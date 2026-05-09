A primeira coletiva do UFC Casa Branca, realizada na última sexta-feira (6), agitou os ânimos dos lutadores que disputarão o evento, marcado para junho. Ex-campeão dos meios-pesados, Josh Hokit irá enfrentar Derrick Lewis, mas, durante a cerimônia, direcionou suas provocações ao brasileiro Alex Poatan, também confirmado no card.

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➡️ VÍDEO: Primeira encarada do UFC Casa Branca com Alex Poatan

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Hokit foi incluído de última hora no UFC Casa Branca. Durante a coletiva, ele primeiro provocou seu adversário do evento, mas depois se dirigiu a Alex Poatan repetidas vezes. O brasileiro disputará o cinturão interino dos pesos-pesados na luta co-principal da noite, contra o francês Ciryl Gane.

— Vocês vão saber o dia, vocês vão saber o momento, eu vou pegar o Pereira e vou mijar nele. Não vou só vencer, vou mijar nele. Vou mexer com a sua mãe. Olha só como esse cara me olha quando eu falo com ele, como se fosse meu cachorro. Falo o que eu quero com ele. O que você vai fazer?

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— Não tenho nem o que falar. A gente estava na entrevista algumas horas atrás, ele ficou me encarando frente a frente, e eu falei: 'Chama'. No meio de todo mundo, ele quer aparecer. Por que ele não fez nada lá?

Na sequência, Hokit seguiu ironizando o bordão "Chama?" de Poatan, afirmando que ele deveria falar em inglês e aumentando o ambiente de tensão. Ilia Topuria, campeão peso-leve, saiu em defesa do brasileiro e começou a discutir com o norte-americano.

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Topuria chegou a levantar para ir em direção ao lutador. Logo depois, Poatan também deixou a cadeira. Temendo que a situação se tornasse uma briga física, os seguranças retiraram Hokit da mesa, e a situação da coletiva do UFC Casa Branca foi controlada.

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Com Alex Poatan, confira o card completo do UFC Casa Branca

Cinturão do peso-leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Justin Gaethje

Cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 kg): Alex Poatan x Ciryl Gane

Peso-galo (até 61,2 kg): Sean O'Malley x Aiemann Zahabi

Peso-leve (até 70,3 kg): Mauricio Ruffy x Michael Chandler

Peso-médio (até 83,9 kg): Bo Nickal x Kyle Daukaus

Peso-pena (até 65,7 kg): Diego Lopes x Steve Garcia