda do MMA: Amanda Nunes.

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Considerada por muitos a maior lutadora da história, a "Leoa" aproveitou a seção de comentários em duas publicações da conta oficial do UFC. Como resposta, Amanda não precisou de palavras para expressar com clareza sua opinião. Bastou apenas um emoji de risadinha em cada post sobre a derrota de Dumont para agitar os fãs, que apoiaram a ex-campeã.

Enquanto isso, Norma também apareceu nas redes sociais para comentar o resultado da luta. A peso-galo, diferente de Nunes, se mostrou inconformada com a decisão dos juízes, embora tenha destacado que essas adversidades "fazem parte do esporte". A brasileira vinha de uma sequência de seis vitórias – todas por decisão –, mas conheceu a terceira derrota da carreira, o que afeta diretamente sua busca pelo cinturão.

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Norma Dumont após luta no UFC (Foto: Reprodução/YouTube)

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Retorno de Amanda Nunes ainda vai acontecer?

Os planos de Amanda Nunes foram suspensos com a notícia da lesão da campeã Kayla Harrison, que foi obrigada a passar por uma cirurgia no pescoço. Frustrada com a situação, a ex-dona de dois cinturões do UFC declarou que pretende esperar a rival norte-americana se recuperar e só não a enfrentará se a organização decidir tirar dela o cinturão linear.

Na época, a brasileira lamentou o ocorrido com a ex-companheira de treinos e disse que estava no seu auge físico e mental para o UFC 324, evento em que a luta aconteceria, em janeiro deste ano. No entanto, uma coisa é certa: Amanda não irá enfrentar ninguém que não seja pelo cinturão linear do UFC. Isso afastou qualquer dúvida sobre se Nunes aceitaria um duelo contra Norma Dumont pelo título interino do peso-galo.

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Embora ainda não tenha uma data confirmada, a expectativa nos bastidores é de que o retorno da ex-campeã aconteça assim que Kayla Harrison estiver totalmente recuperada e liberada para voltar ao octógono.

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